Экскурсия по фортам Калининграда

Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу) , в прошлом самой мощной крепости в Европе

Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу), в прошлом самой мощной крепости в Европе.

Эту славу городу принесли оборонительные форты.

Мы увидим фортификационные объекты XVII-XIX веков постройки.

Осмотрим бастионы Обертайх и Грольман.

Побываем у Фридландских ворот.

Увидим защитные Бранденбургские ворота XIX столетия.

Ворота форта Фридрихсбург в неоготической стиле.

Бастион Грольман, крупнейший бастион Грольманского верхнего фронта и многое другое.
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по фортам Калининграда

Что вы увидите 🤩

  • Бастионы Обертайх и Грольман
  • Фридландские ворота
  • Бранденбургские
  • Ворота форта Фридрихсбург
  • Бастион Грольман
  • Бастион Грольманского верхнего фронта
  • Казарма Кронпринц
  • Бастион Литовский
  • Бастион Обертайх
  • Бастион Грольманского верхнего фронта
  • Росгартенские ворота
  • Оборонительная башня Дона
  • Форты Короля Фридриха Вильгельма I
Что вас ждет
Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу), в прошлом самой мощной крепости в Европе. Эту славу городу принесли оборонительные форты.
Мы увидим фортификационные объекты XVII-XIX веков постройки. Осмотрим бастионы Обертайх и Грольман. Побываем у Фридландских ворот, ныне музей, посвященный довоенной истории Калининграда. Увидим защитные Бранденбургские ворота XIX столетия. Ворота форта Фридрихсбург в неоготической стиле. Бастион Грольман, крупнейший бастион Грольманского верхнего фронта.
Посетим казарму Кронпринц. Бастион Литовский, бывший цех по производству спортивных лодок и морских мин. Бастион Обертайх, военное укрепление середины XIX века. Бастион Грольманского верхнего фронта и Росгартенские ворота. Пройдем по Оборонительной башне Дона и фортам Короля Фридриха Вильгельма I и III.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
9 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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