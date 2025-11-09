Мои заказы

Авторская экскурсия «История подводного флота России»

Увидеть необычные места Калининграда, связанные с историей российского подводного флота
Калининград — очень многогранный город.

Если вы уже слышали о пруссах, Тевтонском ордене и Иммануиле Канте, пора перенестись в день сегодняшний.

Не всем известно, что наш край — это не просто важный западный форпост, а ещё и кузница военно-морских кадров.

Приглашаю заинтересованных морских романтиков и любителей военной техники познакомиться с этой чертой нашего удивительного города.
5
5 отзывов
Авторская экскурсия «История подводного флота России»© Павел
Авторская экскурсия «История подводного флота России»© Павел
Авторская экскурсия «История подводного флота России»© Павел

Описание экскурсии

Экскурсия охватывает темы о подводном кораблестроении в период с 17 века до 1918 года. Обсудим действия отечественных подводных лодок в годы Великой Отечественной войны, противников «прошлых» и «современных». А чтобы вы познакомились с фантастической специальностью подводников, я покажу вам несколько достопримечательностей, среди которых:

  • Дом офицеров — душа флота, работа архитекторов Ганнса Хоппа и Германна Лукаса
  • «Борющиеся зубры» — их скульптор Август Гауль и не предполагал, что они будут олицетворять двух немецких адмиралов, которые так забылись в схватке, что привели к гибели идеи морской блокады Англии и проиграли войну в Атлантике
  • Верховная дирекция почт — безупречный мозг организма Балтийского флота
  • Фигура Петра Великого на гранитном постаменте
  • Дизель-электрическая подлодка «Б-413» проекта 641 — некогда боевая единица флота, а сейчас повод обсудить истории моряков и порядок выхода из «аварийной» подводной лодки
  • Выставочный павильон «Куб воды» — исчерпывающая история флота и географических открытий российских военных моряков
  • Набережная Александра Маринеско — подробности «атаки века», по своей эффективности и сложности выполнения не имеющей себе равных за все годы Великой Отечественной войны

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в комбинированном формате: пешком и на легковом автомобиле
  • Программа будет интересна детям 6+, предельный возраст взрослых участников не ограничен
  • Во время посещения подводной лодки, пожалуйста, учитывайте возможные физические ограничения: если у вас есть боязнь замкнутого пространства или проблемы опорно-двигательного аппарата, будет некомфортно

ежедневно в 10:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Участники СВО1500 ₽
Дети участника СВО1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Калининграде
Меня зовут Павел, родился в Калининграде в 1987 году. Офицер запаса, путешественник, яхтсмен, отец и глава семьи. В 1944 году мой дедушка, проходивший службу в рядах 11 Гвардейской армии, оказался
читать дальше

на границе Восточной Пруссии. Для моей семьи и для меня лично прошлое города — это не пустой звук, а история с частичками счастья и вкраплениями горя. Как бывший моряк-подводник военно-морского флота России, я «погружаю» экскурсантов в морской мир. В общении я достаточно прост, внимателен. Буду рад знакомству!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Нина
Нина
9 ноя 2025
После первых минут я приготовилась заскучать,думая,что мне предстоит 4 часа провести на обзорной экскурсии…. но нет,всё оказалось взаимосвязано и продумано заранее,чем больше мы продвигались по теме экскурсии,тем больше я проникалась. Тема вроде как "не девочковая",шла ради мужа и сына,но не пожалела! Павел действительно в теме,да ещё и абсолютный патриот,хотя среди российских офицеров и не должно быть по другому!
Л
Людмила
2 окт 2025
Автор экскурсии глубоко разбирается в материале. Знает очень много о подводной лодке. Во время экскурсии невольно собрал вокруг себя и других слушателей. Павел в своей экскурсии как-будто передает частичку своей любви к городу и подводному флоту, отдаёт дань памяти героям ВОВ.
Светлана
Светлана
14 авг 2025
Это совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеете
Это совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеетеЭто совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеете
М
Мария
5 июл 2025
Осталась в восторге от данной экскурсии. Очевидно, что экскурсовод знает и любит свой город, а также разбирается в том, о чем рассказывает. Подача материала захватывающая и интересная, хотя информации было много, но это совершенно не утомило. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за чудесную экскурсию. Удачи!
Ирина
Ирина
3 мая 2025
Были на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученными знаниями. Атмосфера на прогулке была очень приятная. Как будто мы приехали к старому другу
читать дальше

в гости и он знакомит нас с историей своего города. Павел на экскурсии показывает фотографии «до» и «после», приводит цитаты, загадывает загадки на внимательность, зачитывает отрывки из рассказов, что придает экскурсии живость и краски. Нам было очень интересно!
Очень чувствуется любовь к своему краю и к истории!
Однозначно рекомендую и взрослым и детям)
Спасибо вам большое от души!

Были на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученнымиБыли на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученнымиБыли на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученнымиБыли на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученнымиБыли на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученнымиБыли на экскурсии у Павла с сыном 11 лет. Остались очень довольны проверенным временем и полученными

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Сказки старого Калининграда
Пешая
2.5 часа
807 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Калининград: самое главное
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Калининград: самое главное
Путешествие по Калининграду, где прусская история встречается с российской современностью. Откройте для себя уникальные места и их истории
Начало: У Росгартенских ворот в 9:30 или у маяка в Рыбной ...
25 ноя в 09:30
2 дек в 09:30
2000 ₽ за человека
Пешком по Калининграду
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде