Инна проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения Калининграда и экскурсии «Янтарь: солнечный талисман Балтики» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что делает прогулки особенно приятными. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, несмотря на более прохладные условия, экскурсия все равно будет интересной, особенно учитывая, что часть мероприятий проходит в помещении.

Путешествие посвящено уникальному сокровищу Балтики - янтарю. В ходе экскурсии вы посетите месторождения камня, узнаете о его добыче и производстве изделий.Вас ждет знакомство с Приморским карьером и знаменитым Янтарным комбинатом,

где представлена богатая коллекция Янтарной палаты. В особой Янтарной пирамиде можно будет загадать желание и почувствовать энергию минерала. Также вы побываете в музейно-выставочном комплексе "Янтарный замок" и на одном из лучших пляжей страны, отмеченном знаком "Голубой флаг"

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все о янтарной промышленности

На прогулке вы услышите историю развития отрасли производства, давшей название балтийскому городку. В Приморском карьере узнаете о золоте Балтики в деталях, увидите его месторождение и машины, помогающие людям добывать янтарь. Посетите знаменитый Янтарный комбинат, где, может, и не обнаружите Янтарной комнаты, но уж точно откроете богатую коллекцию Янтарной палаты. А на другом предприятии вам покажут, как из кусочков древней смолы создаются произведения искусства.

Энергия солнца в минерале

В особой Янтарной пирамиде вы сможете загадать желание и испытать ее свойство многократно усиливать энергию человека. Попробуете сами добыть себе несколько янтарных камешков и почувствовать себя в роли янтарных копателей.

Янтарный замок и один из лучших пляжей страны

Прикоснуться к старине вы сможете в музейно-выставочном комплексе «Янтарный замок», находящемся в укреплении 14 века. Там вы рассмотрите исторические экспозиции, интересные коллекции ювелирных изделий и даже сможете поучаствовать в янтарных аукционах. Также в Янтарном находится пляж, который уже много лет награждается знаком «Голубой флаг». По старому парку известного охотника на янтарь вы спуститесь к пляжу, чтобы самим решить, действительно ли он достоин награды.

Организационные детали