Балтийская коса — своеобразный музей на морском побережье. Для любителей военной истории — это целая кладезь фортификационных сооружений и увлекательных рассказов о них. Для ценителей природы — живописные места, где отдыхает душа. Здесь по-другому ощущается время и пространство. Я составил насыщенный маршрут, чтобы познакомить вас с этим уголком Балтийского побережья.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Паром из Балтийска до косы. Из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска рано утром мы отправимся в Балтийск. Пока будем ждать паром, прогуляемся по набережной пролива и гавани. Увидим старинный маяк, памятник Петру I, кирху, цитадель Пиллау, канал Грабен, Лоцманскую башню и многое другое.

Музей «Старый люнет». Нашу экскурсию на Балтийской косе мы начнём с посещения музея. Там увидим фотографии и планы косы, археологические находки и артефакты. На территории музея можно подкрепиться в мини-кафе.

Западный форт. Мы осмотрим руины форта, который входил в комплекс оборонительных сооружений города-крепости Пиллау. Отсюда открывается великолепный вид на памятник императрице Елизавете Петровне, Южный и Северный моллы.

Бетонные бункеры батареи «Нойтиф». Затем отправимся к строениям береговой артиллерийской батареи, где заглянем в бывшую столовую личного состава и бункер целеуказания.

Заброшенный аэродром Люфтваффе «Нойтиф». Здесь сохранились ангары для самолётов, вышка управления полётами и гидрогавань. В самом конце взлётно-посадочной полосы мы осмотрим склады боеприпасов Люфтваффе.

Увлекательные рассказы. Основной темой разговора будет, конечно, Балтийская коса с её удивительно красивым и необычайно интересным миром. Мы воскресим картины событий, происходивших тут когда-то. Я расскажу об истории возникновения косы и дюнном строительстве, значении пролива и Пиллау для Восточной Пруссии, о военных действиях и многом другом.

Морское побережье. Разбавим исторические достопримечательности красивыми пейзажами. Пройдём вдоль белоснежных дюн и соснового леса. Через 2 километра попадём в удивительное безлюдное место, созданное из морских волн, песка и ветра. Вы сможете сделать красивые кадры, походить босиком по песчаному берегу, позагорать на пляже и искупаться в море, если позволит погода.

Атмосферный пикник. А потом в авандюне или на берегу моря мы устроим небольшой пикник. В моей машине есть раскладные стулья и стол, портативная система для приготовления пищи, одноразовая посуда, кофе и чай. Мы заранее обсудим, что будем готовить. Закупим продукты и сделаем бутерброды или что-то другое по вашему желанию.

Дорога обратно. А затем, вдохновлённые и наполненные впечатлениями, отправимся обратно на паром до Балтийска и далее к месту вашего проживания.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, кофе/чай, 50–60 необработанных фотографий на полупрофессиональную зеркальную камеру

Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Verna. Аренда детского автокресла — 500 руб.

Дополнительно оплачиваются билеты на паром за машину — 700 руб., билеты на паром для пассажиров — 70 руб. /взрослый, 40 руб. /детский

Количество участников: 1–3 взрослых или 3 взрослых + ребёнок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возможна экскурсия на 2 автомобилях для 7–8 человек. Стоимость — 19620 руб. /поездка.

Могу забрать также из Зеленоградска и Светлогорска

Важная информация!

Выезд из Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска — не позже 07:15. Паром ходит по расписанию. Его вместительность ограничена. Чтобы попасть на паром в 10:00, мы должны как минимум за 1 час 30 минут занять места в очереди.