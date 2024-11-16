Башня, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие

По-настоящему увидеть достояние Калининградской области (в группе)
Все спешат на побережье и часто не подозревают, сколько богатств во всей нашей области.

Моя цель — показать вам не променады и бары, но погрузить в прошлое и познакомить с энтузиастами края, с теми, кто восстанавливает историческое и культурное наследие.

Для этого отправимся во Фридланд и Алленбург исследуем руины, увидим шлюзы и погуляем по старым улочкам.
Башня, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
Башня, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
Башня, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком.
  • Алленбург и Дом-музей смотрителя шлюза. Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея.
  • Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, где вас ждет прогулка по обаятельным улочкам, подъем на заброшенный шлюз и музей патефонов.

Путешествие по столетиям

За время экскурсии вы проследите путь этой земли. Углубленно, но понятно я расскажу о появлении Тевтонского ордена, о его отношениях с племенами пруссов-язычников, о превращении ордена в светское государство, о связях ордена с Россией, о до- и послевоенных хрониках. Особое внимание я уделю моему любимому историческому персонажу — создателю Пруссии герцогу Альбрехту.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе
Дополнительные расходы
  • Билеты в Дом-музей смотрителя шлюза — 300 руб. с человека
  • Билеты в Музей патефонов — 400 руб. с человека
  • Подъём на башню в Правдинске — 100 руб. с человека
  • Питание

в субботу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
На машине
Джиппинг
скидка
30%
163 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2663318 644 за всё до 4 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
На машине
32 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
На машине
16 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам