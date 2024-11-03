3 часа
Групповая
до 18 чел.
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
2 дек в 14:00
4 дек в 14:00
1 650₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Идём на восток!»: из Калининграда - в земли Восточной Пруссии
Отправиться за тевтонским наследием в Черняховск, Советск и Неман и посетить крафтовую сыроварню
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в воскресенье в 10:00
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
3 100₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Главное в Калининграде за 3 часа
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
15001 425₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя3 ноября 2024В Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала о самых важных местах и
- ММария30 октября 2024Добрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию на одном дыхании. Очень информативно, отвечала на все имеющиеся вопросы👌🏻
- ААндрей31 августа 2024Понятно, что экскурсовод надо как можно больше рассказать, но не за счёт качества. Монотонно, без эмоциональных пауз. Можно не так подробно. Всё не запомнить.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Автобусные»
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