Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Янтарь: солнечный талисман Балтики

Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала

Инна
Инна – представитель из Калининграда
Путешествие целиком и полностью посвящено сокровищу Балтики: солнечному и таинственному янтарю.

В главной янтарной кладовой мира вы посетите месторождения камня, узнаете о способах его добычи и проследите процессы производства изделий.

А также испытаете свойства Янтарной пирамиды и попробуете себя в роли авантюристов-копателей.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики

Что вас ожидает

Все о янтарной промышленности
На прогулке 👣 вы услышите историю 📖 развития отрасли производства, давшей название балтийскому городку. В Приморском карьере узнаете о золоте Балтики в деталях, увидите его месторождение и машины, помогающие людям добывать янтарь. Посетите знаменитый Янтарный комбинат, где, может, и не обнаружите Янтарной комнаты, но уж точно откроете богатую коллекцию Янтарной палаты. А на другом предприятии вам покажут, как из кусочков древней смолы создаются произведения искусства.

Энергия солнца в минерале
В особой Янтарной пирамиде вы сможете загадать желание и испытать ее свойство многократно усиливать энергию человека. Попробуете сами добыть себе несколько янтарных камешков и почувствовать себя в роли янтарных копателей.

Янтарный замок 🏰 и один из лучших пляжей страны
Прикоснуться к старине вы сможете в музейно-выставочном комплексе «Янтарный замок», находящемся в укреплении 14 века. Там вы рассмотрите исторические экспозиции, интересные коллекции ювелирных изделий и даже сможете поучаствовать в янтарных аукционах. Также в Янтарном находится пляж 🏖️, который уже много лет награждается знаком «Голубой флаг». По старому парку известного охотника на янтарь вы спуститесь к пляжу, чтобы самим решить, действительно ли он достоин награды.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: общий билет в Янтарную палату и на карьер — 500 руб. /человека, в музей 🖼 «Янтарный замок» (опционально) — 250 руб. /человека.
Начало и место завершения
🚩 в Калининграде
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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