Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград - город, где переплетаются эпохи. На острове Канта вы увидите средневековый Кафедральный собор и современные православные храмы. Прогуляетесь по старинным оборонительным сооружениям и оцените элегантность особняков. Познакомитесь с местными брендами: хомлинами и марципаном.
Экскурсия на автомобиле Citroen C4 Space Tourer позволит насладиться всеми достопримечательностями в комфортной обстановке. Не упустите шанс увидеть Калининград с новой стороны
Экскурсия на автомобиле Citroen C4 Space Tourer позволит насладиться всеми достопримечательностями в комфортной обстановке. Не упустите шанс увидеть Калининград с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🍬 Вкуснейший кенигсбергский марципан
- 🧙♂️ Сказочные хомлины
- 🕌 Современные и старинные храмы
Лучшее время для посещения
янв
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май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии «Дуэт Калининграда и Кёнигсберга». В это время года город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно прекрасно провести время в Калининграде. Эти месяцы подойдут для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Башня Дона
- Литовский вал
- Росгартенские ворота
- Бранденбургские ворота
Описание экскурсии
Калининград сквозь века
Вы увидите средневековый Кафедральный собор на острове Канта и православные храмы 21 века: церковь в честь благоверного князя Александра Невского и храм Христа Спасителя. Рассмотрите современные площади и старинные оборонительные укрепления: башню Дона, Литовский вал, Росгартенские и Бранденбургские ворота. Мы расскажем, как складывалась история города и чем он живёт сегодня.
Калининградские бренды
Калининград — место самобытное и необычное. Вы оцените элегантность особняков состоятельных кенигсбержцев и находчивость архитекторов, обновивших город к Чемпионату мира по футболу. Познакомитесь со сказочными человечками — хомлинами и главным лакомством края — кенигсбергским марципаном. А также узнаете, почему Калининградскую область называют Янтарным краем.
Организационные детали
- Посещение мастерской хомлинов и магазина-музея марципана по желанию. Детали уточняйте в личном сообщении
- Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо, что так быстро отреагировали и организовали нашу экскурсию. Все прошло на высшем уровне. За один день мы познакомились с прекрасным городом. Очень хочется снова приехать и углубить свои знания.
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Мы прилетели из Петербурга, отнесли вещи в отель, и гид Евгений нас забрал от дверей) лил дождь, нормальная питерская погода…. На острове Канта нас встретила Ксения, и следующие несколько часов
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И
Здравствуйте. Сегодня побывала на замечательной экскурсии. Хочу поблагодарить Евгения, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Понравилось хорошее знание исторических фактов, профессиональная проработка маршрутов, серьёзный подход к делу. Чувствуется, что Евгений очень любит Калининград, старается больше узнать о истории и жителях города. Если вам, пока, не удалось побывать на экскурсиях Евгения, обязательно сходите, не пожалеете
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И
Не смотря на то, что в начале экскурсии моросил дождь, это нисколько не помешало нашему знакомству с городом. Евгений отличный экскурсовод, смог заинтересовать нас своими рассказами об истории Калининграда. Экскурсия получилась насыщенной, познавательной и неутомительной. Посетили самые интересные места!
Огромное спасибо Евгению! Экскурсию рекомендую!
Огромное спасибо Евгению! Экскурсию рекомендую!
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Н
Для знакомства с городом - просто идеально. Экскурсию проводил Евгений. Отличный рассказчик, структурировано, без суеты, но в хорошем темпе познакомил с историей Калининграда.
Очень интересно. Однозначно рекомендую.
Очень интересно. Однозначно рекомендую.
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Е
Содержательная экскурсия, структурированное изложение материала, для знакомства с городом идеально. Отдельно отмечу грамотную речь и хорошую дикцию. Экскурсия не скучная. Понравилось.
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