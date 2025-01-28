читать дальше

экскурсии и фотосессии!!). В-третьих, посоветовала куда можно сходить в принципе в городе и непосредственно в этом районе, где мы гуляли (мы в городе были первый раз). Кроме того, подсказывала, как лучше встать и куда смотреть (кто редко ходит на такие мероприятия, это прям палочка-выручалочка). В-пятых, более 130 фотографий обработала буквально за сутки (и это перед новым годом!). Отретушировала больше фотографий, чем изначально договаривались и также оперативно и качественно! Сами фотографии достаточно сбалансированы по цвету, очень приятные глазу тона и композиция. С Анной было легко и комфортно, мы дурачились и смеялись, не стесняясь. Завершение нашей прогулки было не просто посреди улицы, а рядом с уютной кофейней, которая была как нельзя кстати в этот прохладный денек! Впечатления только положительные, а результат будет нашим подарочком к наступающему празднику. Спасибо еще раз!