Экскурсии к Фридрихсбургским воротам

Найдено 5 экскурсий в категории «Фридрихсбургские ворота» в Калининграде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
На седьмом небе от Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
На седьмом небе от Калининграда
Найти и сосчитать важнейшие символы Кёнигсберга и его талисманы
Начало: в удобном для вас месте в пределах Калининграда
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    30 мая 2024
    Семь ворот Калининграда
    Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более 3,5 часов. Очень много
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    интересных фактов про любимый город, отвечала на любые вопросы и подстраивалась под нас. Наверняка это было не просто при подачи информации для четверых разных по возрасту и своим интересам туристам, но Ирина блестяще справилась с этой задачей. При необходимости давала необходимую паузу для фиксации фантастических кадров и обсуждения полученной информации. Рекомендую к обязательному знакомству с городом в сопровождении с замечательным гидом и человеком Ириной!!!

    Супер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась болееСупер экскурсия! Ирина большая молодец, провела для нас экскурсию на одном дыхании, хотя и длилась более
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Пиллау-Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Балтийская коса
    Шикарная экскурсия! Многочасовая, но тем не менее рассказ не надоедает, учитываются все ваши пожелания, предпочтения, гид Ольга ненавязчива, пунктуальна, внимательна.
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    Посмотрели огромное количество всего, были и на Балтийской косе, и в Балтийске, и в Янтарном, и в Светлогорске, не перечесть интересных мест, видели лебедей, бакланов, аистов, эта поездка навсегда запомнится, ну и четыре сотни фото останутся на память, спасибо!!!!

  • К
    Ксения
    16 мая 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу после прилёта, всё прошло превосходно! Мы познакомились с городом, узнали много новой, интересней, полезной информации! Благодарим от всего сердца!!!
    Александр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразуАлександр отличный гид, уроженец Калининграда, знает историю города по всех тонкостях! Мы поехали на экскурсию сразу
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
    С мужем второй раз в Калининграде и основные туристические точки знакомы. Но благодаря Анастасии увидели и другие любимые места местных
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    жителей. С погодой нам повезло, день был солнечный, много гуляли и с удовольствием слушали рассказы Анастасии. Время пролетело быстро. Обязательно вернёмся а этот прекрасный город.

  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Выражаю огромную благодарность Евгении за экскурсию. Ей удалось увлечь местных (мы из Калининграда) и открыть несколько новых интересных мест, в
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    которых мы еще ни раз не были. Было очень легко, доступно и понятно. В начале экскурсии Женя спросила о наших предпочтениях и исходя из этого построила маршрут. Три часа на великах пролетели не заметно, ни разу не устали, хотя редко катаемся на велосипедах. Я бы каталась еще и еще, по всему городу, но мы были сильно ограничены во времени. Было очень приятно познакомиться, я бы с удовольствием повторила нашу встречу еще раз по другому маршруту, я уверена, мы еще много всего не услышали и не увидели)

  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Всего за 4 часа нам удалось увидеть главные достопримечательности и получить интересный рассказ о том как было - как стало,
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    что сохранилось, а что к сожалению нет. Очень приятно было что нас забрали в удобном для нас месте. Очень довольны что выбрали именно эту экскурсию, спасибо большое.

  • К
    Карина
    19 апреля 2024
    Семь ворот Калининграда
    Спасибо за Экскурсию
  • А
    Алена
    10 апреля 2024
    На седьмом небе от Калининграда
    Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели весь Калининград. Знания Александра поразили. Незаурядный рассказ ☺️ Чистая, комфортная машина. Александр с легкостью скорректировал время, подходящее для нас. Рекомендую.
    Отличная экскурсия. За 4 часа посмотрели весь Калининград. Знания Александра поразили. Незаурядный рассказ ☺️
  • Ш
    Шакирзянова
    5 апреля 2024
    Семь ворот Калининграда
    Экскурсия нам очень понравилась. Ирина увлекательно познакомила нас с городом. Показывала точки, откуда получаются хорошие кадры. Мы встретились с хомлинами, отправили письма, проехались и прошлись по всем объектам, с которыми должен познакомиться каждый турист в Калининграде.
    Экскурсия нам очень понравилась. Ирина увлекательно познакомила нас с городом. Показывала точки, откуда получаются хорошие кадрыЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина увлекательно познакомила нас с городом. Показывала точки, откуда получаются хорошие кадрыЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина увлекательно познакомила нас с городом. Показывала точки, откуда получаются хорошие кадры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фридрихсбургские ворота»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  4. На седьмом небе от Калининграда
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Фридрихсбургские ворота" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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