Вы узнаете, как создают идеальные условия для хрупкого моллюска и царской рыбы, когда собирают улиточный урожай и как бережно извлекают икру без ущерба для осётра. Выясните, какие гастрономические традиции возрождают и перенимают на Балтике. А главное — попробуете блюда, способные покорить гурманов.
Описание экскурсии
Осетровая ферма
Мы посетим хозяйство, где осётров разводят для чёрной икры. Вы познакомитесь с тонкостями их содержания и с помощью УЗИ-сканера увидите внутреннее строение живой рыбы.
Улиточное хозяйство
Ещё одно направление подворья — выращивание виноградных улиток. Вы узнаете, как их используют в кулинарии и как готовят французский деликатес — эскарго с травами.
Дегустация
В финале — погружение в мир вкусов и ароматов. Вы попробуете балык из осётра, улиток, по два вида чёрной икры и ароматного масла с хрустящей булочкой. Изыски дополнит комплимент от фермы.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автобусе/микроавтобусе и дегустация
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 9 туристов
В Калининграде и области мы занимаемся приёмом организованных и сборных групп из России, Белоруссии и стран СНГ с 2002 года. Оказываем все виды туристических услуг — от автобусных трансферов и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень замечательная экскурсия. Познавательно, увлекательно, а главное вкусно. Хочется дать небольшой совет. На ферме делить группу на 2,3 части. Там где обитают рыбки очень мало места. И рассказ о жизни рыб, о фильтрации воды и узи рыбки, видят и слышат только люди которые стоят рядом.
Спасибо, что на мою просьбу повторить показ, так как я не видела, они не отказали.
Вам был полезен этот отзыв?
