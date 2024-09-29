На автомобильно-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями посёлка. Погуляете по парку им. Мориса Беккера и по пляжу с чистейшим песком. Осмотрите карьер, где добывают янтарь, и окунётесь в мир динозавров в динопарке.
Янтарная сказка окружит вас легендами, фактами и присказками, в которых соединяется настоящее и былое.
Янтарная сказка окружит вас легендами, фактами и присказками, в которых соединяется настоящее и былое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Мы проедем по двум трассам области: старой живописной дороге с легендарными немецкими аллеями и новой скоростной. Насладимся пейзажами и, если повезёт, поближе познакомимся с аистами.
Мы расскажем вам об истории посёлка и его настоящем. Вы узнаете всё о сказочном янтаре, увидите уникальное место его добычи. И по желанию искупаетесь в Балтийском море.
В нашей программе:
- Поездка по старой трассе от Калининграда до Янтарного
- Кирха Куменена
- Парк динозавров и смотровая площадка Приморского карьера
- Обед на территории янтарного комбината
- Кирха Пальмникена
- Центральные улица и площадь посёлка
- История создания особняка Беккера
- Древнейший парк им. М. Беккера, где растут 100-летние деревья, реликтовое тюльпанное дерево и красные буки
- Прогулка по пляжу, которому присвоен международный Голубой флаг за чистоту
- Остановка у янтарного комбината и старинной водонапорной башни
- Поездка по новой трассе до Калининграда
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Rapid, 2016 г. вып.
- Экскурсия возможна с детьми старше 12 лет
- Отдельно оплачивается: обед, билеты в динопарк и на смотровую площадку — 900 ₽ стандартный, 400 ₽ льготный
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возьмите с собой:
- Документы, подтверждающие льготы для посещения музеев (удостоверение военнослужащего, пенсионера, ветерана, многодетной семьи, студенческий билет, справку об инвалидности)
- Воду
- Пляжные принадлежности по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 556 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже более 3 лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
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