Экскурсия в поселок Янтарный

Самое крупное в мире месторождение янтаря предстанет перед вами во время экскурсии в посёлок...

Самое крупное в мире месторождение янтаря предстанет перед вами во время экскурсии в посёлок Янтарный.

Со смотровой площадки оценим весь масштаб и размах карьера, в котором открытым способом добывается этот знаменитый материал.

Вооружившись инструментами, попробуем себя в роли старателей и самостоятельно добудем немного солнечного камня на память.
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в поселок Янтарный
Экскурсия в поселок Янтарный

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка
  • Карьер
  • Янтарная пирамида
  • Исторический центр посёлка
  • Лютеранская кирха 1892 года
  • Парк Беккера
  • Пляж
Что вас ждет
Самое крупное в мире месторождение янтаря предстанет перед вами во время экскурсии в посёлок Янтарный. Со смотровой площадки оценим весь масштаб и размах карьера, в котором открытым способом добывается этот знаменитый материал. Вооружившись инструментами, попробуем себя в роли старателей и самостоятельно добудем немного солнечного камня на память.
Посетим янтарную пирамиду. На её возведение в своё время потратили около 800 килограммов янтаря, ну, а теперь туристы подзаряжаются в ней жизненными силами. Осмотрим исторический центр посёлка, расположенный рядом с лютеранской кирхой 1892 года постройки.
Наконец, совершим прогулку к морю через уютный парк Беккера с вековыми деревьями и увидим самый широкий в Калининградской области пляж и новый современный променад длиной в два километра.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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