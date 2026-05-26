Лучшее время для гастрономической прогулки по Калининграду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и дегустациями на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой и в начале весны, хотя мероприятия проходят в помещении, погода может быть суровой, что может повлиять на общее впечатление от прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ресторан «Блютгерихт»
Музей мирового океана
Набережная речного порта
Район Ратсхоф
Район Амалиенау
Кирха королевы Луизы
Описание экскурсии
Гастропутешествие по знаковым местам Калининграда
Маршрут начнётся от самого знаменитого в Кёнигсберге и известного по всей Европе ресторана «Блютгерихт». Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города.
На территории Музея мирового океана я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь».
Проедем вдоль набережной речного порта, где вы посетите некогда крупнейшие в Европе элеваторы. Там же у нас будет кофе-брейк в стильной кофейне, где готовят лучший кофе в Калининграде.
Заглянем в цветущий район Кёнигсберга Ратсхоф.
А затем мы окажемся в районе Амалиенау, где вы рассмотрите шикарные виллы и узнаете историю калининградского «молочного короля». Около кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде, и сможете приобрести фирменный марципан.
Центральный рынок
Для любителей вкусно поесть это место — неотъемлемая составляющая путешествия. У нас свои особенности, и я обращу ваше внимание на все нюансы. Великолепные сыры от местных сыроварен и импортная продукция. Местный мёд и сладости, свежекопчёная и солёная рыбка, качественные колбасы — всё это ждёт вас на центральном рынке.
Обед или ужин
В завершение экскурсии предлагаю 2 варианта. Выбор за вами!
1. Посещение чудесного рыбного кафе, где вы можете попробовать строганину и не только. Заказать фирменные рыбные блюда или отведать дегустационный сет из морепродуктов. Возможна шоу-подача строганины от шефа. Обеды/ужины проводятся в красивом демонстрационном зале с прекрасной фотозоной: дубовая мебель, виды Кёнигсберга. В это заведение можно принести свои напитки.
2. Ужин или обед в историческом здании, где находится уютный музей-ресторан. Специально для нас создали дегустационный сет. Или вы сможете заказать любые блюда по меню. В ресторане вы отдохнёте своей компанией. А если захотите, чтобы я к вам присоединилась, это можно будет обсудить заранее или на прогулке.
При заказе четырёх сетов в подарок от заведения будет фирменная подача и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды от шеф-повара ресторана.
Исходя из ваших пожеланий и интересов, я также посоветую к посещению лучшие заведения города.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная
В стоимость программы входит трансфер и сопровождение гида
Дополнительные расходы: чай/кофе, покупки на рынке, дегустационный сет в ресторане — 2500 ₽ (его хватит для плотного обеда на двоих). Если сет не заказываем, остальное можете выбрать по меню ресторана (при запросе вышлю ссылку на меню). Дегустации в кафе — от 500 до 2500 ₽.
Пожалуйста, сообщите о решении поужинать в ресторане-музее или кафе заранее: минимум за 2 дня до посещения, в праздничные и выходные дни — за неделю.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2939 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я читать дальшеуменьшить
аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Большое спасибо Анне за такую прекрасную и необычную экскурсию. Было очень интересно и неожиданно: история переплеталась с гастрономией, удивительное место Элеватор с таким разным и прекрасным кофе (пополнили свои знания, читать дальшеуменьшить
в том числе и вкусовые в этом плане), много чего интересного и вкусного было на рынке, чего не купишь в Москве, много нового узнали о марципане, его истории и классификации. Ну и венец экскурсии - ресторан Штайндамм 99 (но огорчило: маленькая территория внутри, всего один туалет, отсутствие ряда блюд из меню), но общее впечатление просто супер!!!!
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А
Анна
Это была прекрасная экскурсионно-гастрономическая экскурсия! Она была наполнена историей, фактами о городе и о Пруссии. В Калининграде мы не в первый раз, но с такой крутой экскурсией впервые. Мы попали читать дальшеуменьшить
на рынок, где с умом, с толком купили все необходимые вкусности. Нас научили правильно выбирать угря, поверьте это важно, особенно, если Вам кажется, что они все похожи. На рынке великое множество деликатесов, которые можно купить только в Калининграде, однако выбрать, продегустировать и не попасть на завышенные цены, только потому что ты турист - это немаловажно. Мы проехали по городу, и многое прошли. Т. к. экскурсия было авто-пешеходная, это очень удобно. Мы попробовали один из самых вкусных кофе в городе, и завершили экскурсию в одном из ресторанов местной кухни. Все было заблаговременно забронировано, нас ожидали. И это довольно приятно. Формат экскурсии индивидуальный, что позволяет охватить достаточно большой объем информации, задать вопросы и узнать так много о городе в части истории, как мы предполагаем в классическом варианте, но и познакомиться с городом с такой важной гастрономической его частью. Спасибо.
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Юлия
Анна - потрясающий экскурсовод, умеющий показать всё необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно. Рекомендую.
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Ольга
замечательная экскурсия, рекомендую!
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Л
Любовь
Анна прекрасный экскурсовод, было очень интересно, не заскучали ни на секунду:)
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М
Максим
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому рынку, получили уместные рекомендации без навязывания, а мы поделились своими:D Послушали разные гастро-истории в соответствующих локациях. Выпили прекрасного кофе в уникальном месте и завершили экскурсию в прекрасном ресторане по рекомендации. Спасибо!
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