Что вас ждет

Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу), в прошлом самой мощной крепости в Европе. Эту славу городу принесли оборонительные форты.

Мы увидим фортификационные объекты XVII-XIX веков постройки. Осмотрим бастионы Обертайх и Грольман. Побываем у Фридландских ворот, ныне музей, посвященный довоенной истории Калининграда. Увидим защитные Бранденбургские ворота XIX столетия. Ворота форта Фридрихсбург в неоготической стиле. Бастион Грольман, крупнейший бастион Грольманского верхнего фронта.

Посетим казарму Кронпринц. Бастион Литовский, бывший цех по производству спортивных лодок и морских мин. Бастион Обертайх, военное укрепление середины XIX века. Бастион Грольманского верхнего фронта и Росгартенские ворота. Пройдем по Оборонительной башне Дона и фортам Короля Фридриха Вильгельма I и III.