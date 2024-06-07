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8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
«Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие по уединенным пляжам Калининграда
Откройте для себя тишину и красоту Балтийского моря в спокойной атмосфере, предназначенной для размышлений и релаксации
Начало: В г. Калининград. Возможен трансфер из другого гор...
«Мы посетим пляж в посёлке Куликово, насладимся сосновым бором на краю моря и прогуляемся по побережью возле игорной зоны Янтарная»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря
Начало: У гостиницы Беккер в Янтарном
9 июня в 14:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
«А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке»
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
- ААртем6 июня 2024Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.
- ИИрина5 июня 2024Очень приятная, легкая прогулка по красивым природным местам и городам на побережье Балтийского моря. Экскурсия организована отлично, все наши пожелания были учтены, остались только положительные впечатления!
- ННаталья5 июня 2024Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
- ННаталья4 июня 2024Замечаельное путешествие: море, песок, чудесные виды, неспешная прогулка под непринуждённые беседы! Гид Кирилл сделал путешествие максимально комфортным.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно! Отличный маршрут! Мы остались под большим впечатлением! Хочется вернуться!
- ЕЕлена2 июня 2024Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
- ВВадим1 июня 2024Евгений прекрасно рассказал о освобождении Пиллау советским воисками в мае 1945, о героизме наших солдат и офицеров. Об их подвиге. Я бы хотел больше услышать о истории земель которые 7 столетий принадлежат Пруссии. Здесь можно поподробней.
- ССветлана23 мая 2024У нас вышла просто чудесная прогулка по парку и пляжу, Екатерина по пути еще щедро делилась хорошими заведениями, проверенными местами и локациями. И еще у нас из путешествия осталось множество прекрасных фоток, где мы всей семьей)))
- ИИрина15 мая 2024Отличная экскурсия!Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пляжи»
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