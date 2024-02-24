Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа

Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
Балтийская коса — своеобразный музей на морском побережье.

Для любителей военной истории — это целая кладезь фортификационных сооружений и увлекательных рассказов о них. Для ценителей природы — живописные места, где отдыхает душа. Здесь по-другому ощущается время и пространство. Я составил насыщенный маршрут, чтобы познакомить вас с этим уголком Балтийского побережья.
5
1 отзыв
Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Паром из Балтийска до косы. Из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска рано утром мы отправимся в Балтийск. Пока будем ждать паром, прогуляемся по набережной пролива и гавани. Увидим старинный маяк, памятник Петру I, кирху, цитадель Пиллау, канал Грабен, Лоцманскую башню и многое другое.

Музей «Старый люнет». Нашу экскурсию на Балтийской косе мы начнём с посещения музея. Там увидим фотографии и планы косы, археологические находки и артефакты. На территории музея можно подкрепиться в мини-кафе.

Западный форт. Мы осмотрим руины форта, который входил в комплекс оборонительных сооружений города-крепости Пиллау. Отсюда открывается великолепный вид на памятник императрице Елизавете Петровне, Южный и Северный моллы.

Бетонные бункеры батареи «Нойтиф». Затем отправимся к строениям береговой артиллерийской батареи, где заглянем в бывшую столовую личного состава и бункер целеуказания.

Заброшенный аэродром Люфтваффе «Нойтиф». Здесь сохранились ангары для самолётов, вышка управления полётами и гидрогавань. В самом конце взлётно-посадочной полосы мы осмотрим склады боеприпасов Люфтваффе.

Увлекательные рассказы. Основной темой разговора будет, конечно, Балтийская коса с её удивительно красивым и необычайно интересным миром. Мы воскресим картины событий, происходивших тут когда-то. Я расскажу об истории возникновения косы и дюнном строительстве, значении пролива и Пиллау для Восточной Пруссии, о военных действиях и многом другом.

Морское побережье. Разбавим исторические достопримечательности красивыми пейзажами. Пройдём вдоль белоснежных дюн и соснового леса. Через 2 километра попадём в удивительное безлюдное место, созданное из морских волн, песка и ветра. Вы сможете сделать красивые кадры, походить босиком по песчаному берегу, позагорать на пляже и искупаться в море, если позволит погода.

Атмосферный пикник. А потом в авандюне или на берегу моря мы устроим небольшой пикник. В моей машине есть раскладные стулья и стол, портативная система для приготовления пищи, одноразовая посуда, кофе и чай. Мы заранее обсудим, что будем готовить. Закупим продукты и сделаем бутерброды или что-то другое по вашему желанию.

Дорога обратно. А затем, вдохновлённые и наполненные впечатлениями, отправимся обратно на паром до Балтийска и далее к месту вашего проживания.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, кофе/чай, 50–60 необработанных фотографий на полупрофессиональную зеркальную камеру
  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Verna. Аренда детского автокресла — 500 руб.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на паром за машину — 700 руб., билеты на паром для пассажиров — 70 руб. /взрослый, 40 руб. /детский
  • Количество участников: 1–3 взрослых или 3 взрослых + ребёнок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможна экскурсия на 2 автомобилях для 7–8 человек. Стоимость — 19620 руб. /поездка.
  • Могу забрать также из Зеленоградска и Светлогорска

Важная информация!

Выезд из Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска — не позже 07:15. Паром ходит по расписанию. Его вместительность ограничена. Чтобы попасть на паром в 10:00, мы должны как минимум за 1 час 30 минут занять места в очереди.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ярославна
24 фев 2024
Невероятной красоты природа, завораживающие виды 🤩😍 Владлен удивительный гид, рассказал много интересного и познавательного. Видно, что человек, действительно увлечён своим делом, развивается в этом направлении. На экскурсии мы ни минуты не заскучали, а к вечеру была приятная усталость 🫠
Советую, рекомендую 👋👍

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньНабережнаяПопулярные местаФортыБалтийскВоенныеБалтийская косаМаякиКрепость ПиллауГастрономическиеБункеры

Похожие экскурсии из Калининграда

Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
139 отзывов
Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей
Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды
Начало: У вашего места проживания
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам