Мои заказы

Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)

Погрузитесь в атмосферу вечернего Калининграда, посетив уникальные бары с историей и характером. Ощутите вкус местных наливок и напитков
Уютные бары Калининграда ждут гостей на экскурсию с Третьяком.

Прогулка по самым атмосферным улицам города включает посещение пяти уникальных заведений, каждое из которых хранит свою историю.

Гости попробуют местные наливки и современные напитки, а также узнают интересные факты о каждом баре.

Маршрут проходит по Ленинскому проспекту, площади Победы и другим знаковым местам, погружая в атмосферу Восточной Пруссии
4.9
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍹 Посещение пяти уникальных баров
  • 🏛 Исторические факты о каждом заведении
  • 🌆 Прогулка по атмосферным улицам
  • 🍒 Дегустация местных наливок
  • 🕯 Уютная вечерняя атмосфера
Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)© Игорь
Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)© Игорь
Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)© Игорь

Что можно увидеть

  • Ленинский проспект
  • Площадь Победы
  • Советский проспект
  • Проспект Мира

Описание экскурсии

Мы посетим 5 заведений. Среди них:

  • один из самых старых баров города, который принимает гостей уже более 30 лет
  • заведение, в котором во времена Восточной Пруссии была пыточная
  • бар в здании, мимо которого в 1945 году вели колонны пленных немцев

Вы попробуете местные наливки из ягод, произрастающих в регионе, а также современные напитки. Узнаете, как в каждом заведении можно повеселиться и отдохнуть.

Наш маршрут пройдёт по Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту, проспекту Мира, мимо старинных зданий времён Восточной Пруссии.

Организационные детали

  • В стоимость входит напиток в каждом баре
  • Перед экскурсией рекомендую плотно поужинать
  • На экскурсии мы будем много ходить. Если есть запрет на длительные физические нагрузки, от прогулки лучше воздержаться

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный формат (5 заведений)3200 ₽
Расширенный формат (8 заведений)3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 184 туристов
Опытный гид, с профессиональным образованием, с чувством юмора. Легко воплощаю в жизнь желания клиентов исходя из их интересов и предпочтений.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Екатерина)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Наталья)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Наталья)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Наталья)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Наталья)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Евгения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Евгения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Евгения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ксения)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ольга)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ольга)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ольга)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ольга)Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+) (Ольга)
А
Анна
13 ноя 2025
Большое спасибо Игорю за проведенное время на экскурсии. Познакомились с разными по оформлению, содержанию и историями с барами Калининграда. Много гуляли под интересные рассказы Игоря, время пролетело не заметно. Игорь
читать дальше

задавал вопросы а иногда с подвохом, ответы на которые были интересны. Были приятные сюрпризы во время прогулки. Попробовали разные виды настоек с разной подачей, на мой вкус мне больше понравились настойки в баре Есенин.
Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом.

Гульшат
Гульшат
20 окт 2025
Экскурсия была в первый день приезда, что очень рационально. Прислушалась к мнению ранее оставленных отзывов заботливыми туристами, благодарю их за это.
Насыщенная, интересная, разнообразная экскурсия: история, авторские настойки, пешие прогулки, караоке от которого сначала отказалась, но оно добавило положительных эмоций) соглашайтесь.
Игоря интересно слушать, он поддерживает в караоке, очень дружелюбный, весёлый.

Рекомендую👍
Екатерина
Екатерина
20 окт 2025
Очень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы не только слушали, но и были вовлечены в процесс повествования! Это очень интересно! Однозначно рекомендую!!!
Очень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы неОчень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы не
Н
Наталья
19 окт 2025
Выбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациями сопровождалось интересными рассказами Игоря, получился небольшой экскурс в историю Калининграда. Первым в списке бар
читать дальше

Есенин - атмосферненький такой, с необычными настойкам. Бар Сэр Френсис Дрейк понравился своим интерьером. Но самый запоминающийся - это "Моррисон"- рок-атмосфера, живая музыка. К ночи бары все заполнены, поэтому большое спасибо Игорю, который, по окончанию экскурсии, договорился нам о свободном столике. Экскурсию рекомендую.

Выбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациямиВыбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациямиВыбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациямиВыбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациями
Валерия
Валерия
13 окт 2025
Отличная экскурсия для начала отпуска! Уникальная возможность познакомиться с популярными барами и узнать об истории города, попробовать разнообразные настойки.
Евгения
Евгения
11 окт 2025
Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным» местам Калининграда мой старый друг, влюбленный в свой город и знающий его тайны! Потрясающая
читать дальше

экскурсия! В следующий свой приезд обязательно еще раз хочу с Вами побродить по городу, может, будут новые маршруты и новые тайны? Жду. Ребята, кто думает, куда пойти в Калининграде вечером, рекомендую от всей души!

Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным»Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным»Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным»
Е
Елена
6 окт 2025
Кто хочет отдохнуть от суматохи, бешенного ритма города, одназно рекомендую эту экскурсию!
Совместить историю с походами в бары, с музыкальным движем и спеть песню в караоке, то одназначно это экскурсия с Третьяком!!!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Настойки были очень вкусные. Особенно понравилась настойка кедровка и малиновка. В 2 барах пели караоке!! На экскурсии был интересный интерактив. Также ездили с Игорем на 2 экскурсии в Зеленоградск и Куршскую косу и по Киркам. Рекомендую!!!
К
Ксения
3 окт 2025
Вечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надо же отпраздновать приезд с размахом) Со мной в группе были еще 3 девочки и
читать дальше

замечательный гид Игорь. Это был прекрасный вечер. Необычные бары, вкусные настойки и все это приправлено интересными и познавательными историческими фактами о городе, архитектуре. Ну и бонус, о котором невозможно забыть-это караоке) Вечер нашей компании так понравился, что мы решили взять еще два дня экскурсий с Игорем. Куршская коса, высота Эфа и Миллера, танцующий лес, Зеленоградск, ужин в замке Нессельбек, готический круг с посещением различных поселений с их кирхами, историей, памятниками и зданиями, замок Топиау - время пролетело на одном дыхании. Огромная благодарность за интересные, доступные и комфортные экскурсии. Буду в Калининграде, обращусь к вам снова и конечно же буду вас рекомендовать)

Вечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надоВечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надо
О
Ольга
1 окт 2025
Было здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекрасная возможность найти компанию и отдохнуть. Обязательно еще вернусь!
Было здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекраснаяБыло здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекрасная
А
Анна
1 окт 2025
Мы с мужем впервые решили пойти на экскурсию по барам в Калининграде и это было попадание в десятку! Никаких скучных рассказов, никакой сухой экскурсионной подачи только драйв, музыка, веселье и
читать дальше

отличная компания.
Стартанули в баре «Есенин». Там мы познакомились с барменом, послушали пару историй, потом подошёл гид Игорь и вся компания. Атмосфера сразу завелась: люди открытые, позитивные, все быстро нашли общий язык.
Дальше - один бар за другим. Где-то наливки и живая музыка, где-то караоке. В караоке мы орали КИШа всем залом и мы, и случайные посетители, все вместе. Энергия бешеная, как на концерте.
Были и прогулки между барами, по 20–25 минут. Но и тут скуки не было: загадки, истории, шутки. А в один момент прямо на переходе мы поймали огромный салют - настоящий фейерверк над городом. Смотрели и просто офигевали от того, как всё совпало.
В итоге мы не только прошлись по барам, но и реально прожили один большой рок-н-ролльный вечер. Без занудства, без формальностей. Только музыка, смех, новые друзья и Калининград с другой стороны. А после официальной части мы ещё поехали всей компанией в караоке и продолжили до трёх ночи.
Если хотите вечер с драйвом, рок-н-роллом и атмосферой, где чувствуешь себя своим в компании смело идите к Игорю. Оно того стоит!

Мы с мужем впервые решили пойти на экскурсию по барам в Калининграде и это было попадание
Игорь
Игорь
28 сен 2025
Спасибо Игорю за эту крутую экскурсию по самым топовым барам Калининграда, все очень круто организовано
Валерия
Валерия
28 сен 2025
Лучшая экскурсия в мире.
Огромное спасибо Игорю! С таким удовольствием прошли бары,гуляли, узнавали историю.
Рекомендую просто 100 из 100!
Лучшая экскурсия в мире.Лучшая экскурсия в мире.
М
Ма
27 сен 2025
К сожалению, жаль потраченного времени.
Гид не был готов. В два бара просто не смогли попасть, были замены. Рассказывал неинтересно, затянутые паузы, высасывание историй из пальца, некоторые факты исторические были явно
читать дальше

искажены. В некоторых моментах гид «плавал».
Такого формата мероприятие должно было происходить весело, с азартом. А у нас тоска вселенская была. Показывал нам видео как в том или ином баре люди обычно веселятся. Может и мы бы веселились и покупали напитки дополнительно, если бы гид нас завел.
Не рекомендую Игоря.

К сожалению, жаль потраченного времени.К сожалению, жаль потраченного времени.К сожалению, жаль потраченного времени.К сожалению, жаль потраченного времени.К сожалению, жаль потраченного времени.К сожалению, жаль потраченного времени.К сожалению, жаль потраченного времени.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Если Вы планируете посетить вечернюю экскурсию по барам после дневной, после которой нахлынула усталость, то лучше воздержаться. Вечерняя экскурсия носит
читать дальше

не информационный характер, а эмоциональный. Иногда приходится менять бар, в котором не комфортно находиться группе из-за большого количества людей. На маршруте всегда есть запасные варианты заведений.

Х
ХИЛЬ
26 сен 2025
Если сомневаетесь, не сомневайтесь. Идите

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
Судьба Кенигсберга и жизнь Калининграда
Откройте тайны Калининграда с историком и журналистом. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха. (Проспект ...
Завтра в 10:30
17 ноя в 10:30
от 2000 ₽ за человека
Вечерняя обзорная экскурсия по Калининграду
На машине
2.5 часа
176 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия с дегустацией
Откройте для себя Калининград в вечерних огнях и насладитесь прусским пивом. Узнайте историю города и его знаменитых мест за один вечер
Начало: У зоопарка
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 18:00
18 ноя в 18:00
21 ноя в 18:00
1950 ₽ за человека
Добро пожаловать в Калининград
На машине
3 часа
261 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Калининград
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: На пл. Центральная
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде