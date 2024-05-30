1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай30 мая 2024Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более 3,5 часов. Очень много
- ССветлана27 мая 2024Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
- ЕЕлена24 мая 2024Пиллау-Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Балтийская косаШикарная экскурсия! Многочасовая, но тем не менее рассказ не надоедает, учитываются все ваши пожелания, предпочтения, гид Ольга ненавязчива, пунктуальна, внимательна.
- ККсения16 мая 2024Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации! Благодарим от всего сердца!!!
- ЕЕлена5 мая 2024С мужем второй раз в Калининграде и основные туристические точки знакомы. Но благодаря Анастасии увидели и другие любимые места местных
- ТТатьяна24 апреля 2024Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
- ИИрина24 апреля 2024Всего за 4 часа нам удалось увидеть главные достопримечательности и получить интересный рассказ о том как было - как стало,
- ККарина19 апреля 2024Спасибо за Экскурсию
- ААлена10 апреля 2024Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели весь Калининград. Знания Александра поразили. Незаурядный рассказ ☺️ Чистая, комфортная машина. Александр с легкостью скорректировал время, подходящее для нас. Рекомендую.
- ШШакирзянова5 апреля 2024Экскурсия нам очень понравилась. Ирина увлекательно познакомила нас с городом. Показывала точки, откуда получаются хорошие кадры. Мы встретились с хомлинами, отправили письма, проехались и прошлись по всем объектам, с которыми должен познакомиться каждый турист в Калининграде.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фридрихсбургские ворота»
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