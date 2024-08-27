Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Вы не спеша насладитесь всеми красотами Куршской косы: исследуете загадочный Танцующий лес, полюбуетесь золотыми дюнами и пройдете по хвойному Королевскому бору и уютным улочкам Зеленоградска. А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие народы ее населяли и какие интересные легенды и сказания с ней связаны.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Куршская коса и очаровательный Зеленоградск

По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный рыцарский замок Нессельбек. В самом национальном парке вас ждут:

Королевский бор — место, где любили охотиться прусские короли. Вы погуляете по вековым хвойным лесам и насладитесь свежим воздухом, пением птиц и царящей здесь тишиной.

Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море и Куршский залив.

Танцующий лес — вы рассмотрите причудливые деревья с изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения.

Высота Мюллера — вы покорите вершину дюны Болотная и осмотрите живописные окрестности поселка Рыбачий.

Озеро Чайка — крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы. Вы узнаете его историю и раскроете секрет его названия.

Ресторан в посёлке Рыбачий — вы сможете попробовать отличные блюда из местной рыбы.

Пляж Куршской косы — мы прогуляемся по местам, где не бывают туристы, вы увидите дикий пляж косы, также мы поднимемся на авандюну, откуда открывается красивый вид на море.

Орнитологическая станция «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Я расскажу вам о кольцевании птиц и раскрою историю птичьего моста (станцию можно посетить с 1 апреля по 1 октября).

На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск: вы погуляете по уютным улочкам, увидите старинную Водонапорную башню и попробуете минеральную воду из бювета.

Организационные детали