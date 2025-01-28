Приглашаю на фотосессию в районе Хуфен с немецкими домами. Я расскажу вам его краткую историю и сделаю множество непринуждённых кадров. Умение позировать необязательно.
Не страшно, если для вас это будет первая фотосессия в жизни — вам нужно просто быть собой и наслаждаться прогулкой. А я буду ловить ваши естественные эмоции на камеру.
Не страшно, если для вас это будет первая фотосессия в жизни — вам нужно просто быть собой и наслаждаться прогулкой. А я буду ловить ваши естественные эмоции на камеру.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Мы погуляем по району Хуфен, где отлично сохранилась немецкая архитектура. Я покажу вам примечательные старинные здания с оригинальными окнами и дверьми. А также сделаю для вас атмосферные живые кадры на память. Прогулка будет проходить в формате важных коротких фактов, живой беседы и непринуждённой фотосессии.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
- В течение 5 дней вы получите +/- 100 фото в цветокоррекции ссылкой на облачное хранилище
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Здравствуйте! Я Аня, фотографирую уже более 5 лет. Провожу фотопрогулки в Калининграде в дружеском формате. Со мной весело, легко и комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
28 янв 2025
Отличное настроение и идеальные фотографии гарантированы, если вы обращаетесь к Анне. Большая благодарность за проделанную работу.
Е
Егор
29 дек 2024
Анна замечательный фотограф! Во-первых, подождала нас, когда мы опоздали (за это отдельное спасибо и еще раз извините). Во-вторых, провела экскурсию по тем местам, где мы гуляли (комбо – совмещение прогулки,
К
Карина
27 ноя 2024
Прекрасно провели время с Анной, даже дождливый день не испортил настроение. И фото сделали, и узнали много интересных фактов о городе
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