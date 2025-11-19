Мы отправимся в посёлок Янтарный — вы увидите путь янтаря от сырья до полировки, создадите новогоднюю игрушку, прогуляетесь по знаменитому парку Беккера и отыщете готическую кирху.
А декорации приключения — огоньки гирлянд и витрин, морской бриз и очарование Калининградской области.
Описание экскурсии
Янтарное производство. Вы увидите весь путь камня — от сортировки до полировки. Поучаствуете в мастер-классе и создадите собственную новогоднюю игрушку из янтаря.
Парк Беккера, основанный промышленником Морицом Беккером. Прогуляемся на террасе над морем, где редкие деревья соседствуют с видом на бескрайние воды Балтики.
Кирха Пальмникена. Её готический облик с вытянутыми окнами и строгими линиями напоминает европейские соборы.
Свободное время. Морской воздух, зимнее море и тихий шёпот волн станут вашими спутниками на этой прогулке.
Примерный тайминг
- Дорога от Калининграда до Янтарного — 1 ч
- Янтарное производстве — 2 ч
- Парк Беккера — 30 мин
- Кирха Пальмникена — 30 мин
- Прогулка по променаду, свободное время — 2 ч
- Дорога от Янтарного до Калининграда — 1 ч
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение янтарного производства, мастер-класс, посещение смотровой площадки карьера
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2150 ₽
|Дети до 14 лет
|2050 ₽
|Пенсионеры
|2050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Входит в следующие категории Калининграда
