Инна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Все о янтарной промышленности

На прогулке 👣 вы услышите историю 📖 развития отрасли производства, давшей название балтийскому городку. В Приморском карьере узнаете о золоте Балтики в деталях, увидите его месторождение и машины, помогающие людям добывать янтарь. Посетите знаменитый Янтарный комбинат, где, может, и не обнаружите Янтарной комнаты, но уж точно откроете богатую коллекцию Янтарной палаты. А на другом предприятии вам покажут, как из кусочков древней смолы создаются произведения искусства.

Энергия солнца в минерале

В особой Янтарной пирамиде вы сможете загадать желание и испытать ее свойство многократно усиливать энергию человека. Попробуете сами добыть себе несколько янтарных камешков и почувствовать себя в роли янтарных копателей.

Янтарный замок 🏰 и один из лучших пляжей страны

Прикоснуться к старине вы сможете в музейно-выставочном комплексе «Янтарный замок», находящемся в укреплении 14 века. Там вы рассмотрите исторические экспозиции, интересные коллекции ювелирных изделий и даже сможете поучаствовать в янтарных аукционах. Также в Янтарном находится пляж 🏖️, который уже много лет награждается знаком «Голубой флаг». По старому парку известного охотника на янтарь вы спуститесь к пляжу, чтобы самим решить, действительно ли он достоин награды.

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