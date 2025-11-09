Калининград — очень многогранный город.
Если вы уже слышали о пруссах, Тевтонском ордене и Иммануиле Канте, пора перенестись в день сегодняшний.
Не всем известно, что наш край — это не просто важный западный форпост, а ещё и кузница военно-морских кадров.
Приглашаю заинтересованных морских романтиков и любителей военной техники познакомиться с этой чертой нашего удивительного города.
Описание экскурсии
Экскурсия охватывает темы о подводном кораблестроении в период с 17 века до 1918 года. Обсудим действия отечественных подводных лодок в годы Великой Отечественной войны, противников «прошлых» и «современных». А чтобы вы познакомились с фантастической специальностью подводников, я покажу вам несколько достопримечательностей, среди которых:
- Дом офицеров — душа флота, работа архитекторов Ганнса Хоппа и Германна Лукаса
- «Борющиеся зубры» — их скульптор Август Гауль и не предполагал, что они будут олицетворять двух немецких адмиралов, которые так забылись в схватке, что привели к гибели идеи морской блокады Англии и проиграли войну в Атлантике
- Верховная дирекция почт — безупречный мозг организма Балтийского флота
- Фигура Петра Великого на гранитном постаменте
- Дизель-электрическая подлодка «Б-413» проекта 641 — некогда боевая единица флота, а сейчас повод обсудить истории моряков и порядок выхода из «аварийной» подводной лодки
- Выставочный павильон «Куб воды» — исчерпывающая история флота и географических открытий российских военных моряков
- Набережная Александра Маринеско — подробности «атаки века», по своей эффективности и сложности выполнения не имеющей себе равных за все годы Великой Отечественной войны
Организационные детали
- Экскурсия проходит в комбинированном формате: пешком и на легковом автомобиле
- Программа будет интересна детям 6+, предельный возраст взрослых участников не ограничен
- Во время посещения подводной лодки, пожалуйста, учитывайте возможные физические ограничения: если у вас есть боязнь замкнутого пространства или проблемы опорно-двигательного аппарата, будет некомфортно
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Участники СВО
|1500 ₽
|Дети участника СВО
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Меня зовут Павел, родился в Калининграде в 1987 году. Офицер запаса, путешественник, яхтсмен, отец и глава семьи. В 1944 году мой дедушка, проходивший службу в рядах 11 Гвардейской армии, оказался
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нина
9 ноя 2025
После первых минут я приготовилась заскучать,думая,что мне предстоит 4 часа провести на обзорной экскурсии…. но нет,всё оказалось взаимосвязано и продумано заранее,чем больше мы продвигались по теме экскурсии,тем больше я проникалась. Тема вроде как "не девочковая",шла ради мужа и сына,но не пожалела! Павел действительно в теме,да ещё и абсолютный патриот,хотя среди российских офицеров и не должно быть по другому!
Л
Людмила
2 окт 2025
Автор экскурсии глубоко разбирается в материале. Знает очень много о подводной лодке. Во время экскурсии невольно собрал вокруг себя и других слушателей. Павел в своей экскурсии как-будто передает частичку своей любви к городу и подводному флоту, отдаёт дань памяти героям ВОВ.
Светлана
14 авг 2025
Это совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеете
М
Мария
5 июл 2025
Осталась в восторге от данной экскурсии. Очевидно, что экскурсовод знает и любит свой город, а также разбирается в том, о чем рассказывает. Подача материала захватывающая и интересная, хотя информации было много, но это совершенно не утомило. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за чудесную экскурсию. Удачи!
Ирина
3 мая 2025
Были на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученными знаниями. Атмосфера на прогулке была очень приятная. Как будто мы приехали к старому другу
