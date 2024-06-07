Пляжи Калининграда

Найдено 5 экскурсий в категории «Пляжи» в Калининграде, цены от 1 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
456 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
«Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690 за человека
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Индивидуальное путешествие по уединенным пляжам Калининграда
Откройте для себя тишину и красоту Балтийского моря в спокойной атмосфере, предназначенной для размышлений и релаксации
Начало: В г. Калининград. Возможен трансфер из другого гор...
«Мы посетим пляж в посёлке Куликово, насладимся сосновым бором на краю моря и прогуляемся по побережью возле игорной зоны Янтарная»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Ваша фотопрогулка в Янтарном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря
Начало: У гостиницы Беккер в Янтарном
9 июня в 14:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 2 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
«А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке»
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Очень приятная, легкая прогулка по красивым природным местам и городам на побережье Балтийского моря. Экскурсия организована отлично, все наши пожелания были учтены, остались только положительные впечатления!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Замечаельное путешествие: море, песок, чудесные виды, неспешная прогулка под непринуждённые беседы! Гид Кирилл сделал путешествие максимально комфортным.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно! Отличный маршрут! Мы остались под большим впечатлением! Хочется вернуться!
    Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!Спасибо большое за отличную экскурсию! Олег отличный экскурсовод, очень много знаний, интересно рассказывает! Рекомендую, очень интересно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
    Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
  • В
    Вадим
    1 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Евгений прекрасно рассказал о освобождении Пиллау советским воисками в мае 1945, о героизме наших солдат и офицеров. Об их подвиге. Я бы хотел больше услышать о истории земель которые 7 столетий принадлежат Пруссии. Здесь можно поподробней.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Ваша фотопрогулка в Янтарном
    У нас вышла просто чудесная прогулка по парку и пляжу, Екатерина по пути еще щедро делилась хорошими заведениями, проверенными местами и локациями. И еще у нас из путешествия осталось множество прекрасных фоток, где мы всей семьей)))
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Отличная экскурсия!Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пляжи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Пляжи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 690 до 11 153 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 923 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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