Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Янтарь: солнечный талисман Балтики

Путешествие по Калининграду, посвященное янтарю. Узнайте о добыче, обработке и магических свойствах этого уникального камня
Путешествие посвящено уникальному сокровищу Балтики - янтарю. В ходе экскурсии вы посетите месторождения камня, узнаете о его добыче и производстве изделий.

Вас ждет знакомство с Приморским карьером и знаменитым Янтарным комбинатом,
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где представлена богатая коллекция Янтарной палаты. В особой Янтарной пирамиде можно будет загадать желание и почувствовать энергию минерала.

Также вы побываете в музейно-выставочном комплексе "Янтарный замок" и на одном из лучших пляжей страны, отмеченном знаком "Голубой флаг"

4.9
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Узнайте историю янтарной промышленности
  • 🏭 Посетите Янтарный комбинат
  • 🔮 Испытайте свойства Янтарной пирамиды
  • 🏰 Исследуйте музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок»
  • 🏖 Прогуляйтесь по пляжу с знаком «Голубой флаг»

Лучшее время для посещения

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фев
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Лучшее время для посещения Калининграда и экскурсии «Янтарь: солнечный талисман Балтики» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что делает прогулки особенно приятными. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальное время года, несмотря на более прохладные условия, экскурсия все равно будет интересной, особенно учитывая, что часть мероприятий проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Янтарь: солнечный талисман Балтики

Что можно увидеть

  • Приморский карьер
  • Янтарный комбинат
  • Янтарная пирамида
  • Янтарный замок
  • Пляж с знаком «Голубой флаг»

Описание экскурсии

Все о янтарной промышленности

На прогулке вы услышите историю развития отрасли производства, давшей название балтийскому городку. В Приморском карьере узнаете о золоте Балтики в деталях, увидите его месторождение и машины, помогающие людям добывать янтарь. Посетите знаменитый Янтарный комбинат, где, может, и не обнаружите Янтарной комнаты, но уж точно откроете богатую коллекцию Янтарной палаты. А на другом предприятии вам покажут, как из кусочков древней смолы создаются произведения искусства.

Энергия солнца в минерале

В особой Янтарной пирамиде вы сможете загадать желание и испытать ее свойство многократно усиливать энергию человека. Попробуете сами добыть себе несколько янтарных камешков и почувствовать себя в роли янтарных копателей.

Янтарный замок и один из лучших пляжей страны

Прикоснуться к старине вы сможете в музейно-выставочном комплексе «Янтарный замок», находящемся в укреплении 14 века. Там вы рассмотрите исторические экспозиции, интересные коллекции ювелирных изделий и даже сможете поучаствовать в янтарных аукционах. Также в Янтарном находится пляж, который уже много лет награждается знаком «Голубой флаг». По старому парку известного охотника на янтарь вы спуститесь к пляжу, чтобы самим решить, действительно ли он достоин награды.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: Общий билет на карьер, в динопарк и Янтарную палату — 1300 руб. /взрослый, 750 руб. /детский

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 991 туриста
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Калининграду и Калининградской области. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
И
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про символ города - все это содержиться в экскурсии. И карьер, и производство и музей!!!
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Впечатлило. Пляж - восторг. Жаль, что далеко от Калининграда. Гид - очень приятная девушка. Знает и любит свое дело. Рассказывает ненавязчиво, но с изюминкой. Хочется слушать. Спасибо большое за организацию и приятные отпечатки в сердце

Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про+1
Мне и моим детям (9 и 14 лет) очень понравилась экскурсия. Все, что можно узнать про
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С
7 мая мы с сыном 14 лет посетили экскурсию Инны "Янтарь:солнечный талисман Балтики". По пути мы фотографировались в "цыплячьем" рапсовом поле, разглядывали аистов в гнездах на крыше старинной кирхи. О
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янтаре мы теперь знаем все: где залегает, как добывают, каких видов и цветов бывает, как образовался. На экскурсии сами выкапывали маленькие камушки янтаря, сидели в большой янтарной пирамиде, были на экскурсии в Янтарной палате Янтарного комбината, посетили частное производство ювелирных изделий. Конечно, не обошлось без покупки украшения! Погуляли по пляжу Балтийского моря с белым песком. Очень красиво и познавательно! Инна делилась с нами интересными историями. Путешествие прошло легко и незабываемо. Выехали из центра Калининграда в 9, вернулись в 15-00. Спасибо большое Инне!

7 мая мы с сыном 14 лет посетили экскурсию Инны "Янтарь:солнечный талисман Балтики". По пути мы
7 мая мы с сыном 14 лет посетили экскурсию Инны "Янтарь:солнечный талисман Балтики". По пути мы
7 мая мы с сыном 14 лет посетили экскурсию Инны "Янтарь:солнечный талисман Балтики". По пути мы
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Светлана
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и добычи янтаря. Она отвезла нас на производство янтаря, на карьер и к янтарной пирамиде, а затем в музей янтаря. Завершением экскурсии было посещение пляжа в Янтарном. Спасибо большое Инне за содержательную и легкую экскурсию!
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и
Инна- отличный водитель и прекрасный экскурсовод, всю дорогу она рассказывала нам о истрии янтарном края и
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И
Ездили на индивидуальную экскурсию в Янтарный с Инной. Это замечательный, эрудированный экскурсовод, а также очень доброжелательный, общительный, позитивный человек. По моей просьбе рассказала материал не только относящийся к теме экскурсии,
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но и много информации по истории Калининграда и окрестностей. Посетили янтарный карьер, фабрику по обработке янтаря, где купили несколько украшений. Прогулялась по саду, зашли в ресторан с отделкой из янтаря и даже искупались в Балтийском море. Спасибо за увлекательную экскурсию и отлично проведённое время.

Ездили на индивидуальную экскурсию в Янтарный с Инной. Это замечательный, эрудированный экскурсовод, а также очень доброжелательный,
Ездили на индивидуальную экскурсию в Янтарный с Инной. Это замечательный, эрудированный экскурсовод, а также очень доброжелательный,
Ездили на индивидуальную экскурсию в Янтарный с Инной. Это замечательный, эрудированный экскурсовод, а также очень доброжелательный,
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E
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
Очень рекомендую- и для детей и взрослых!
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Е
Супер! Очень душевно! Огромное спасибо экскурсоводу. Мы вылезли за временные рамки нашей экскурсии, но нас никто не подгонял, благодаря чему у нас сформировалось приятное впечатление. Для нас это была первая экскурсия в день прилёта, задавшая отличное настроение на весь последующий отпуск. Мы путешествовали с 7-летним ребёнком, экскурсовод смогла заинтересовать ВСЕХ: и взрослых, и ребёнка.
Успели всё, даже искупаться в Балтийском море!
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