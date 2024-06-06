Смотровые площадки Калининграда

Найдено 54 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Калининграде, цены от 1 490 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«Высота Эфа, где со смотровой площадки на узкой полоске суши вам откроется чарующий вид на Куршский залив и Балтийское море»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
«А также рассмотрите памятный камень, установленный в честь лесничего Мюллера, подниметесь на смотровую площадку на вершине дюны и впечатлитесь панорамой Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка»
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
«А также подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и услышите о разных способах обработки янтаря»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«При желании заедем на производство, где обрабатывают янтарь, а ещё побываем в уникальном месте — на смотровой площадке действующего карьера по добыче янтаря (он такой в мире один)»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
«Мы посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината и поговорим о происхождении, добыче, разнообразии янтаря»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Смотровая башня, кресты Святого Адальберта»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вам откроются невероятные виды на просторы Куршской косы, Балтийского моря и Куршского залива»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
«Кроме того, подниметесь на смотровую площадку Янтарного комбината и понаблюдаете за промышленной добычей «солнечного камня»»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
«Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Высота Мюллера — поднявшись на смотровую площадку, мы насладимся видами на Куршский залив, озеро Чайка и Балтийское море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«По желанию поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и заглянем в местные уютные музеи»
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«Вы узнаете ответы на все эти вопросы и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря и Куршского залива со смотровой площадки»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли»
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Песчаная дюна Эфа впечатлит живописными ландшафтами, а смотровая площадка на высоте Мюллера подарит потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Уникальные ландшафты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
46 отзывов
Уникальные ландшафты Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
Начало: В центре города
«Восхождение на Высоту Эфа к смотровым площадкам, откуда открываются чарующие виды Куршской косы,»
9 июня в 07:30
10 июня в 07:30
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«⌛ Песчаные истории высоты ЭфаСамой впечатляющей часть путешествия станет эко-тропа к высоте Эфа: здесь со смотровой площадки вам откроется космический вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Дополнительные расходы: билеты на смотровую площадку Янтарного комбината + Дино-парк — 900 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Вы посетите самое большое в мире месторождение этого камня и со смотровой площадки увидите карьер, где добывают застывшую смолу»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985 за всё до 7 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Заедем в старинный поселок Рыбачий и поднимемся на смотровую площадку дюны Эфа — «единственной пустыни Европы»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море и Куршский залив»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Природное и историческое богатство Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
«Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское»
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600 за всё до 6 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
«Мы прогуляемся к смотровой площадке, откуда открывается красивейший вид на косу, Балтийское море и Куршский залив»
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
«Это лучшая фотолокация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии»
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
«Батарея Рауль — поднимемся на береговую оборонительную батарею 1939 года постройки, где до сих пор сохранилась немецкая узкоколейка, дойдём до смотровой площадки, где откроется прекрасный вид на посёлок Морское и Куршский залив»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Здесь находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: От музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста...
«Если захотите, поднимемся на 33-метровую смотровую башню «Маяк» и сделаем эффектные снимки с видом на Кафедральный собор»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
5 345 за всё до 6 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
116 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
«В компании сопровождающего вы пройдёте к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Балтийское море и Куршский залив»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
103 отзыва
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Высоту Эфа — пеший маршрут и смотровую площадку»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Топ-места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
«Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900 за всё до 3 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь
«Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа»»
Завтра в 06:40
9 июня в 06:40
1 490 за человека
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
«Вы понаблюдаете за этим процессом со смотровой площадки Приморского карьера»
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
«Места для посещения вы выбираете сами: например, Танцующий лес, самую узкую часть косы, посёлки, смотровые площадки — это будет интересная именно вам поездка»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Прогулка по острову и эпохам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка по острову и эпохам
Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени
Начало: В Рыбной деревне
«Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полета»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
«Поднимемся по винтовой лестнице на смотровую площадку и полюбуемся видами»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«С ее смотровых площадок вы насладитесь чарующими видами бескрайнего моря и пресноводного залива»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
275 отзывов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Затем совершим подъем на одну из высоких песчаных дюн — смотровую площадку высоты Эфа, с которой можно увидеть красивейшую панораму дюн, гладь залива и моря»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Кирха Фридланда, внутри которой вас ждет крученый узкий подъем на башню и смотровую площадку»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190 за человека
Янтарное Эльдорадо Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Янтарное Эльдорадо Калининграда
Узнать всё о «северном золоте» в поселке Янтарный и погулять по уютному сосновому Светлогорску
Начало: Площадь Центральная
«Вы побываете на смотровой площадке карьера, где добывают ценную смолу, и на производстве»
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 3 чел.
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
«Здесь расположены магазины некоторых калининградских брендов, можно попробовать марципановый кофе, кёнигсбергские булочки и насладиться видом со смотровой башни «Маяк»»
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670 за всё до 3 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Янтарный и Светлогорск: Путешествие по берегу Балтики
Исследуйте уникальный янтарный карьер и архитектурное наследие Светлогорска, наслаждаясь красотами Балтийского побережья
«Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 900 за всё до 8 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
«С верхней точки кирхи, где сейчас смотровая площадка (на которую можно подняться), наблюдал за ходом главного сражения 1807 года Наполеон»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
    Добрый день! Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию, а особенно за Олю! Мы в диком восторге! Она поняла то, что
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    нам нужно было без слов! Не пожалела своего времени, показала нам потрясающие виды на затопленный карьер и мыс. Мы, сами того не ожидая, увидели немецкое кладбище. Сделала нам кучу потрясающих фотографий. А прогулка на фуникулёре - это просто мечта! Оля очень юморная, приятная и легкая в общении. 🫶

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Экскурсия нам очень понравилась и правда комфортная поездка получилась. Мы ездили с детьми и все прошло максимально комфортно и интересно.
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    Выехали рано утром и успели все посмотреть до толп. Гид Валентина сопровождала очень интересным рассказом практически все время нашей поездки. Очень рекомендую данную экскурсию на Куршскую косу.

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Парадный Калининград: прогулка с фотографом
    Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
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    о всем, что видели и чего не видели!! Расслабились и отдохнули отлично!! Фотографии получились очень красивые! Техника профессиональная!! За небольшую доплату мы получили ссылку на фотографии уже на следующий день)) очень рекомендую воспользоваться фотоэкскурсией по Калининграду) это память на всегда!!!

  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Виллы, форт, коса, курорт… и замок
    Будь 10 звезд, и этого будет мало! Очень интересно, пунктуально, индивидуально. На любой вопрос у него есть ответ. Огромная любовь к
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    своему краю. Симпатичный человек и рассказчик. Начитанный и содержательный в плане обсуждения истории человек. Маршруты хорошо продуманы. Шутник от бога 😂 С огромными толпами людей не пересекались.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
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    его историю, тонкости и интересные истории из жизни людей прошлых лет! Слушать его рассказы одно удовольствие! Также провез нас по самым красивым местам Куршской Косы! Мы получили огромный заряд бодрости, положительных эмоций! Желаем процветания, добра и успехов Эдуарду!

    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько
  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Самое-самое на Куршской косе
    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
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    душевной женщины. 10 часов пролетели на одном дыхании: хороший автомобиль, комфортное вождение, интересные локации и рассказы о них, захватывающие виды, вкусная еда. 12-летняя дочь осталась очень довольна, особенно понравились орнитологическая станция Фрингилла, Танцующий лес и встреча с лисами и белками. Очень много узнали и увидели, нагулялись, надышались, отличная экскурсия❤️

    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Смотровые площадки»

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