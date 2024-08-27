Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Добро пожаловать на Куршскую косу

Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
Вы не спеша насладитесь всеми красотами Куршской косы: исследуете загадочный Танцующий лес, полюбуетесь золотыми дюнами и пройдете по хвойному Королевскому бору и уютным улочкам Зеленоградска.

А я расскажу, как образовалась Куршская коса, какие народы ее населяли и какие интересные легенды и сказания с ней связаны.
4.8
41 отзыв
Добро пожаловать на Куршскую косу
Добро пожаловать на Куршскую косу
Добро пожаловать на Куршскую косу

Описание экскурсии

Куршская коса и очаровательный Зеленоградск

По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный рыцарский замок Нессельбек. В самом национальном парке вас ждут:

  • Королевский бор — место, где любили охотиться прусские короли. Вы погуляете по вековым хвойным лесам и насладитесь свежим воздухом, пением птиц и царящей здесь тишиной.
  • Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море и Куршский залив.
  • Танцующий лес — вы рассмотрите причудливые деревья с изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения.
  • Высота Мюллера — вы покорите вершину дюны Болотная и осмотрите живописные окрестности поселка Рыбачий.
  • Озеро Чайка — крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы. Вы узнаете его историю и раскроете секрет его названия.
  • Ресторан в посёлке Рыбачий — вы сможете попробовать отличные блюда из местной рыбы.
  • Пляж Куршской косы — мы прогуляемся по местам, где не бывают туристы, вы увидите дикий пляж косы, также мы поднимемся на авандюну, откуда открывается красивый вид на море.
  • Орнитологическая станция «Фрингилла» — подразделение первой в мире орнитологической станции. Я расскажу вам о кольцевании птиц и раскрою историю птичьего моста (станцию можно посетить с 1 апреля по 1 октября).

На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск: вы погуляете по уютным улочкам, увидите старинную Водонапорную башню и попробуете минеральную воду из бювета.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ с чел., детям до 12 бесплатно
  • По желанию можно добавить в маршрут музей природы Куршской косы (вход бесплатный)
  • В Зеленоградске можно посетить музей кошек «Мурариум» (входной билет — 320 ₽) или музей «Филинов и Сов» (входной билет — 270 ₽)
  • Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и забрать вас из Калининграда, Зеленоградска, Светлогорска или аэропорта.
  • Экскурсия длится 8 часов, но мы можем её продлить: каждый час + 1200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 315 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я родился и вырос в Калининграде. Много путешествую, люблю природу, особенно — Куршскую косу. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
2
2
1
1
Людмила
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие места нам важно посетить и спланировал маршрут с учетом пожеланий. Даже предложил дополнительно посетить
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замки Нессельбек и Шаакен - мы на такое даже не рассчитывали - это вообще-то отдельная экскурсия, но согласились и не пожалели. По маршруту тоже везде успели, задержались на 2 часа (по нашему желанию), Александр очень заинтересован, чтобы туристы приехали с экскурсии довольные. У нас был запрос максимально загрузить день и готовы были доплатить за превышение времени, но Александр отказался брать доплату, только символическую компенсацию за бензин до замков. По дороге Александр очень много и интересно рассказывал об истории Калининграда и потом на маршруте, также всегда готов ответить на любой вопрос. На экскурсии, если свободных мест не было, довозил нас прямо ко входу, высаживал, парковал машину и возвращался рассказать о месте, чтобы нам не пришлось пройти лишнее расстояние) а потом давал возможность погулять самостоятельно, что полностью соответствовало нашему запросу. Александр, еще раз спасибо! От экскурсии остались только положительные впечатления, очень рада, что выбрали эту экскурсию.

Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие+2
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
Экскурсию провел Александр. Все очень понравилось! Забрал нас от гостиницы, автомобиль комфортный. Александр сразу уточнил, какие
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Т
Замечательная экскурсия на Куршскую косу, которая захватывает и Зеленоградск! Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу - Александру, который заинтересовал рассказом с первых минут. Маршрут был подстроен под наши пожелания, нас
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забрали с нужной нам точки. Мы проводили столько времени в каждой локации, сколько нам требовалось. Во время перемещения Александр обращал наше внимание на достопримечательности и рассказывал исторические факты и просто интересные истории, отвечал на наши многочисленные вопросы (а их правда было много)), при этом вел машину на небольшой скорости, чтобы мы успевали все посмотреть. Это лучшая экскурсия, я однозначно буду рекомендовать друзьям! Все прошло легко и очень интересно, очень учтиво, машина удобная, и Александр всегда с нами обсуждал дальнейший маршрут, обозначая, сколько уйдет времени на ту или иную достопримечательность. Огромное вам спасибо!!!!

Замечательная экскурсия на Куршскую косу, которая захватывает и Зеленоградск! Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу -
Замечательная экскурсия на Куршскую косу, которая захватывает и Зеленоградск! Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу -
Замечательная экскурсия на Куршскую косу, которая захватывает и Зеленоградск! Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу -
Замечательная экскурсия на Куршскую косу, которая захватывает и Зеленоградск! Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу -
Замечательная экскурсия на Куршскую косу, которая захватывает и Зеленоградск! Хочу выразить слова благодарности нашему экскурсоводу -
Вам был полезен этот отзыв?
И
Уважаемый Александр! Спасибо Вам за замечательное знакомство с Куршской косой! Мы (Ирина из Новосибирска и Дарья из Челябинска) очень довольны экскурсией 5 марта, нам понравилось все!!! Александр – очень интересный
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человек, доброжелательный, коммуникабельный. Детали тура тщательно продуманы, он также учел все наши пожелания. Мы поднялись по экологическим тропам до высот Эфа и Мюллера, полюбовались на дюны, Куршский залив и Балтийское море; познакомились с очаровательным Зеленоградском; очень вкусно пообедали в «Рыбном дворе» и даже попытались найти янтарь на берегу моря! Рекомендуем всем этот тур, который проведет Александр!

Уважаемый Александр! Спасибо Вам за замечательное знакомство с Куршской косой! Мы (Ирина из Новосибирска и Дарья
Уважаемый Александр! Спасибо Вам за замечательное знакомство с Куршской косой! Мы (Ирина из Новосибирска и Дарья
Уважаемый Александр! Спасибо Вам за замечательное знакомство с Куршской косой! Мы (Ирина из Новосибирска и Дарья
Уважаемый Александр! Спасибо Вам за замечательное знакомство с Куршской косой! Мы (Ирина из Новосибирска и Дарья
Уважаемый Александр! Спасибо Вам за замечательное знакомство с Куршской косой! Мы (Ирина из Новосибирска и Дарья
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И
Хотели с мужем спокойно без суеты и лишней толпы погулять по косе. Эта экскурсия как раз то, что надо. Гид в комфортном нам темпе проводит экскурсию. Где хотим, задерживаемся, фотографируемся.
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Где не очень интересно или были пропускаем. Побывали на косе, показали нам несколько точек. На обратном пути заехали в Зеленоградск. Тоже погуляли. Гид заказал нам столик в отличном рыбном ресторане по нашему пожеланию, вкусно пообедали днем. Экскурсию и гида рекомендую.

Хотели с мужем спокойно без суеты и лишней толпы погулять по косе. Эта экскурсия как раз
Хотели с мужем спокойно без суеты и лишней толпы погулять по косе. Эта экскурсия как раз
Хотели с мужем спокойно без суеты и лишней толпы погулять по косе. Эта экскурсия как раз
Хотели с мужем спокойно без суеты и лишней толпы погулять по косе. Эта экскурсия как раз
Хотели с мужем спокойно без суеты и лишней толпы погулять по косе. Эта экскурсия как раз
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G
Плохие отзывы, как говорил персонаж известного мультфильма "Рататуй" - Франсуа Эго, писать легко и приятно. Но по результатам сегодняшней экскурсии нельзя также с лёгкостью и удовольствием не написать хороший отзыв.
Проводил
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экскурсию Александр, и она на 100% соответствовала нашим ожиданиям от ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсии.
Помимо интересных рассказов, продуманных локаций и адаптированного под интересы конкретной семьи маршрута мы получили тактичного спутника и тёплое человеческое отношение!
Большое спасибо и рекомендации!
П. С. Чудесная погода, волшебные пейзажи и экскурсовод, похожий на Джеффри Раша сделали наш день сказкой!)

Плохие отзывы, как говорил персонаж известного мультфильма "Рататуй" - Франсуа Эго, писать легко и приятно. Но
Плохие отзывы, как говорил персонаж известного мультфильма "Рататуй" - Франсуа Эго, писать легко и приятно. Но
Плохие отзывы, как говорил персонаж известного мультфильма "Рататуй" - Франсуа Эго, писать легко и приятно. Но
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Г
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал много свободного времени, что очень нам понравилась. Рекомендую.
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал
Экскурсия понравилась. Ненавязчивый рассказ. Успели и отдохнуть и получить новую информацию. Экскурсовод подстроился под нас. Давал
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