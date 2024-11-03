Автобусные – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобусные» в Калининграде, цены от 1 425 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Калининград в первый раз
На автобусе
На микроавтобусе
35 отзывов
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
2 дек в 14:00
4 дек в 14:00
1 650 за человека
«Идём на восток!»: из Калининграда - в земли Восточной Пруссии
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Идём на восток!»: из Калининграда - в земли Восточной Пруссии
Отправиться за тевтонским наследием в Черняховск, Советск и Неман и посетить крафтовую сыроварню
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в воскресенье в 10:00
1 дек в 10:00
8 дек в 10:00
3 100 за человека
Главное в Калининграде за 3 часа
На автобусе
скидка
5%
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Главное в Калининграде за 3 часа
Увидеть все знаковые достопримечательности города, потратив минимум времени
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
15001 425 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    3 ноября 2024
    Калининград в первый раз
    В Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала о самых важных местах и
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    событиях города увлеченно и со знанием дела. Группа небольшая, и это дало возможность задавать дополнительные вопросы. Транспорт был очень комфортный. Не пожалела)

    В Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала оВ Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала оВ Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала оВ Калининграде я была впервые и не знала, с чего начать. На экскурсии гид рассказывала о
  • М
    Мария
    30 октября 2024
    Калининград в первый раз
    Добрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию на одном дыхании. Очень информативно, отвечала на все имеющиеся вопросы👌🏻
    Добрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию наДобрый день! Замечательная экскурсия, гид Маргарита - оперативна, познавательна, веселая и вообще замечательно провела экскурсию на
  • А
    Андрей
    31 августа 2024
    Калининград в первый раз
    Понятно, что экскурсовод надо как можно больше рассказать, но не за счёт качества. Монотонно, без эмоциональных пауз. Можно не так подробно. Всё не запомнить.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Автобусные»

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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в ноябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Автобусные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 425 до 3 100 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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