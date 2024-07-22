За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в небольшой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На автобусе мы проедем от Королевского леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики, оценим литовскую кухню, а после пройдем по курортным улочкам Зеленоградска.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности национального парка. В пути гид не будет перегружать вас исторической информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.

Вы посетите Королевский бор , в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.

, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

В поселке Рыбачий вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая».

Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

На Высоте Эфа: вы покорите самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Организационные детали

Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 500 ₽/взрослые, 100 ₽/дети до 18 лет и пенсионеры по возрасту

Как проходит экскурсия