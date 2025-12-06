Мои заказы

Экскурсии по барам Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Калининграде, цены от 3200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
Пешая
3.5 часа
39 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по барам «Гуськом с Третьяком»
Погрузитесь в атмосферу вечернего Калининграда, посетив уникальные бары с историей и характером. Ощутите вкус местных наливок и напитков
Начало: На Советском проспекте
«один из самых старых баров города, который принимает гостей уже более 30 лет»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
3200 ₽ за человека
Романтическая прогулка по загадочному Калининграду
На машине
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтическая прогулка по загадочному Калининграду
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания - в стороне от туристических маршрутов
Начало: У входа в драмтеатр
«С ним связана одна из исключительно правдивых историй, приключившихся с бароном Мюнхгаузеном в здешних окрестностях»
Завтра в 15:00
11 дек в 14:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
Стрит-арт Калининграда
Пешая
3 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Стрит-арт Калининграда
Разобраться в современном уличном искусстве и посетить необычные городские объекты
Начало: У памятника Петру I
«Посещение культурного пространства «Барн» по желанию и оплачивается отдельно — детали в переписке»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
8550 ₽9500 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 декабря 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Великолепная экскурсия, с погружением в историю и традиции. Игорь очень интересно подаёт материал взаимодействуя с туристами, что держит фокус на
    читать дальше

    главной теме мероприятия. Все проходит легко и с юмором. Дегустация настоек чисто символическая, носит ознакомительный характер с продуктом. Даже если вы не сторонник алкоголя, их стоит попробовать. Из фаворитов: настойка на пармезане, кедровка (топчик) и гречневая с рассолом. Приедем еще раз, т. к. ассортимент большой и в одну экскурсию не объять необъятное.

  • А
    Андрей
    29 ноября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Все круто
  • А
    Анна
    13 ноября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Большое спасибо Игорю за проведенное время на экскурсии. Познакомились с разными по оформлению, содержанию и историями с барами Калининграда. Много
    читать дальше

    гуляли под интересные рассказы Игоря, время пролетело не заметно. Игорь задавал вопросы а иногда с подвохом, ответы на которые были интересны. Были приятные сюрпризы во время прогулки. Попробовали разные виды настоек с разной подачей, на мой вкус мне больше понравились настойки в баре Есенин.
    Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом.

  • Г
    Гульшат
    20 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Экскурсия была в первый день приезда, что очень рационально. Прислушалась к мнению ранее оставленных отзывов заботливыми туристами, благодарю их за
    читать дальше

    это.
    Насыщенная, интересная, разнообразная экскурсия: история, авторские настойки, пешие прогулки, караоке от которого сначала отказалась, но оно добавило положительных эмоций) соглашайтесь.
    Игоря интересно слушать, он поддерживает в караоке, очень дружелюбный, весёлый.

    Рекомендую👍

  • Е
    Екатерина
    20 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Очень необычная и интересная экскурсия! На экскурсии были интересные мини интерактивы и получается, что мы не только слушали, но и были вовлечены в процесс повествования! Это очень интересно! Однозначно рекомендую!!!
  • Н
    Наталья
    19 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Выбрали стандартный формат из 5 баров, которые расположены сравнительно близко другу к другу. Перемещение между локациями сопровождалось интересными рассказами Игоря,
    читать дальше

    получился небольшой экскурс в историю Калининграда. Первым в списке бар Есенин - атмосферненький такой, с необычными настойкам. Бар Сэр Френсис Дрейк понравился своим интерьером. Но самый запоминающийся - это "Моррисон"- рок-атмосфера, живая музыка. К ночи бары все заполнены, поэтому большое спасибо Игорю, который, по окончанию экскурсии, договорился нам о свободном столике. Экскурсию рекомендую.

  • В
    Валерия
    12 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Отличная экскурсия для начала отпуска! Уникальная возможность познакомиться с популярными барами и узнать об истории города, попробовать разнообразные настойки.
  • Е
    Евгения
    11 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Огромное спасибо Игорю за этот вечер. Было ощущение, что меня встретил и провел по « фишечным» местам Калининграда мой старый
    читать дальше

    друг, влюбленный в свой город и знающий его тайны! Потрясающая экскурсия! В следующий свой приезд обязательно еще раз хочу с Вами побродить по городу, может, будут новые маршруты и новые тайны? Жду. Ребята, кто думает, куда пойти в Калининграде вечером, рекомендую от всей души!

  • Е
    Елена
    6 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Кто хочет отдохнуть от суматохи, бешенного ритма города, одназно рекомендую эту экскурсию!
    Совместить историю с походами в бары, с музыкальным движем и спеть песню в караоке, то одназначно это экскурсия с Третьяком!!!
  • Е
    Екатерина
    6 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Экскурсия очень понравилась. Настойки были очень вкусные. Особенно понравилась настойка кедровка и малиновка. В 2 барах пели караоке!! На экскурсии был интересный интерактив. Также ездили с Игорем на 2 экскурсии в Зеленоградск и Куршскую косу и по Киркам. Рекомендую!!!
  • К
    Ксения
    3 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Вечерний прилет, в одиночестве отмечать скучно, поэтому выбор пал на эту экскурсию, взяла 8 баров, надо же отпраздновать приезд с
    читать дальше

    размахом) Со мной в группе были еще 3 девочки и замечательный гид Игорь. Это был прекрасный вечер. Необычные бары, вкусные настойки и все это приправлено интересными и познавательными историческими фактами о городе, архитектуре. Ну и бонус, о котором невозможно забыть-это караоке) Вечер нашей компании так понравился, что мы решили взять еще два дня экскурсий с Игорем. Куршская коса, высота Эфа и Миллера, танцующий лес, Зеленоградск, ужин в замке Нессельбек, готический круг с посещением различных поселений с их кирхами, историей, памятниками и зданиями, замок Топиау - время пролетело на одном дыхании. Огромная благодарность за интересные, доступные и комфортные экскурсии. Буду в Калининграде, обращусь к вам снова и конечно же буду вас рекомендовать)

  • О
    Ольга
    1 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Было здорово! Рассказ интересный, бары прикольные, наливки вкусные. Легко, непринужденно, не занудно. Когда ты один, прекрасная возможность найти компанию и отдохнуть. Обязательно еще вернусь!
  • А
    Анна
    1 октября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Мы с мужем впервые решили пойти на экскурсию по барам в Калининграде и это было попадание в десятку! Никаких скучных
    читать дальше

    рассказов, никакой сухой экскурсионной подачи только драйв, музыка, веселье и отличная компания.
    Стартанули в баре «Есенин». Там мы познакомились с барменом, послушали пару историй, потом подошёл гид Игорь и вся компания. Атмосфера сразу завелась: люди открытые, позитивные, все быстро нашли общий язык.
    Дальше - один бар за другим. Где-то наливки и живая музыка, где-то караоке. В караоке мы орали КИШа всем залом и мы, и случайные посетители, все вместе. Энергия бешеная, как на концерте.
    Были и прогулки между барами, по 20–25 минут. Но и тут скуки не было: загадки, истории, шутки. А в один момент прямо на переходе мы поймали огромный салют - настоящий фейерверк над городом. Смотрели и просто офигевали от того, как всё совпало.
    В итоге мы не только прошлись по барам, но и реально прожили один большой рок-н-ролльный вечер. Без занудства, без формальностей. Только музыка, смех, новые друзья и Калининград с другой стороны. А после официальной части мы ещё поехали всей компанией в караоке и продолжили до трёх ночи.
    Если хотите вечер с драйвом, рок-н-роллом и атмосферой, где чувствуешь себя своим в компании смело идите к Игорю. Оно того стоит!

  • И
    Игорь
    28 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Спасибо Игорю за эту крутую экскурсию по самым топовым барам Калининграда, все очень круто организовано
  • В
    Валерия
    28 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Лучшая экскурсия в мире.
    Огромное спасибо Игорю! С таким удовольствием прошли бары,гуляли, узнавали историю.
    Рекомендую просто 100 из 100!
  • Х
    ХИЛЬ
    25 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Если сомневаетесь, не сомневайтесь. Идите
  • О
    Ольга
    25 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Спасибо Игорю за отличную экскурсию, вернее замечательный вечер, где не только посмотрели бары города и пробовали напитки, но и узнали много интересных фактов.
  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Замечательная экскурсия!
    Игорь умеет заинтересовать любого, интересно рассказывает про город и местные достопримечательности.
    Экскурсия получается безумно интересной, весёлой, запоминающейся!
    Бары интересные, красивые, уютные.
    Ночной город прекрасен!
    Рекомендую!!!
  • К
    Катерина
    21 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Неплохой вариант для тех, кто не готов ходить по барам один, но хотел бы познакомиться с барной культурой города. Единственное,
    читать дальше

    есть один чересчур большой переход между барами, который немного выбивается из общей канвы, так как переполнен историческими сведениями. Для бар-тура такое обилие серьезных исторических фактов - лишнее, на мой взгляд. Но в целом рекомендую этот тур для знакомства с ночным Калининградом.

  • А
    Артем
    17 сентября 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Великолепная экскурсия по барам Калининграда. Без лишней информации только самое важное как о барах,так и о самом Калининграде, весь центр
    читать дальше

    которого вы пройдете за время экскурсии.
    Игорь замечательный гид все расскажет покажет,а также задаёт классные вопросы по Калининграду за правильные ответы на которые вы получите небольшие презенты)
    А ещё огромное человеческое спасибо,за то что подвёз меня до дома так как после посещения последнего бара начался ливень!

Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 8550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 100 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль