Влюбиться в Калининград Я расскажу о необычной истории старинного города, где сплетаются немецкие корни с современной российской культурой. Город, который был побеждён Наполеоном, несколько лет входил в состав Российской империи, затем был возвращён Пруссии, — вы увидите один из самых необычных городов нашей страны! Кафедральный собор, Рыбная деревня, старинные виллы и ворота • Район старинных вилл Марауненхоф. Виллы, которым более ста лет, булыжная мостовая, гранит, которой помнит немецкую речь. Верхнее озеро с пешеходной и велосипедными дорожками, колесо обозрения, благодаря которому можно взглянуть на город с высоты птичьего полёта.

Росгартенские ворота, башня Дона. Старинные ворота, в которых располагается один из лучших рыбных ресторанов города. В оборонительном сооружении, башне Дона, в наши дни находится Музей янтаря. Вас непременно вдохновит живописный вид на Верхнее озеро.

Кафедральный собор, могила Канта, Рыбная деревня. Нам предстоит внешний осмотр собора, построенного в XIV веке, прогулка по острову Канта, Медовому мосту. Можно подняться на смотровую башню маяка, с которой открывается изумительный вид на основные достопримечательности Калининграда.

Бранденбургские ворота. Здесь расположился Музей марципана, где узнаем историю создания вкусного лакомства, увидим макеты памятников и зданий, сделанные из марципана. Можно сыграть на старинном пианино, которому более 100 лет. Увидим макет парусника «Крузенштерн», сделанный мастерами из марципана. Рекомендую также попробовать это лакомство, история которого насчитывает уже около 500 лет. Музей Мирового океана, Королевские ворота • Музей Мирового океана. Экспозиции музея поражают богатством: подводная лодка, которая входила в состав Балтийского флота, научно-исследовательское судно «Витязь», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», а также много других экспонатов, рассказывающих о море и его обитателях.

Сфотографируемся у Королевских ворот — у одного из символов Калининграда.

• Мы увидим немецкую пожарную часть, гидранты начала ХХ века, которые помогали жителям Кёнигсберга бороться с огненной стихией. Важная информация:

Осматривать красоты Калининграда мы будем из автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо 2022 года. Комфортно, просторно и уютно!