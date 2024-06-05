1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Историческая экскурсия «Маленькая Швейцария»
Откройте для себя уникальную историю и культуру восточной Калининградской области, погрузившись в атмосферу старинных городов
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
23222 090₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Отправиться на юг области, увидеть госпиталь из «Войны и мира» и узнать про Анхен из Тарау
Начало: По договорённости
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений
1 июля в 09:00
3 июля в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
Побывать в местах, популярных у местных жителей, и узнать их в деталях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
Открыть прусское наследие на русской земле и разобраться в переплетении трех религий
Начало: в центре города
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 850₽ за человека
скидка
20%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920₽ за человека
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Война и мир в Калининградской области (в группе)
Услышать эхо сражений и увидеть мирную жизнь в нескольких городах и посетить краеведческий музей
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
- ААнатолий4 июня 2024На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
- ЕЕлена28 мая 2024Сегодня была на данной экскурсии с гидом Натальей и водителем Сергеем!! На такой Душевной экскурсии я еще не была, а побывала,
- ААлександра27 мая 2024Экскурсия потрясающая!!!! Экскурсовод Наталья прекрасный гид!!! Бывала на многих экскурсиях в разных местах, но могу смело утверждать, что она лучшая!!! Сразу видно,человек наслаждается своей работой, а нам сегодня посчастливилось в этом поучаствовать. 100 баллов!!!!!
- ННаталия27 мая 2024Добрый день! У меня была индивидуальная экскурсия 21 мая по предложенному маршруту. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательный и подробный
- ТТатьяна23 мая 2024Лучшая из экскурсий по небольшим городкам области. Может, потому что мы от нее ничего не ждали. Но это была та
- ННаталья21 мая 2024Очень рекомендую и эту экскурсию и гида! 8 часов пролетели незаметно! Мы увидели средневековые прусские кирхи и маленькие городки с богатой историей и услышали увлекательные рассказы о людях и событиях, происходивших на территории Калининградской области. Спасибо большое за полученное удовольствие!
- ЕЕгор19 мая 2024Экскурсия состоялась, все понравилось, экскурсовод Ксения супер.
- ССветлана19 мая 2024Всё понравилось, маленькая группа из 6 человек, гид Андрей хороший рассказчик. Спасибо
- ММаргарита17 мая 20246 мая посетили с подругой экскурсию с Антоном. Выражаем огромную благодарность за такую крутую, интересную, насыщенную, красивую экскурсию. Очень рекомендую. Антон прекрасный и интересный рассказчик. Он также познакомил нас с интересными людьми, которые любят свой край и свое дело. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Правдинск»
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