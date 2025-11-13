Уютные бары Калининграда ждут гостей на экскурсию с Третьяком.
Прогулка по самым атмосферным улицам города включает посещение пяти уникальных заведений, каждое из которых хранит свою историю.
Гости попробуют местные наливки и современные напитки, а также узнают интересные факты о каждом баре.
Маршрут проходит по Ленинскому проспекту, площади Победы и другим знаковым местам, погружая в атмосферу Восточной Пруссии
5 причин купить эту экскурсию
- 🍹 Посещение пяти уникальных баров
- 🏛 Исторические факты о каждом заведении
- 🌆 Прогулка по атмосферным улицам
- 🍒 Дегустация местных наливок
- 🕯 Уютная вечерняя атмосфера
Что можно увидеть
- Ленинский проспект
- Площадь Победы
- Советский проспект
- Проспект Мира
Описание экскурсии
Мы посетим 5 заведений. Среди них:
- один из самых старых баров города, который принимает гостей уже более 30 лет
- заведение, в котором во времена Восточной Пруссии была пыточная
- бар в здании, мимо которого в 1945 году вели колонны пленных немцев
Вы попробуете местные наливки из ягод, произрастающих в регионе, а также современные напитки. Узнаете, как в каждом заведении можно повеселиться и отдохнуть.
Наш маршрут пройдёт по Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту, проспекту Мира, мимо старинных зданий времён Восточной Пруссии.
Организационные детали
- В стоимость входит напиток в каждом баре
- Перед экскурсией рекомендую плотно поужинать
- На экскурсии мы будем много ходить. Если есть запрет на длительные физические нагрузки, от прогулки лучше воздержаться
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный формат (5 заведений)
|3200 ₽
|Расширенный формат (8 заведений)
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 184 туристов
Опытный гид, с профессиональным образованием, с чувством юмора. Легко воплощаю в жизнь желания клиентов исходя из их интересов и предпочтений.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
13 ноя 2025
Большое спасибо Игорю за проведенное время на экскурсии. Познакомились с разными по оформлению, содержанию и историями с барами Калининграда. Много гуляли под интересные рассказы Игоря, время пролетело не заметно. Игорь
Гульшат
20 окт 2025
Экскурсия была в первый день приезда, что очень рационально. Прислушалась к мнению ранее оставленных отзывов заботливыми туристами, благодарю их за это.
Насыщенная, интересная, разнообразная экскурсия: история, авторские настойки, пешие прогулки, караоке от которого сначала отказалась, но оно добавило положительных эмоций) соглашайтесь.
Игоря интересно слушать, он поддерживает в караоке, очень дружелюбный, весёлый.
Рекомендую👍
Екатерина
20 окт 2025
Очень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы не только слушали, но и были вовлечены в процесс повествования! Это очень интересно! Однозначно рекомендую!!!
Н
Наталья
19 окт 2025
Выбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациями сопровождалось интересными рассказами Игоря, получился небольшой экскурс в историю Калининграда. Первым в списке бар
Валерия
13 окт 2025
Отличная экскурсия для начала отпуска! Уникальная возможность познакомиться с популярными барами и узнать об истории города, попробовать разнообразные настойки.
Евгения
11 окт 2025
Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным» местам Калининграда мой старый друг, влюбленный в свой город и знающий его тайны! Потрясающая
Е
Елена
6 окт 2025
Кто хочет отдохнуть от суматохи, бешенного ритма города, одназно рекомендую эту экскурсию!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Настойки были очень вкусные. Особенно понравилась настойка кедровка и малиновка. В 2 барах пели караоке!! На экскурсии был интересный интерактив. Также ездили с Игорем на 2 экскурсии в Зеленоградск и Куршскую косу и по Киркам. Рекомендую!!!
К
Ксения
3 окт 2025
Вечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надо же отпраздновать приезд с размахом) Со мной в группе были еще 3 девочки и
О
Ольга
1 окт 2025
Было здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекрасная возможность найти компанию и отдохнуть. Обязательно еще вернусь!
А
Анна
1 окт 2025
Мы с мужем впервые решили пойти на экскурсию по барам в Калининграде и это было попадание в десятку! Никаких скучных рассказов, никакой сухой экскурсионной подачи только драйв, музыка, веселье и
Игорь
28 сен 2025
Спасибо Игорю за эту крутую экскурсию по самым топовым барам Калининграда, все очень круто организовано
Валерия
28 сен 2025
Лучшая экскурсия в мире.
Огромное спасибо Игорю! С таким удовольствием прошли бары,гуляли, узнавали историю.
Рекомендую просто 100 из 100!
М
Ма
27 сен 2025
К сожалению, жаль потраченного времени.
Гид не был готов. В два бара просто не смогли попасть, были замены. Рассказывал неинтересно, затянутые паузы, высасывание историй из пальца, некоторые факты исторические были явно
Игорь
Ответ организатора:
Если Вы планируете посетить вечернюю экскурсию по барам после дневной, после которой нахлынула усталость, то лучше воздержаться. Вечерняя экскурсия носит
Х
ХИЛЬ
26 сен 2025
Если сомневаетесь, не сомневайтесь. Идите
