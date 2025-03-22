Куршская коса и Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек — в этой программе собраны самые разные локации! Мы прогуляемся по реликтовому лесу, поднимемся на дюну и попробуем найти янтарь. Побываем на дегустации крафтового сыра и насладимся старинной немецкой архитектурой. И всё это — в небольшой группе без спешки и суеты.
Описание экскурсии
Куршская коса — изюминка Балтийского моря
- погуляем по Королевскому бору, где когда-то охотились короли
- в поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма
- в Рыбачьем отыщем старый маяк, попробуем копченую рыбку у местных рыбаков и заглянем в лавку авторских янтарных изделий
- а ещё вы увидите знаменитый Танцующий лес. И на выбор — высоту Эфа или озеро Лебедь
Зеленоградск — бывший Кранц. Пройдёмся по старинным улочкам, где до сих пор чувствуется немецкое влияние, и словно переместимся в небольшой европейский городок.
Рыцарский замок. Вы увидите руины замка Шаакен — прогуляемся по его двору и спустимся в подвалы, где при желании можно посетить музей средневековых пыток.
Крафтовая сыроварня «Шаакендорф». Понаблюдаем за процессом производства и вызревания сыров. Если будет желание — то и продегустируем некоторые сорта.
Замок Нессельбек. Остановимся у воссозданного по старинным чертежам рыцарского замка — сделаем красивые фотографии и попробуем квас.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите нам заранее — мы подготовим детское кресло или бустер
- Если вы остановились в Зеленоградске, мы можем забрать вас оттуда
- Мы посещаем или высоту Эфа или озеро Лебедь — это зависит от сезона и загруженности туристических маршрутов на косе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде на территорию национального парка «Куршская коса»: взрослые — 400 ₽, дети и пенсионеры — 100 ₽
- Посещение замка Шаакен — 350 ₽ за человека (по желанию)
- Дегустация в сыроварне Шаакендорф — 350 ₽ за человека (по желанию)
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Калининграда
-
10%
Групповая
Куршская коса и Зеленоградск: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес Калининградской области, открывая тайны танцующего леса и песчаных дюн
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1500 ₽
1666 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: В Калининграде
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Куршской косе и городам
Путешествие по Балтийскому побережью: уникальная природа Куршской косы, курортные города с богатой историей и архитектурой. Индивидуальный подход и комфорт
Начало: У Дома Советов
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 13 875 ₽
15 416 ₽ за всё до 7 чел.