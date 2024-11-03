В Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала о самых важных местах и

событиях города увлеченно и со знанием дела. Группа небольшая, и это дало возможность задавать дополнительные вопросы. Транспорт был очень комфортный. Не пожалела)

Добрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию на одном дыхании. Очень информативно, отвечала на все имеющиеся вопросы👌🏻

А Андрей

Понятно, что экскурсовод надо как можно больше рассказать, но не за счёт качества. Монотонно, без эмоциональных пауз. Можно не так подробно. Всё не запомнить.