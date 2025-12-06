Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по барам «Гуськом с Третьяком»
Погрузитесь в атмосферу вечернего Калининграда, посетив уникальные бары с историей и характером. Ощутите вкус местных наливок и напитков
Начало: На Советском проспекте
«один из самых старых баров города, который принимает гостей уже более 30 лет»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтическая прогулка по загадочному Калининграду
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания - в стороне от туристических маршрутов
Начало: У входа в драмтеатр
«С ним связана одна из исключительно правдивых историй, приключившихся с бароном Мюнхгаузеном в здешних окрестностях»
Завтра в 15:00
11 дек в 14:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Стрит-арт Калининграда
Разобраться в современном уличном искусстве и посетить необычные городские объекты
Начало: У памятника Петру I
«Посещение культурного пространства «Барн» по желанию и оплачивается отдельно — детали в переписке»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
8550 ₽
9500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 декабря 2025Великолепная экскурсия, с погружением в историю и традиции. Игорь очень интересно подаёт материал взаимодействуя с туристами, что держит фокус на
- ААндрей29 ноября 2025Все круто
- ААнна13 ноября 2025Большое спасибо Игорю за проведенное время на экскурсии. Познакомились с разными по оформлению, содержанию и историями с барами Калининграда. Много
- ГГульшат20 октября 2025Экскурсия была в первый день приезда, что очень рационально. Прислушалась к мнению ранее оставленных отзывов заботливыми туристами, благодарю их за
- ЕЕкатерина20 октября 2025Очень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы не только слушали, но и были вовлечены в процесс повествования! Это очень интересно! Однозначно рекомендую!!!
- ННаталья19 октября 2025Выбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациями сопровождалось интересными рассказами Игоря,
- ВВалерия12 октября 2025Отличная экскурсия для начала отпуска! Уникальная возможность познакомиться с популярными барами и узнать об истории города, попробовать разнообразные настойки.
- ЕЕвгения11 октября 2025Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным» местам Калининграда мой старый
- ЕЕлена6 октября 2025Кто хочет отдохнуть от суматохи, бешенного ритма города, одназно рекомендую эту экскурсию!
Совместить историю с походами в бары, с музыкальным движем и спеть песню в караоке, то одназначно это экскурсия с Третьяком!!!
- ЕЕкатерина6 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Настойки были очень вкусные. Особенно понравилась настойка кедровка и малиновка. В 2 барах пели караоке!! На экскурсии был интересный интерактив. Также ездили с Игорем на 2 экскурсии в Зеленоградск и Куршскую косу и по Киркам. Рекомендую!!!
- ККсения3 октября 2025Вечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надо же отпраздновать приезд с
- ООльга1 октября 2025Было здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекрасная возможность найти компанию и отдохнуть. Обязательно еще вернусь!
- ААнна1 октября 2025Мы с мужем впервые решили пойти на экскурсию по барам в Калининграде и это было попадание в десятку! Никаких скучных
- ИИгорь28 сентября 2025Спасибо Игорю за эту крутую экскурсию по самым топовым барам Калининграда, все очень круто организовано
- ВВалерия28 сентября 2025Лучшая экскурсия в мире.
Огромное спасибо Игорю! С таким удовольствием прошли бары,гуляли, узнавали историю.
Рекомендую просто 100 из 100!
- ХХИЛЬ25 сентября 2025Если сомневаетесь, не сомневайтесь. Идите
- ООльга25 сентября 2025Спасибо Игорю за отличную экскурсию, вернее замечательный вечер, где не только посмотрели бары города и пробовали напитки, но и узнали много интересных фактов.
- ААнна25 сентября 2025Замечательная экскурсия!
Игорь умеет заинтересовать любого, интересно рассказывает про город и местные достопримечательности.
Экскурсия получается безумно интересной, весёлой, запоминающейся!
Бары интересные, красивые, уютные.
Ночной город прекрасен!
Рекомендую!!!
- ККатерина21 сентября 2025Неплохой вариант для тех, кто не готов ходить по барам один, но хотел бы познакомиться с барной культурой города. Единственное,
- ААртем17 сентября 2025Великолепная экскурсия по барам Калининграда. Без лишней информации только самое важное как о барах,так и о самом Калининграде, весь центр
