Бастион Грольман – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Бастион Грольман» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Фортам в мини-группе
На автобусе
10 отзывов
5 часов
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия по Фортам в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34
Расписание: Пн, ср, пт, вс в 14:15
16 авг в 14:15
18 авг в 14:15
2 100 за человека
Форты Кенигсберга (вт 10:00, вс 14:00)
На автобусе
267 отзывов
3 часа
Групповая
Форты Кенигсберга (вт 10:00, вс 14:00)
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00
18 авг в 14:00
20 авг в 10:00
1 000 за человека
Экскурсия по Фортам
На автобусе
32 отзыва
5 часов
Групповая
Экскурсия по Фортам
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова, 34
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, воскресениям в 14:15
16 авг в 14:15
18 авг в 14:15
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    9 августа 2024
    Форты Кенигсберга (вт 10:00, вс 14:00)
    Экскурсия интересная, историческая, направленная на военную тематику. Зайдет тем, кто интересуется историей, да и если нет, всё равно будет увлекательно
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    послушать и осмотреть строение, которое достаточно большое. Обувь и одежду лучше выбирать поудобнее, так как лестницы крутые, также придется осматривать форт и снаружи, а он порос травой, лесом, земля неровная из-за следов боевых действий и самого строения. Также была небольшая автобусная экскурсия пока ехали до форта и после

  • А
    Алина
    7 августа 2024
    Экскурсия по Фортам
    Хорошая экскурсия, очень интересная. Экскурсовод Денис прям фанат своего дела, ведет интересно и с юморком. Экскурсов Людмила тоже хороший, знающий
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    свое дела экскурсовод. По самой экскурсии: нет свободного в времени на самостоятельный осмотр, но для этого видимо и нужно приезжать самим, особенно в форт 11. По автобусу и самой организации экскурсии-все отлично.

  • О
    Оксана
    28 июля 2023
    Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга
    Отличная, вовлеченная экскурсия! Узнали множество интересных подробностей об оборонительных сооружениях Калининграда, погрузились в историю края, да и просто насладились великолепными видами! Гиду Андрею - огромное спасибо, ведь его увлекательная подача и рассказы сделали часы экскурсии воистину незабываемыми)
  • В
    Вадим
    27 мая 2023
    Экскурсия по фортам Калининграда на транспорте туристов
    Очень хороший гид Константин, всё показал, интересно и доступно рассказал. Впечатления от экскурсии только положительные. Будем всем советовать)
  • Г
    Георгий
    15 мая 2023
    Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, много локаций, не всегда ординарных.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Бастион Грольман»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Фортам в мини-группе
  2. Форты Кенигсберга (вт 10:00, вс 14:00)
  3. Экскурсия по Фортам
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Бастион Грольман" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 2 100. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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