Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню
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даты
Описание
Что вас ожидает
Гастропутешествие по знаковым местам Калининграда
- Маршрут начнётся от самого знаменитого в Кёнигсберге и известного по всей Европе ресторана «Блютгерихт». Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города.
- На территории Музея мирового океана я расскажу нескучные истории об изобретательном коке НИС «Витязь».
- Проедем вдоль набережной речного порта, где вы посетите некогда крупнейшие в Европе элеваторы. Там же у нас будет кофе-брейк в стильной кофейне, где готовят лучший кофе в Калининграде.
- Заглянем в цветущий район Кёнигсберга Ратсхоф.
- А затем мы окажемся в районе Амалиенау, где вы рассмотрите шикарные виллы и узнаете историю калининградского «молочного короля». Около кирхи королевы Луизы вы увидите, где готовят лучший хлеб в Калининграде, и сможете приобрести фирменный марципан.
Центральный рынок
Для любителей вкусно поесть это место — неотъемлемая составляющая путешествия. У нас свои особенности, и я обращу ваше внимание на все нюансы. Великолепные сыры от местных сыроварен и импортная продукция. Местный мёд и сладости, свежекопчёная и солёная рыбка, качественные колбасы — всё это ждёт вас на центральном рынке.
Обед или ужин в музее-ресторане
Закончится экскурсия в историческом здании, где находится интересное заведение. Специально для нас создали дегустационный сет с мастер-классом от шеф-повара по приготовлению строганины. Также вы сможете заказать любые блюда по меню. В ресторане вы отдохнёте своей компанией. А если захотите, чтобы я к вам присоединилась, это можно будет обсудить заранее или на прогулке.
В сет входят блюда от шефа:
- строганина из пеламиды (300 гр.)
- хрустящие листья Романо с балтийской скумбрией горячего копчения и соусом вителло-тонато (250 гр.)
- балтийская уха на тройном бульоне с расстегаями (350 гр.)
- бифштекс из оленины с жареным картофелем и брусничным соусом (150/150/50)
- мусс из фермерской ржанки с соусом из бельгийского шоколада (150/50)
Исходя из ваших пожеланий и интересов, я также посоветую к посещению лучшие заведения города.
Организационные детали
- В стоимость программы входит трансфер и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: чай/кофе, покупки на рынке, дегустационный сет — 2500 (его хватит для плотного обеда на двоих). Если сет не заказываем, стоимость строганины с мастер-классом — 585 р., остальное можете выбрать по меню ресторана.
- Пожалуйста, сообщите о решении поужинать в ресторане заранее: минимум за сутки до посещения, в праздничные и выходные дни — за неделю
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.