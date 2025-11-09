Нина После первых минут я приготовилась заскучать,думая,что мне предстоит 4 часа провести на обзорной экскурсии…. но нет,всё оказалось взаимосвязано и продумано заранее,чем больше мы продвигались по теме экскурсии,тем больше я проникалась. Тема вроде как "не девочковая",шла ради мужа и сына,но не пожалела! Павел действительно в теме,да ещё и абсолютный патриот,хотя среди российских офицеров и не должно быть по другому!

Л Людмила Автор экскурсии глубоко разбирается в материале. Знает очень много о подводной лодке. Во время экскурсии невольно собрал вокруг себя и других слушателей. Павел в своей экскурсии как-будто передает частичку своей любви к городу и подводному флоту, отдаёт дань памяти героям ВОВ.

Светлана Это совершенно не стандартная экскурсия, но тем, кому интересен флот и кто уже все обзорки посмотрел - рекомендую, не пожалеете

М Мария Осталась в восторге от данной экскурсии. Очевидно, что экскурсовод знает и любит свой город, а также разбирается в том, о чем рассказывает. Подача материала захватывающая и интересная, хотя информации было много, но это совершенно не утомило. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за чудесную экскурсию. Удачи!