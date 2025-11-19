Мы отправимся в посёлок Янтарный — вы увидите путь янтаря от сырья до полировки, создадите новогоднюю игрушку, прогуляетесь по знаменитому парку Беккера и отыщете готическую кирху. А декорации приключения — огоньки гирлянд и витрин, морской бриз и очарование Калининградской области.

Описание экскурсии

Янтарное производство. Вы увидите весь путь камня — от сортировки до полировки. Поучаствуете в мастер-классе и создадите собственную новогоднюю игрушку из янтаря.

Парк Беккера, основанный промышленником Морицом Беккером. Прогуляемся на террасе над морем, где редкие деревья соседствуют с видом на бескрайние воды Балтики.

Кирха Пальмникена. Её готический облик с вытянутыми окнами и строгими линиями напоминает европейские соборы.

Свободное время. Морской воздух, зимнее море и тихий шёпот волн станут вашими спутниками на этой прогулке.

Примерный тайминг

Дорога от Калининграда до Янтарного — 1 ч

Янтарное производстве — 2 ч

Парк Беккера — 30 мин

Кирха Пальмникена — 30 мин

Прогулка по променаду, свободное время — 2 ч

Дорога от Янтарного до Калининграда — 1 ч

Организационные детали