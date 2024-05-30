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которых мы еще ни раз не были. Было очень легко, доступно и понятно. В начале экскурсии Женя спросила о наших предпочтениях и исходя из этого построила маршрут. Три часа на великах пролетели не заметно, ни разу не устали, хотя редко катаемся на велосипедах. Я бы каталась еще и еще, по всему городу, но мы были сильно ограничены во времени. Было очень приятно познакомиться, я бы с удовольствием повторила нашу встречу еще раз по другому маршруту, я уверена, мы еще много всего не услышали и не увидели)