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Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка

Откройте для себя кулинарные традиции Калининграда: отведайте лучшие блюда, узнайте о гастрономическом наследии и насладитесь атмосферой города
Калининград предлагает уникальную гастрономическую экскурсию, где вы сможете насладиться блюдами, которые когда-то пробовали короли и студенты.

Прогулка начнётся у знаменитого ресторана «Блютгерихт», продолжится у Музея мирового океана и вдоль набережной речного порта.

В районе Амалиенау вас ждёт дегустация местных продуктов и возможность приобрести фирменный марципан. Завершите день в уютном кафе или музее-ресторане с эксклюзивным дегустационным сетом
5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Эксклюзивные дегустации
  • 🏛️ Исторические локации
  • ☕ Лучший кофе в городе
  • 🍯 Локальные продукты
  • 🍷 Возможность принести свои напитки
  • 🎁 Подарки при заказе сетов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для гастрономической прогулки по Калининграду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и дегустациями на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой и в начале весны, хотя мероприятия проходят в помещении, погода может быть суровой, что может повлиять на общее впечатление от прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка

Что можно увидеть

  • Ресторан «Блютгерихт»
  • Музей мирового океана
  • Набережная речного порта
  • Район Ратсхоф
  • Район Амалиенау
  • Кирха королевы Луизы

Описание экскурсии

Гастропутешествие по знаковым местам Калининграда

  • Маршрут начнётся от самого знаменитого в Кёнигсберге и известного по всей Европе ресторана «Блютгерихт». Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города.
  • На территории Музея мирового океана я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь».
  • Проедем вдоль набережной речного порта, где вы посетите некогда крупнейшие в Европе элеваторы. Там же у нас будет кофе-брейк в стильной кофейне, где готовят лучший кофе в Калининграде.
  • Заглянем в цветущий район Кёнигсберга Ратсхоф.
  • А затем мы окажемся в районе Амалиенау, где вы рассмотрите шикарные виллы и узнаете историю калининградского «молочного короля». Около кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде, и сможете приобрести фирменный марципан.

Центральный рынок

Для любителей вкусно поесть это место — неотъемлемая составляющая путешествия. У нас свои особенности, и я обращу ваше внимание на все нюансы. Великолепные сыры от местных сыроварен и импортная продукция. Местный мёд и сладости, свежекопчёная и солёная рыбка, качественные колбасы — всё это ждёт вас на центральном рынке.

Обед или ужин

В завершение экскурсии предлагаю 2 варианта. Выбор за вами!

1. Посещение чудесного рыбного кафе, где вы можете попробовать строганину и не только. Заказать фирменные рыбные блюда или отведать дегустационный сет из морепродуктов. Возможна шоу-подача строганины от шефа. Обеды/ужины проводятся в красивом демонстрационном зале с прекрасной фотозоной: дубовая мебель, виды Кёнигсберга. В это заведение можно принести свои напитки.

2. Ужин или обед в историческом здании, где находится уютный музей-ресторан. Специально для нас создали дегустационный сет. Или вы сможете заказать любые блюда по меню. В ресторане вы отдохнёте своей компанией. А если захотите, чтобы я к вам присоединилась, это можно будет обсудить заранее или на прогулке.

При заказе четырёх сетов в подарок от заведения будет фирменная подача и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды от шеф-повара ресторана.

Исходя из ваших пожеланий и интересов, я также посоветую к посещению лучшие заведения города.

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная
  • В стоимость программы входит трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: чай/кофе, покупки на рынке, дегустационный сет в ресторане — 2500 ₽ (его хватит для плотного обеда на двоих). Если сет не заказываем, остальное можете выбрать по меню ресторана (при запросе вышлю ссылку на меню). Дегустации в кафе — от 500 до 2500 ₽.
  • Пожалуйста, сообщите о решении поужинать в ресторане-музее или кафе заранее: минимум за 2 дня до посещения, в праздничные и выходные дни — за неделю.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2939 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я
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аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Т
Большое спасибо Анне за такую прекрасную и необычную экскурсию. Было очень интересно и неожиданно: история переплеталась с гастрономией, удивительное место Элеватор с таким разным и прекрасным кофе (пополнили свои знания,
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в том числе и вкусовые в этом плане), много чего интересного и вкусного было на рынке, чего не купишь в Москве, много нового узнали о марципане, его истории и классификации. Ну и венец экскурсии - ресторан Штайндамм 99 (но огорчило: маленькая территория внутри, всего один туалет, отсутствие ряда блюд из меню), но общее впечатление просто супер!!!!

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А
Это была прекрасная экскурсионно-гастрономическая экскурсия! Она была наполнена историей, фактами о городе и о Пруссии. В Калининграде мы не в первый раз, но с такой крутой экскурсией впервые. Мы попали
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на рынок, где с умом, с толком купили все необходимые вкусности. Нас научили правильно выбирать угря, поверьте это важно, особенно, если Вам кажется, что они все похожи. На рынке великое множество деликатесов, которые можно купить только в Калининграде, однако выбрать, продегустировать и не попасть на завышенные цены, только потому что ты турист - это немаловажно. Мы проехали по городу, и многое прошли. Т. к. экскурсия было авто-пешеходная, это очень удобно. Мы попробовали один из самых вкусных кофе в городе, и завершили экскурсию в одном из ресторанов местной кухни. Все было заблаговременно забронировано, нас ожидали. И это довольно приятно. Формат экскурсии индивидуальный, что позволяет охватить достаточно большой объем информации, задать вопросы и узнать так много о городе в части истории, как мы предполагаем в классическом варианте, но и познакомиться с городом с такой важной гастрономической его частью. Спасибо.

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Юлия
Анна - потрясающий экскурсовод, умеющий показать всё необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно. Рекомендую.
Анна - потрясающий экскурсовод, умеющий показать всё необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с
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Ольга
замечательная экскурсия, рекомендую!
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Л
Анна прекрасный экскурсовод, было очень интересно, не заскучали ни на секунду:)
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М
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому рынку, получили уместные рекомендации без навязывания, а мы поделились своими:D Послушали разные гастро-истории в соответствующих локациях. Выпили прекрасного кофе в уникальном месте и завершили экскурсию в прекрасном ресторане по рекомендации. Спасибо!
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому
Анна прекрасный гид и человек, было легко и интересно общаться. Без спешки прошлись по знаковому городскому
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