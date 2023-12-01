Прошлое хранится в книгах, артефактах, произведениях искусства, а ещё в кухне! И Калининграду есть, чем гордиться. Еда на Балтике — это не только вкусно, но и интересно. Вы узнаете, что ели и короли, и студенты. Отведаете лучший кофе в городе. Познакомитесь с локальными продуктами на рынке. И сможете поужинать в музее-ресторане, где для нас создали эксклюзивный дегустационный сет.

Описание

Что вас ожидает

Гастропутешествие по знаковым местам Калининграда

Маршрут начнётся от самого знаменитого в Кёнигсберге и известного по всей Европе ресторана «Блютгерихт» . Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города.

. Вы услышите о и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города. На территории Музея мирового океана я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь».

я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь». Проедем вдоль набережной речного порта, где вы посетите некогда крупнейшие в Европе элеваторы. Там же у нас будет кофе-брейк в стильной кофейне , где готовят лучший кофе в Калининграде.

, где готовят лучший кофе в Калининграде. Заглянем в цветущий район Кёнигсберга Ратсхоф .

. А затем мы окажемся в районе Амалиенау, где вы рассмотрите шикарные виллы и узнаете историю калининградского «молочного короля». Около кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде, и сможете приобрести фирменный марципан.

Центральный рынок

Для любителей вкусно поесть это место — неотъемлемая составляющая путешествия. У нас свои особенности, и я обращу ваше внимание на все нюансы. Великолепные сыры от местных сыроварен и импортная продукция. Местный мёд и сладости, свежекопчёная и солёная рыбка, качественные колбасы — всё это ждёт вас на центральном рынке.

Обед или ужин в музее-ресторане

Закончится экскурсия в историческом здании, где находится интересное заведение. Специально для нас создали дегустационный сет с мастер-классом от шеф-повара по приготовлению строганины. Также вы сможете заказать любые блюда по меню. В ресторане вы отдохнёте своей компанией. А если захотите, чтобы я к вам присоединилась, это можно будет обсудить заранее или на прогулке.

В сет входят блюда от шефа:

строганина из пеламиды (300 гр.)

хрустящие листья Романо с балтийской скумбрией горячего копчения и соусом вителло-тонато (250 гр.)

балтийская уха на тройном бульоне с расстегаями (350 гр.)

бифштекс из оленины с жареным картофелем и брусничным соусом (150/150/50)

мусс из фермерской ржанки с соусом из бельгийского шоколада (150/50)

Исходя из ваших пожеланий и интересов, я также посоветую к посещению лучшие заведения города.

Организационные детали