Все спешат на побережье и часто не подозревают, сколько богатств во всей нашей области.
Моя цель — показать вам не променады и бары, но погрузить в прошлое и познакомить с энтузиастами края, с теми, кто восстанавливает историческое и культурное наследие.
Для этого отправимся во Фридланд и Алленбург исследуем руины, увидим шлюзы и погуляем по старым улочкам.
Моя цель — показать вам не променады и бары, но погрузить в прошлое и познакомить с энтузиастами края, с теми, кто восстанавливает историческое и культурное наследие.
Для этого отправимся во Фридланд и Алленбург исследуем руины, увидим шлюзы и погуляем по старым улочкам.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком.
- Алленбург и Дом-музей смотрителя шлюза. Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея.
- Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, где вас ждет прогулка по обаятельным улочкам, подъем на заброшенный шлюз и музей патефонов.
Путешествие по столетиям
За время экскурсии вы проследите путь этой земли. Углубленно, но понятно я расскажу о появлении Тевтонского ордена, о его отношениях с племенами пруссов-язычников, о превращении ордена в светское государство, о связях ордена с Россией, о до- и послевоенных хрониках. Особое внимание я уделю моему любимому историческому персонажу — создателю Пруссии герцогу Альбрехту.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе
- Билеты в Дом-музей смотрителя шлюза — 300 руб. с человека
- Билеты в Музей патефонов — 400 руб. с человека
- Подъём на башню в Правдинске — 100 руб. с человека
- Питание
в субботу в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 135 туристов
Вдохновлён историей моего города с 8 лет. С детства пропадаю по архивам, раскопкам, развалинам. Знакомить людей с нашими замечательными местами — для меня не только работа, но и призвание. И я покажу вам восточную Пруссию не так, как её обычно видят туристы. Обещаю много необычных мест и интересных людей.Задать вопрос
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
30%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2663318 644₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.