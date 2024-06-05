Железнодорожный

Найдено 20 экскурсий в категории «Железнодорожный» в Калининграде, цены от 1 850 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Историческая экскурсия «Маленькая Швейцария»
Откройте для себя уникальную историю и культуру восточной Калининградской области, погрузившись в атмосферу старинных городов
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
13 отзывов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
23222 090 за человека
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200 за всё до 3 чел.
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190 за человека
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на край Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
18 июня в 12:00
19 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835 за всё до 4 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.
Жемчужина Восточной Пруссии: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений
1 июля в 09:00
3 июля в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
Побывать в местах, популярных у местных жителей, и узнать их в деталях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 999 за всё до 4 чел.
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
Открыть прусское наследие на русской земле и разобраться в переплетении трех религий
Начало: в центре города
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 850 за человека
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
8 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920 за человека
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Черняховск, Гусев, Озёрск и другие места на востоке области
Открыть для себя малоизученные городочки, полные шарма и аутентичной архитектуры
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
19 340 за всё до 4 чел.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Война и мир в Калининградской области (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
    Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
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    области! Антон, очень интересный рассказчик, с профессиональным образованием, интересным взглядом на жизнь, ну и автор необычного маршрута! Спасибо большое за шикарное путешествие!!!

  • А
    Анатолий
    4 июня 2024
    Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
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    местам, где никогда не были. Как часто делаем, обратились на TripAdvisor. Нам кажется, здесь собираются самые яркие, увлеченные знатоки своего дела – экскурсоводы. Обратили внимание на предложение Юлии и Юрия. Не прогадали - это чистый восторг, не день, а кайф! Юля и Юра забрали нас на своём автомобиле возле гостиницы Калининграда и всё – наш день был в их руках. А в наших руках – заранее заготовленные по их подсказкам шляпки, да цветы полевые прикупили у калининградских бабушек. Мы ехали, слушали, нас фотографировали, угощали льняным хлебом и бузиновым напитком, много общались на самые разные темы. Зеленополье, Правдинск, Железнодорожный, прекраснейшие кирхи, мозаика, домики с черепицей, аисты, цветущие рапсовые поля и вековые дубы – нам кажется, что это лишь часть нашего путешествия. Атмосфера путешествия была такая расслабляющая, ненавязчивая, неспешная, что удалось погрузиться в историю, в этот прекрасный край. Юля и Юра профессионально вели авторскую экскурсию, при этом не «загружая» путешественника цифрами и фактами, но выдавая достаточно много информации. И всё это через любовь к природе, к краю, к истории, к быту живших здесь людей. Ощущение, что встретились с друзьями: гуляли, улыбались, фотографировались, угощались. Очень интересные люди! На прощание обнялись, решив, что встретимся вновь. Через несколько дней Юля и Юры прислали пару сотен фотографий. Мы на снимках – через объектив сразу двух фотографов. У каждого свой подход, но они умело работают сообща. Кадры получились великолепные, с изюминкой, с авторским подходом. Любуемся и раздаём контакты экскурсоводов-фотографов Юли и Юры! Однозначно – рекомендуем!

    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
    Сегодня была на данной экскурсии с гидом Натальей и водителем Сергеем!! На такой Душевной экскурсии я еще не была, а побывала,
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    я на многих!! Сначала, о водителе Сергее, очень галантен, подавал всем девушкам руку при выходе из автобуса!! Прекрасное и аккуратное вождение!! Гид Наталья- профессионал своего дела!!! Замечательное знание материала!!! Не было ни одного вопроса, на который она бы не ответила!!! Очень грамотная речь!!! Позитив, юмор, Доброта!!! Получилась очень уютная и душевная атмосфера!!! Благодарю!!!!❤️

  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
    Экскурсия потрясающая!!!! Экскурсовод Наталья прекрасный гид!!! Бывала на многих экскурсиях в разных местах, но могу смело утверждать, что она лучшая!!! Сразу видно,человек наслаждается своей работой, а нам сегодня посчастливилось в этом поучаствовать. 100 баллов!!!!!
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
    Добрый день! У меня была индивидуальная экскурсия 21 мая по предложенному маршруту. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательный и подробный
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    рассказ. Я получила массу впечатлений и узнала много нового. Ирина прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов, доброжелательна. Видно, что Ирина любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевлением. С удовольствием посещу другие её экскурсии!

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
    Лучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждали. Но это была та
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    самая экскурсия, которая закончилась слишком быстро. Очаровательные городки, где живут люди, искренне любящие свой дом. Внезапный музей с очень необычным хранителем. Жаль, не увидели закрытую на реставрацию электростанцию, но, честно говоря, эмоций и информации было столько, что про нее и не вспомнили. Погуляли с большим удовольствием. К тому же, группа получилась практически "мини". Как нам сказали - не слишком раскрученный маршрут. А зря. Это было потрясающее путешествие. Гиду и водителю - отдельная благодарность.

    Лучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждалиЛучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждалиЛучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждалиЛучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждалиЛучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждалиЛучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждали
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Александр глубоко погружен в тему истории региона и в частности последних месяцев ВОВ, всего что происходило на Балтийской косе и в Пилау. Очень познавательно! Комфортный автомобиль и дружеская атмосфера во время экскурсии. Рекомендую кому интересна история ВОВ региона.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    «Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
    Очень рекомендую и эту экскурсию и гида! 8 часов пролетели незаметно! Мы увидели средневековые прусские кирхи и маленькие городки с богатой историей и услышали увлекательные рассказы о людях и событиях, происходивших на территории Калининградской области. Спасибо большое за полученное удовольствие!
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  • Е
    Егор
    19 мая 2024
    Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
    Экскурсия состоялась, все понравилось, экскурсовод Ксения супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Железнодорожный»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
  2. «Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
  3. Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
  4. Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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