Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград сквозь века Вы увидите средневековый Кафедральный собор на острове 🏝️ Канта и православные храмы XXI века: церковь ⛪ в честь благоверного князя Александра Невского и храм Христа Спасителя. Рассмотрите современные площади и старинные оборонительные укрепления: башню Дона, Литовский вал, Росгартенские и Бранденбургские ворота. Кроме того, заглянете на знаменитый Фишмаркт — Рыбный рынок. Мы расскажем, как складывалась история 📖 города и чем он живет сегодня.
Калининградские бренды Калининград — место самобытное и необычное. Вы услышите, как здесь отмечают день Селедки и праздник Длинной колбасы. Оцените элегантность особняков состоятельных кенигсбержцев и находчивость архитекторов, обновивших город 🏙️ к недавнему Чемпионату мира по футболу. Познакомитесь со сказочными человечками «хомлинами», продегустируете кёнигсбергский марципан и раскроете, почему Калининградскую область называют Янтарным краем.
Организационные детали
Посещение мастерской хомлинов и магазина-музея марципана по желанию. Детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 без кондиционера
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.