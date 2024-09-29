На автомобильно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями посёлка. Погуляете по парку им. Мориса Беккера и по пляжу с чистейшим песком. Осмотрите карьер, где добывают янтарь, и окунётесь в мир динозавров в динопарке. Янтарная сказка окружит вас легендами, фактами и присказками, в которых соединяется настоящее и былое.

Описание экскурсии

Мы проедем по двум трассам области: старой живописной дороге с легендарными немецкими аллеями и новой скоростной. Насладимся пейзажами и, если повезёт, поближе познакомимся с аистами.

Мы расскажем вам об истории посёлка и его настоящем. Вы узнаете всё о сказочном янтаре, увидите уникальное место его добычи. И по желанию искупаетесь в Балтийском море.

В нашей программе:

Поездка по старой трассе от Калининграда до Янтарного

Кирха Куменена

Парк динозавров и смотровая площадка Приморского карьера

Обед на территории янтарного комбината

Кирха Пальмникена

Центральные улица и площадь посёлка

История создания особняка Беккера

Древнейший парк им. М. Беккера, где растут 100-летние деревья, реликтовое тюльпанное дерево и красные буки

Прогулка по пляжу, которому присвоен международный Голубой флаг за чистоту

Остановка у янтарного комбината и старинной водонапорной башни

Поездка по новой трассе до Калининграда

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Rapid, 2016 г. вып.

Экскурсия возможна с детьми старше 12 лет

Отдельно оплачивается: обед, билеты в динопарк и на смотровую площадку — 900 ₽ стандартный, 400 ₽ льготный

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возьмите с собой: