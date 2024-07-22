По Куршской косе и Зеленоградску (из Калининграда)

Изучить экотропы, природные феномены и легенды косы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в небольшой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.

На автобусе мы проедем от Королевского леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики, оценим литовскую кухню, а после пройдем по курортным улочкам Зеленоградска.
Описание экскурсии

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности национального парка. В пути гид не будет перегружать вас исторической информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.

  • Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
  • В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
  • В поселке Рыбачий вы насладитесь видом на Куршский залив, маяк и белую песчаную дюну «Круглая».
  • Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
  • На Высоте Эфа: вы покорите самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 500 ₽/взрослые, 100 ₽/дети до 18 лет и пенсионеры по возрасту

Как проходит экскурсия

  • В зависимости от количества участников в группе поездка проводится на автомобиле, минивэне, автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
  • Гид сопровождает группу на некоторых тропах. На высоте Эфа, в Танцующем лесу и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

в понедельник и среду в 08:30, в субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:30, в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11016 туристов
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области. Представляю команду профессиональных гидов. С 2019 года специализируемся на проведении экскурсий - индивидуальных и в сборных мини-группах до 8 и 18 человек.
команда занимает заслуженное 1 место в городе по рейтингу независимой платформы, которая объединяет отзывы миллионов путешественников о местах и объектах. Собственный комфортабельный транспорт и опытные, эрудированные, харизматичные гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Более 1000 отзывов на Трипстере от благодарных путешественников характеризуют стиль и качество работы нашей команды. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.

Ю
Экскурсия понравилась! Комфортабедьный автобус фольцваген. Нас было 5 человек, мы с мужем и пара с ребенком. С воспитанным ребенком! Не ныл, не капризничал. Экскурсовод Кирилл с шикарным чувством юмора! Рассказывал
интересно, информации много, не занудно! Места и правда потрясающие!!! Куршская коса, танцующий лес (мы гуляли в нем одни, так как выехали пораньше и группы на огромных автобусах нас не нагнали), Зеленоградск - очень понравились! В следующий раз остановимся в этих местах! Замок Шаакен не впечатлил, к сожалению, хотя надежд на него было возложено много, сыроварня - слишком большие дегустационные группы(но сыр вкусный, чего не скажешь о вине! В последнюю точку ресторан в виде замка со средневековыми турнирами и дегустацией пива мы заехали и ужаснулись, новострой такой безвкусный и бутафорский, что мы решили без пива - сразу отправиться домой!
Было много свободного времени, погулять, пофотографироваться, и было хорошее информационное сопровождение! Нам все понравилось! От души советуем!!!!

Ирина
12.09.24 индивидуальная экскурсия для нашей группы. Наш гид-водитель Александр приехал за нами в гостиницу (что очень удобно). Сама поездка Куршская коса, Зеленоградск очень понравилась. Александр молодец! Рассказал много интересной информации
о Калининградской области, Зеленоградске. Попали на все знаковые точки до прихода гигантского количества туристов из больших автобусов. Все было интересно и вкусно (заехали в ресторанчик у моря). Формат индивидуальной экскурсии идеально нам подошел. Рекомендую данную экскурсию!

Е
Отличная экскурсия с гидом Кириллом - коммуникабельный и позитивный молодой человек. Рассказ был как и общий информационный, так и со стороны своего опыта и знаний. Ни разу не пожалели, что
взяли мини-группу, на косе были одними из первых (!), также Кирилл дал много подсказок по сувенирам, чему очень благодарны) некоторые вещи в городе не найти, а что-то наоборот дороже. Кстати, неожиданностью стало посещение Нессельбека, но персонал там будто не очень заинтересован в посетителях))
Желаем еще больше довольных туристов)

Марина
Были на экскурсии во главе с Кириллом — интересным человеком. Он приоткрыл тайные завесы Калининграда и достаточно много секретов! Наш путь был динамичным и нескучным. Лично меня впечатлил берег Балтийского
моря: песчаный пляж, малолюдно, невероятно красиво. Фото с филином в самое сердце — нереальной красоты птица, зарядившая нас настроением на целый день.
Зеленоградск очень уютный, такой красивый, местами «ненастоящий» город. Туристический, дорогой, аккуратный, нарядный в своём роде. Стоит выделить отдельный день для его посещения, чтобы искупаться в море и погулять по городу.
Сыроварня Шаакен дорф угостила нас своими вкусными сырами и шоколадом. Марципан, шоколад, конфеты, сыр приобретайте там смело, без наценок.
В замке Шаакен мы не были, и делать там особо нечего, даже пытки, которых там и в помине не было, не спасли ситуацию, уж простите.
А вот следующий замок Нессельбек роскошен, там можно погулять по территории, достойный ресторан, не менее интересен санузел:)
В целом мы довольны приключением:)
Хотите минусы? Держите!
Высота Эфа ну ни о чём, лучше сходить на эти полчаса к морю.
Мне не хватало громкости у микрофона экскурсовода.

Мария
Добрый день! Замечательная экскурсия, замечательный гид Кирилл! Очень хорошо провели время, погуляли, покушали (вкусно 👌🏻), посетили замечательные места. Экскурсия не перегружена историческими фактами, но в тоже время очень информативно! Обязательно буду рекомендовать друзьям 🤗
Ю
Прекрасная поездка.
Мы с дочкой в восторге и однозначно рекомендуем экскурсию и Гида Кирилла.
Нам было интересно, и очень раскрыто про историю Калининграда в целом!

Очень заботливо, клиентоориентированность на 100%

Спасибо!
4000 ₽ за человека