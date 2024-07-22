За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в небольшой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.
На автобусе мы проедем от Королевского леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики, оценим литовскую кухню, а после пройдем по курортным улочкам Зеленоградска.
Описание экскурсии
Природные феномены Куршской косы
Мы объедем основные достопримечательности национального парка. В пути гид не будет перегружать вас исторической информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.
- Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
- В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
- В поселке Рыбачий вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая».
- Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
- На Высоте Эфа: вы покорите самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.
Приморский Кранц
Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 500 ₽/взрослые, 100 ₽/дети до 18 лет и пенсионеры по возрасту
Как проходит экскурсия
- В зависимости от количества участников в группе поездка проводится на автомобиле, минивэне, автобусе
- Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
- Гид сопровождает группу на некоторых тропах. На высоте Эфа, в Танцующем лесу и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
- На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию
в понедельник и среду в 08:30, в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:30, в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11016 туристов
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области. Представляю команду профессиональных гидов. С 2019 года специализируемся на проведении экскурсий - индивидуальных и в сборных мини-группах до 8 и 18 человек. Наша
Отзывы и рейтинг
Экскурсия понравилась! Комфортабедьный автобус фольцваген. Нас было 5 человек, мы с мужем и пара с ребенком. С воспитанным ребенком! Не ныл, не капризничал. Экскурсовод Кирилл с шикарным чувством юмора! Рассказывал
12.09.24 индивидуальная экскурсия для нашей группы. Наш гид-водитель Александр приехал за нами в гостиницу (что очень удобно). Сама поездка Куршская коса, Зеленоградск очень понравилась. Александр молодец! Рассказал много интересной информации
Е
Отличная экскурсия с гидом Кириллом - коммуникабельный и позитивный молодой человек. Рассказ был как и общий информационный, так и со стороны своего опыта и знаний. Ни разу не пожалели, что
Были на экскурсии во главе с Кириллом — интересным человеком. Он приоткрыл тайные завесы Калининграда и достаточно много секретов! Наш путь был динамичным и нескучным. Лично меня впечатлил берег Балтийского
Добрый день! Замечательная экскурсия, замечательный гид Кирилл! Очень хорошо провели время, погуляли, покушали (вкусно 👌🏻), посетили замечательные места. Экскурсия не перегружена историческими фактами, но в тоже время очень информативно! Обязательно буду рекомендовать друзьям 🤗
Ю
Прекрасная поездка.
Мы с дочкой в восторге и однозначно рекомендуем экскурсию и Гида Кирилла.
Нам было интересно, и очень раскрыто про историю Калининграда в целом!
Очень заботливо, клиентоориентированность на 100%
Спасибо!
