Куршская коса и Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек — в этой программе собраны самые разные локации! Мы прогуляемся по реликтовому лесу, поднимемся на дюну и попробуем найти янтарь. Побываем на дегустации крафтового сыра и насладимся старинной немецкой архитектурой. И всё это — в небольшой группе без спешки и суеты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Время начала: 09:15

Описание экскурсии

Куршская коса — изюминка Балтийского моря

погуляем по Королевскому бору, где когда-то охотились короли

в поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма

в Рыбачьем отыщем старый маяк, попробуем копченую рыбку у местных рыбаков и заглянем в лавку авторских янтарных изделий

а ещё вы увидите знаменитый Танцующий лес. И на выбор — высоту Эфа или озеро Лебедь

Зеленоградск — бывший Кранц. Пройдёмся по старинным улочкам, где до сих пор чувствуется немецкое влияние, и словно переместимся в небольшой европейский городок.

Рыцарский замок. Вы увидите руины замка Шаакен — прогуляемся по его двору и спустимся в подвалы, где при желании можно посетить музей средневековых пыток.

Крафтовая сыроварня «Шаакендорф». Понаблюдаем за процессом производства и вызревания сыров. Если будет желание — то и продегустируем некоторые сорта.

Замок Нессельбек. Остановимся у воссозданного по старинным чертежам рыцарского замка — сделаем красивые фотографии и попробуем квас.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы

Если с вами путешествуют дети до 14 лет и ростом ниже 140 см, сообщите нам заранее — мы подготовим детское кресло или бустер

Если вы остановились в Зеленоградске, мы можем забрать вас оттуда

Мы посещаем или высоту Эфа или озеро Лебедь — это зависит от сезона и загруженности туристических маршрутов на косе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы