Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Добро пожаловать на Куршскую косу!

Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску

Эдуард
Эдуард – Гид из Калининграда
Вы не спеша насладитесь всеми красотами Куршской косы: исследуете загадочный Танцующий лес 🌳, полюбуетесь золотыми дюнами и пройдете по хвойному Королевскому бору.

А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие народы ее населяли и какие интересные легенды и сказания с ней связаны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать на Куршскую косу!
Добро пожаловать на Куршскую косу!

Что вас ожидает

Куршская коса и очаровательный Зеленоградск
По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный замок 🏰 Нессельбек, выполненный в средневековом рыцарском стиле. В самом национальном парке 🌳 вас ждут:

  • Королевский бор — место, где любили охотиться прусские короли. Вы погуляете по вековым хвойным лесам и насладитесь свежим воздухом, пением птиц и царящей здесь тишиной.
  • Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море 🌊 и Куршский залив.
  • Танцующий лес — вы рассмотрите причудливые деревья с изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения.
  • Озеро Чайка — крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы. Вы узнаете его историю 📖 и раскроете секрет его названия.
  • Высота Мюллера — вы покорите вершину дюны Болотная и осмотрите живописные окрестности поселка Рыбачий.

На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск: вы погуляете по уютным улочкам, увидите старинную Водонапорную башню и попробуете минеральную воду из бювета.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде в парк не включен в стоимость — 300 рублей с машины и 150 рублей с человека, дети до 12 бесплатно
  • По желанию можно добавить в маршрут музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
  • Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Добро пожаловать на Куршскую косу!
Добро пожаловать на Куршскую косу!
Добро пожаловать на Куршскую косу!
Добро пожаловать на Куршскую косу!
Добро пожаловать на Куршскую косу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эдуард
Эдуард
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я родился и вырос в Калининграде. Много путешествую, люблю природу, особенно — Куршскую косу. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами.
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