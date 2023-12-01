Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка

Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню

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Прошлое хранится в книгах, артефактах, произведениях искусства, а ещё в кухне! И Калининграду есть, чем гордиться. Еда на Балтике — это не только вкусно, но и интересно. Вы узнаете, что ели и короли, и студенты. Отведаете лучший кофе в городе. Познакомитесь с локальными продуктами на рынке. И сможете поужинать в музее-ресторане, где для нас создали эксклюзивный дегустационный сет.
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
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Описание

Что вас ожидает

Гастропутешествие по знаковым местам Калининграда

  • Маршрут начнётся от самого знаменитого в Кёнигсберге и известного по всей Европе ресторана «Блютгерихт». Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города.
  • На территории Музея мирового океана я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь».
  • Проедем вдоль набережной речного порта, где вы посетите некогда крупнейшие в Европе элеваторы. Там же у нас будет кофе-брейк в стильной кофейне, где готовят лучший кофе в Калининграде.
  • Заглянем в цветущий район Кёнигсберга Ратсхоф.
  • А затем мы окажемся в районе Амалиенау, где вы рассмотрите шикарные виллы и узнаете историю калининградского «молочного короля». Около кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде, и сможете приобрести фирменный марципан.

Центральный рынок

Для любителей вкусно поесть это место — неотъемлемая составляющая путешествия. У нас свои особенности, и я обращу ваше внимание на все нюансы. Великолепные сыры от местных сыроварен и импортная продукция. Местный мёд и сладости, свежекопчёная и солёная рыбка, качественные колбасы — всё это ждёт вас на центральном рынке.

Обед или ужин в музее-ресторане

Закончится экскурсия в историческом здании, где находится интересное заведение. Специально для нас создали дегустационный сет с мастер-классом от шеф-повара по приготовлению строганины. Также вы сможете заказать любые блюда по меню. В ресторане вы отдохнёте своей компанией. А если захотите, чтобы я к вам присоединилась, это можно будет обсудить заранее или на прогулке.

В сет входят блюда от шефа:

  • строганина из пеламиды (300 гр.)
  • хрустящие листья Романо с балтийской скумбрией горячего копчения и соусом вителло-тонато (250 гр.)
  • балтийская уха на тройном бульоне с расстегаями (350 гр.)
  • бифштекс из оленины с жареным картофелем и брусничным соусом (150/150/50)
  • мусс из фермерской ржанки с соусом из бельгийского шоколада (150/50)

Исходя из ваших пожеланий и интересов, я также посоветую к посещению лучшие заведения города.

Организационные детали

  • В стоимость программы входит трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: чай/кофе, покупки на рынке, дегустационный сет — 2500 (его хватит для плотного обеда на двоих). Если сет не заказываем, стоимость строганины с мастер-классом — 585 р., остальное можете выбрать по меню ресторана.
  • Пожалуйста, сообщите о решении поужинать в ресторане заранее: минимум за сутки до посещения, в праздничные и выходные дни — за неделю
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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