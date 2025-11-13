читать дальше

отличная компания.

Стартанули в баре «Есенин». Там мы познакомились с барменом, послушали пару историй, потом подошёл гид Игорь и вся компания. Атмосфера сразу завелась: люди открытые, позитивные, все быстро нашли общий язык.

Дальше - один бар за другим. Где-то наливки и живая музыка, где-то караоке. В караоке мы орали КИШа всем залом и мы, и случайные посетители, все вместе. Энергия бешеная, как на концерте.

Были и прогулки между барами, по 20–25 минут. Но и тут скуки не было: загадки, истории, шутки. А в один момент прямо на переходе мы поймали огромный салют - настоящий фейерверк над городом. Смотрели и просто офигевали от того, как всё совпало.

В итоге мы не только прошлись по барам, но и реально прожили один большой рок-н-ролльный вечер. Без занудства, без формальностей. Только музыка, смех, новые друзья и Калининград с другой стороны. А после официальной части мы ещё поехали всей компанией в караоке и продолжили до трёх ночи.

Если хотите вечер с драйвом, рок-н-роллом и атмосферой, где чувствуешь себя своим в компании смело идите к Игорю. Оно того стоит!