Что вас ждет

Самое крупное в мире месторождение янтаря предстанет перед вами во время экскурсии в посёлок Янтарный. Со смотровой площадки оценим весь масштаб и размах карьера, в котором открытым способом добывается этот знаменитый материал. Вооружившись инструментами, попробуем себя в роли старателей и самостоятельно добудем немного солнечного камня на память.

Посетим янтарную пирамиду. На её возведение в своё время потратили около 800 килограммов янтаря, ну, а теперь туристы подзаряжаются в ней жизненными силами. Осмотрим исторический центр посёлка, расположенный рядом с лютеранской кирхой 1892 года постройки.

Наконец, совершим прогулку к морю через уютный парк Беккера с вековыми деревьями и увидим самый широкий в Калининградской области пляж и новый современный променад длиной в два километра.