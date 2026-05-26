Лучшее время для гастрономической прогулки по Калининграду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и дегустациями на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой и в начале весны, хотя мероприятия проходят в помещении, погода может быть суровой, что может повлиять на общее впечатление от прогулки.

Калининград предлагает уникальную гастрономическую экскурсию, где вы сможете насладиться блюдами, которые когда-то пробовали короли и студенты. Прогулка начнётся у знаменитого ресторана «Блютгерихт», продолжится у Музея мирового океана и вдоль набережной речного порта. В районе Амалиенау вас ждёт дегустация местных продуктов и возможность приобрести фирменный марципан. Завершите день в уютном кафе или музее-ресторане с эксклюзивным дегустационным сетом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гастропутешествие по знаковым местам Калининграда

Маршрут начнётся от самого знаменитого в Кёнигсберге и известного по всей Европе ресторана «Блютгерихт» . Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города.

. Вы услышите о и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города. На территории Музея мирового океана я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь».

я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь». Проедем вдоль набережной речного порта, где вы посетите некогда крупнейшие в Европе элеваторы. Там же у нас будет кофе-брейк в стильной кофейне , где готовят лучший кофе в Калининграде.

, где готовят лучший кофе в Калининграде. Заглянем в цветущий район Кёнигсберга Ратсхоф .

. А затем мы окажемся в районе Амалиенау, где вы рассмотрите шикарные виллы и узнаете историю калининградского «молочного короля». Около кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде, и сможете приобрести фирменный марципан.

Центральный рынок

Для любителей вкусно поесть это место — неотъемлемая составляющая путешествия. У нас свои особенности, и я обращу ваше внимание на все нюансы. Великолепные сыры от местных сыроварен и импортная продукция. Местный мёд и сладости, свежекопчёная и солёная рыбка, качественные колбасы — всё это ждёт вас на центральном рынке.

Обед или ужин

В завершение экскурсии предлагаю 2 варианта. Выбор за вами!

1. Посещение чудесного рыбного кафе, где вы можете попробовать строганину и не только. Заказать фирменные рыбные блюда или отведать дегустационный сет из морепродуктов. Возможна шоу-подача строганины от шефа. Обеды/ужины проводятся в красивом демонстрационном зале с прекрасной фотозоной: дубовая мебель, виды Кёнигсберга. В это заведение можно принести свои напитки.

2. Ужин или обед в историческом здании, где находится уютный музей-ресторан. Специально для нас создали дегустационный сет. Или вы сможете заказать любые блюда по меню. В ресторане вы отдохнёте своей компанией. А если захотите, чтобы я к вам присоединилась, это можно будет обсудить заранее или на прогулке.

При заказе четырёх сетов в подарок от заведения будет фирменная подача и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды от шеф-повара ресторана.

Исходя из ваших пожеланий и интересов, я также посоветую к посещению лучшие заведения города.

Организационные детали