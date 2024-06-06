Смотровые площадки Калининграда

1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«А также рассмотрите памятный камень, установленный в честь лесничего Мюллера, подниметесь на смотровую площадку на вершине дюны и впечатлитесь панорамой Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
«А также подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и услышите о разных способах обработки янтаря»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«При желании заедем на производство, где обрабатывают янтарь, а ещё побываем в уникальном месте — на смотровой площадке действующего карьера по добыче янтаря (он такой в мире один)»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
«Мы посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината и поговорим о происхождении, добыче, разнообразии янтаря»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Смотровая башня, кресты Святого Адальберта»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
«Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдаете за промышленной добычей «солнечного камня»»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Высота Мюллера — поднявшись на смотровую площадку, мы насладимся видами на Куршский залив, озеро Чайка и Балтийское море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«По желанию поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и заглянем в местные уютные музеи»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«Вы узнаете ответы на все эти вопросы и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря и Куршского залива со смотровой площадки»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Песчаная дюна Эфа впечатлит живописными ландшафтами, а смотровая площадка на высоте Мюллера подарит потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«Восхождение на Высоту Эфа к смотровым площадкам, откуда открываются чарующие виды Куршской косы,»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«⌛ Песчаные истории высоты ЭфаСамой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку Янтарного комбината + Дино-парк — 900 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Вы посетите самое большое в мире месторождение этого камня и со смотровой площадки увидите карьер, где добывают застывшую смолу»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Заедем в старинный поселок Рыбачий и поднимемся на смотровую площадку дюны Эфа — «единственной пустыни Европы»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море и Куршский залив»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
«Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское»
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«Мы прогуляемся к смотровой площадке, откуда открывается красивейший вид на косу, Балтийское море и Куршский залив»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Это лучшая фотолокация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
«Батарея Рауль — поднимемся на береговую оборонительную батарею 1939 года постройки, где до сих пор сохранилась немецкая узкоколейка, дойдём до смотровой площадки, где откроется прекрасный вид на посёлок Морское и Куршский залив»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Здесь находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: От музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста...
«Если захотите, поднимемся на 33-метровую смотровую башню «Маяк» и сделаем эффектные снимки с видом на Кафедральный собор»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
5 345₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
«В компании сопровождающего вы пройдёте к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Балтийское море и Куршский залив»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Высоту Эфа — пеший маршрут и смотровую площадку»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
«Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
«Вы понаблюдаете за этим процессом со смотровой площадки Приморского карьера»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
«Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по острову и эпохам
Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени
Начало: В Рыбной деревне
«Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полета»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
«Поднимемся по винтовой лестнице на смотровую площадку и полюбуемся видами»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря и пресноводного залива»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Затем совершим подъем на одну из высоких песчаных дюн — смотровую площадку высоты Эфа, с которой можно увидеть красивейшую панораму дюн, гладь залива и моря»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Кирха Фридланда, внутри которой вас ждет крученый узкий подъем на башню и смотровую площадку»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Узнать всё о «северном золоте» в поселке Янтарный и погулять по уютному сосновому Светлогорску
Начало: Площадь Центральная
«Вы побываете на смотровой площадке карьера, где добывают ценную смолу, и на производстве»
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
«Здесь расположены магазины некоторых калининградских брендов, можно попробовать марципановый кофе, кёнигсбергские булочки и насладиться видом со смотровой башни «Маяк»»
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
«Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
«С верхней точки кирхи, где сейчас смотровая площадка (на которую можно подняться), наблюдал за ходом главного сражения 1807 года Наполеон»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Добрый день! Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию, а особенно за Олю! Мы в диком восторге! Она поняла то, что
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась и правда комфортная поездка получилась. Мы ездили с детьми и все прошло максимально комфортно и интересно.
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ЕЕлена5 июня 2024Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
- ААнтонина5 июня 2024Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
- ААлександра4 июня 2024Будь 10 звезд, и этого будет мало! Очень интересно, пунктуально, индивидуально. На любой вопрос у него есть ответ. Огромная любовь к
- ЕЕлена4 июня 2024Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
- РРимма4 июня 2024Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Смотровые площадки»
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