Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Калининград сквозь века

Вы увидите средневековый Кафедральный собор на острове 🏝️ Канта и православные храмы XXI века: церковь ⛪ в честь благоверного князя Александра Невского и храм Христа Спасителя. Рассмотрите современные площади и старинные оборонительные укрепления: башню Дона, Литовский вал, Росгартенские и Бранденбургские ворота. Кроме того, заглянете на знаменитый Фишмаркт — Рыбный рынок. Мы расскажем, как складывалась история 📖 города и чем он живет сегодня.

Калининградские бренды

Калининград — место самобытное и необычное. Вы услышите, как здесь отмечают день Селедки и праздник Длинной колбасы. Оцените элегантность особняков состоятельных кенигсбержцев и находчивость архитекторов, обновивших город 🏙️ к недавнему Чемпионату мира по футболу. Познакомитесь со сказочными человечками «хомлинами», продегустируете кёнигсбергский марципан и раскроете, почему Калининградскую область называют Янтарным краем.

Организационные детали