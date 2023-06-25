Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград - город, где переплетаются эпохи. На острове Канта вы увидите средневековый Кафедральный собор и современные православные храмы. Прогуляетесь по старинным оборонительным сооружениям и оцените элегантность особняков. Познакомитесь с местными брендами: хомлинами и марципаном.



Экскурсия на автомобиле Citroen C4 Space Tourer позволит насладиться всеми достопримечательностями в комфортной обстановке. Не упустите шанс увидеть Калининград с новой стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии «Дуэт Калининграда и Кёнигсберга». В это время года город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно прекрасно провести время в Калининграде. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.

Сейчас август — это идеальное время.