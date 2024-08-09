5 часов
Групповая
Лучший выборЭкскурсия по Фортам в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34
Расписание: Пн, ср, пт, вс в 14:15
16 авг в 14:15
18 авг в 14:15
2 100₽ за человека
3 часа
Групповая
Форты Кенигсберга (вт 10:00, вс 14:00)
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00
18 авг в 14:00
20 авг в 10:00
1 000₽ за человека
5 часов
Групповая
Экскурсия по Фортам
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, воскресениям в 14:15
16 авг в 14:15
18 авг в 14:15
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна9 августа 2024Экскурсия интересная, историческая, направленная на военную тематику. Зайдет тем, кто интересуется историей, да и если нет, всё равно будет увлекательно
- ААлина7 августа 2024Хорошая экскурсия, очень интересная. Экскурсовод Денис прям фанат своего дела, ведет интересно и с юморком. Экскурсов Людмила тоже хороший, знающий
- ООксана28 июля 2023Башни, бастионы и ворота КёнигсбергаОтличная, вовлеченная экскурсия! Узнали множество интересных подробностей об оборонительных сооружениях Калининграда, погрузились в историю края, да и просто насладились великолепными видами! Гиду Андрею - огромное спасибо, ведь его увлекательная подача и рассказы сделали часы экскурсии воистину незабываемыми)
- ВВадим27 мая 2023Экскурсия по фортам Калининграда на транспорте туристовОчень хороший гид Константин, всё показал, интересно и доступно рассказал. Впечатления от экскурсии только положительные. Будем всем советовать)
- ГГеоргий15 мая 2023Башни, бастионы и ворота КёнигсбергаОчень интересная экскурсия, много локаций, не всегда ординарных.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Бастион Грольман»
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