Мы увидим основные достопримечательности нашего уникального города: Кафедральный собор, Королевские ворота, Башню Дона, осмотрим морские корабли — экспонаты музея Мирового океана, а также полакомимся сладостями в Музее марципана. Вас ждёт незабываемое путешествие!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Влюбиться в Калининград Я расскажу о необычной истории старинного города, где сплетаются немецкие корни с современной российской культурой. Город, который был побеждён Наполеоном, несколько лет входил в состав Российской империи, затем был возвращён Пруссии, — вы увидите один из самых необычных городов нашей страны! Кафедральный собор, Рыбная деревня, старинные виллы и ворота • Район старинных вилл Марауненхоф. Виллы, которым более ста лет, булыжная мостовая, гранит, которой помнит немецкую речь. Верхнее озеро с пешеходной и велосипедными дорожками, колесо обозрения, благодаря которому можно взглянуть на город с высоты птичьего полёта.
- Росгартенские ворота, башня Дона. Старинные ворота, в которых располагается один из лучших рыбных ресторанов города. В оборонительном сооружении, башне Дона, в наши дни находится Музей янтаря. Вас непременно вдохновит живописный вид на Верхнее озеро.
- Кафедральный собор, могила Канта, Рыбная деревня. Нам предстоит внешний осмотр собора, построенного в XIV веке, прогулка по острову Канта, Медовому мосту. Можно подняться на смотровую башню маяка, с которой открывается изумительный вид на основные достопримечательности Калининграда.
- Бранденбургские ворота. Здесь расположился Музей марципана, где узнаем историю создания вкусного лакомства, увидим макеты памятников и зданий, сделанные из марципана. Можно сыграть на старинном пианино, которому более 100 лет. Увидим макет парусника «Крузенштерн», сделанный мастерами из марципана. Рекомендую также попробовать это лакомство, история которого насчитывает уже около 500 лет. Музей Мирового океана, Королевские ворота • Музей Мирового океана. Экспозиции музея поражают богатством: подводная лодка, которая входила в состав Балтийского флота, научно-исследовательское судно «Витязь», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», а также много других экспонатов, рассказывающих о море и его обитателях.
- Сфотографируемся у Королевских ворот — у одного из символов Калининграда.
• Мы увидим немецкую пожарную часть, гидранты начала ХХ века, которые помогали жителям Кёнигсберга бороться с огненной стихией. Важная информация:
Осматривать красоты Калининграда мы будем из автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо 2022 года. Комфортно, просторно и уютно!
Ежедневно с 9:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Башня Врангеля
- Башня Дона
- Верхнее озеро
- Росгартенские ворота
- Оборонительная казарма Кронпринц
- Литовский вал
- Королевские ворота
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Бранденбургские ворота
- Музей Мирового океана
- Драматический театр
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 10, главный вход в ТЦ Кловер
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Осматривать красоты Калининграда мы будем из автомобиля Тойота Ленд Крузер Прадо 2022 года. Комфортно
- Просторно и уютно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
29 авг 2025
Спасибо Валерию за интересную экскурсию по городу. На машине удобно, удалось посетить много мест. Интересные рассказы, подача материала. Спасибо большое. Обязательно буду рекомендовать друзьям 🙏
Н
Надежда
14 авг 2025
Мы прекрасно провели время) Валерий вежливый и внимательный, он очень интересно преподносил информацию о местах в которых мы побывали. Экскурсией остались довольны🙂
Г
Галина
16 июн 2025
Экскурсия прошла отлично, все понравилось, спасибо!
О
Ольга
29 апр 2025
Валерий очень приятный в общении мужчина. Пунктуален, минута в минуту забрал прямо от дома. Комфортный автомобиль и вождение. Рассказал историю города, показал основные достопримечательности, завел в такие места, в которые
