Мои заказы

Осетрово-улиточная ферма под Калининградом

Экскурсия по хозяйству с изысканной дегустацией рыбы, чёрной икры, эскарго и ароматного масла
Вы узнаете, как создают идеальные условия для хрупкого моллюска и царской рыбы, когда собирают улиточный урожай и как бережно извлекают икру без ущерба для осётра. Выясните, какие гастрономические традиции возрождают и перенимают на Балтике. А главное — попробуете блюда, способные покорить гурманов.
5
1 отзыв
Осетрово-улиточная ферма под Калининградом
Осетрово-улиточная ферма под Калининградом
Осетрово-улиточная ферма под Калининградом

Описание экскурсии

Осетровая ферма

Мы посетим хозяйство, где осётров разводят для чёрной икры. Вы познакомитесь с тонкостями их содержания и с помощью УЗИ-сканера увидите внутреннее строение живой рыбы.

Улиточное хозяйство

Ещё одно направление подворья — выращивание виноградных улиток. Вы узнаете, как их используют в кулинарии и как готовят французский деликатес — эскарго с травами.

Дегустация

В финале — погружение в мир вкусов и ароматов. Вы попробуете балык из осётра, улиток, по два вида чёрной икры и ароматного масла с хрустящей булочкой. Изыски дополнит комплимент от фермы.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автобусе/микроавтобусе и дегустация
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 9 туристов
В Калининграде и области мы занимаемся приёмом организованных и сборных групп из России, Белоруссии и стран СНГ с 2002 года. Оказываем все виды туристических услуг — от автобусных трансферов и
читать дальшеуменьшить

проживания в уютных отелях до интереснейших экскурсий. Сюда входят как экскурсии по знаковым местам нашей области, так и посещение современных предприятий различного промышленного профиля. Мы также размещаем и сопровождаем деловых и корпоративных клиентов. Приглашаем посетить наш необыкновенный город, где у каждого будет возможность окунуться в историю немецкую, советскую и современную российскую, пройти дорогами тевтонских рыцарей и прусских королей, Канта и Петра I, Наполеона и Бродского, взглянуть на старые стены замков и прислушаться к шелесту песчаных дюн Куршской косы. Вы увидите, как причудливо на улицах Калининграда перемешались века и эпохи, и услышите массу историй и городских легенд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ирина
Очень замечательная экскурсия. Познавательно, увлекательно, а главное вкусно. Хочется дать небольшой совет. На ферме делить группу на 2,3 части. Там где обитают рыбки очень мало места. И рассказ о жизни рыб, о фильтрации воды и узи рыбки, видят и слышат только люди которые стоят рядом.
Спасибо, что на мою просьбу повторить показ, так как я не видела, они не отказали.
Очень замечательная экскурсия. Познавательно, увлекательно, а главное вкусно. Хочется дать небольшой совет. На ферме делить группу
Очень замечательная экскурсия. Познавательно, увлекательно, а главное вкусно. Хочется дать небольшой совет. На ферме делить группу
Очень замечательная экскурсия. Познавательно, увлекательно, а главное вкусно. Хочется дать небольшой совет. На ферме делить группу
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Осетрово-улиточная ферма под Калининградом»

Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда с дегустацией марципана в бастионе «Обертайх» (обзорная)
На автобусе
3 часа
9 отзывов
Групповая
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда с дегустацией марципана в бастионе «Обертайх» (обзорная)
Увидеть город во всей его красе: от средневековых стен и старинных башен до современных проспектов
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
1000 ₽ за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
На автобусе
3 часа
-
10%
338 отзывов
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
Калининград за 3 часа: эпохи, интриги, шокирующее прошлое и философский остров Канта
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
900 ₽1000 ₽ за человека
Фоторобот Калининграда
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
2 июн в 10:00
3 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Лучший день в Калининграде: экскурсия по центру + дегустация сыра (всё включено)
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший день в Калининграде: экскурсия по центру + дегустация сыра (всё включено)
Увидеть достопримечательности, услышать легенды прошлого и попробовать деликатесы
Начало: У Медового моста
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
30 мая в 10:00
11 июн в 10:00
2400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
4000 ₽ за человека