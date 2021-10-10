Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе

Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии

5
18 отзывов
Куршская коса — один из самых красивых национальных парков страны.

Вы увидите волшебный Танцующий лес, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа, погуляете по дюнам и насладитесь волшебными морскими видами.

А на обратном пути заглянете в симпатичный городок Зеленоградск с чудесным променадом, кошками и забавными музеями.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе

Что вас ожидает

Море, дюны, сосны и немецкая архитектура

Вы увидите главные достопримечательности Куршской косы и Зеленоградска. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — заказник, основанный в далеком XVII веке. Вы услышите его богатую историю и полюбуетесь хвойными деревьями.
  • Высота Мюллера — я расскажу о кенигсбергском лесничем, в честь которого назвали это живописное место. О его жизни, трудах, заботах и методичном исследовании лесных почв косы, благодаря которому удалось закрепить движущиеся пески и спасти поселок Рыбачий.
  • Танцующий лес — вы раскроете версии происхождения этого таинственного места с закрученными в кольца стволами.
  • Высота Эфа — мы послушаем знаменитые «поющие пески». Поднимемся на обзорные площадки и оценим многообразие ландшафтов косы: море, залив, леса и уютные домики поселка Морское.
  • Орнитологическая станция Фрингилла — вы узнаете интересные факты о местных птицах и понаблюдаете за процессом их кольцевания.
  • Зеленоградск — уютный город-курорт. Мы погуляем по историческому центру, погладим котиков и оценим немецкую архитектуру. По желанию поднимемся на смотровую площадку водонапорной башни и заглянем в местные уютные музеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Опель Зафира (минивэн)
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 150 р. за машину и 300 р. с человека, дети до 12 лет и пенсионеры бесплатно, орнитологическая станция (по желанию) — 200 р. с человека, открыта с апреля по октябрь
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена, я гид в Калининградской области, которую люблю всей душой. Я за комфортный и бюджетный отдых с приятными людьми. С радостью адаптирую под вас любой маршрут и сделаю все, чтобы вам понравился наш волшебный край.
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18 реальных отзывов от туристов

М
10 окт 2021
Очень понравилась экскурсия с Еленой! За один день посмотрели все, что хотели! Объяли необъятное! Остались самые прекрасные впечатления и желание вернуться снова и ни раз
К
4 окт 2021
Сказать, что это было классно - ничего не сказать. Это было удобно, интересно, весело, познавательно, круто, вкусно, душевно и все только позитивное.
Выбирала экскурсию именно потому, что было заявлено, что экскурсия пройдет в "вашем темпе". Это действительно так. Елена очень внимательна и делает так, чтобы посмотреть все по максимуму, но с учетом индивидуального темпа и пожеланий. Елена отличный рассказчик, она профессиональна и обладает массой интересной информации, как по истории, так и по географии и геологии. Помимо экскурсионной программы Елена также подсказала, где можно пообедать и поужинать, куда сходить в городе, на что обратить внимание. Форма подачи информации была также оптимальной: не много и не мало, именно то, что нужно.
И в целом, по завершении экскурсии у меня осталось впечатление, что я провела день не с посторонним экскурсоводом, а с другом, который поделился со мной частичкой своей любви к Калининграду, Куршской косе и вообще региону. Очень душевно, познавательно и с удовольствием провела этот день. Спасибо Елене.
Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Екатерина
22 сен 2021
Елена очень классный гид! Брали индивидуальную экскурсию! Приехала на комфортном минивэне, вовремя, терпеливо подождала нас, потому что мы опаздывали. Провела нас по Куршской косе так, чтобы мы не встретились с большими группами других туристов, приезжающих на автобусе.
Информации давала много, очень интересной, без воды! И по Косе, и про исторические факты, и о жизни жителей Калининграда ответила на мои вопросы. Мне понравилось, что подача информации была не только в режиме экскурсовода, но и в основном в режиме беседы.
С Еленой в дороге было очень комфортно, она полностью подстраивалась под наши нужды и график, где нужно деликатно подгоняла (мы очень много фотографировались, важно было не застревать))))
Фотографировала нас, предлагала сама, даже просить не нужно было, чувствовала, когда предложить участие.
По нашей просьбе отвезла нас на пляж и мы даже искупались в море! Погода нам в тот день улыбалась! Море было +18-19 градусов, температура воздуха на пляже ощущалась как +25!
Рассказала много интересных фактов про Дюны, про сохранение Косы, про острые моменты взаимодействия людей с природным чудом, находящемся под охраной ЮНЕСКО.

Выбирали Елену, как гида, по отзывам, но ещё и интуитивно! Не прогадали!
В поездке ощущали себя как в компании приятного друга, который заботился о нашем времяпрепровождении всю дорогу.

Бонусом, подсказала нам что и в каком порядке лучше посмотреть в Светлогорске и самом Калининграде! Порекомендовала места, где поесть.
Могу долго петь оды.

Очень рекомендую Елену как гида!
Т
17 сен 2021
Название данной экскурсии говорит само за себя. И правда наша экскурсия прошла в нашем темпе. Елена очень интересный рассказчик. Маршрут построен грамотно и время пролетело незаметно. Елена очень много интересного рассказывает о Куршской косе и Зеленоградске. При посещении достопримечательностей никуда не торопит. Наша экскурсия по длительности прошла даже больше заявленного времени. Мы очень рады, что побывали на данной экскурсии с Еленой.
A
31 авг 2021
Очень понравилась экскурсия - организация и информационное наполнение. Елена провела нас по маршруту так, что впечатлений хватило бы на несколько дней, и при этом нам удавалось избегать большого скопления туристов по маршруту. Однозначно 5 звезд и мои рекомендации для посещения маршрута с Еленой.
Мария
15 авг 2021
С Еленой на экскурсии очень-очень хорошо и комфортно))) Она и информацию по месту даст, и рассмешит, и просто поболтать с ней можно)))) На высотах Эфа и Мюллера очень все интересно рассказывала, и виды потрясающие там))) Заезжали на пирс и пляжи на Балтике), там почти никого не было, только море и я, это вообще восторг)))) Очень рекомендую))))
А
13 авг 2021
Отлично провели день, как будто со знакомой, посмотрели Куршскую косу со всех точек. Ехать лучше утром, чтобы без толпы всё посмотреть, сделать фото, как и рекомендует Елена. Она сделала нашу поездку непринуждённой, без стеснения. Не было лишней информации. Природа шикарна!
В
11 авг 2021
С Еленой интересно и комфортно. Информация, участие, внимательное отношение, чувство юмора, запасные дождевики - у нее есть все:)
Александр
9 авг 2021
Экскурсией полностью доволен - Елена провела её чётко, приветливо и внимательно. Вспоминаю с благодарностью)
B
27 июля 2021
Елена забрала нас от дома, провезла нас по косе, по всем интересным объектам. Нашли время искупаться, посетить орнитологическую станцию, дюны, танцующий лес, поселок Рыбачий и немного прогулятся по Зеленоградску на обратном пути. Все спокойно и не навязчиво, действительно "в вашем темпе". Спасибо!
И
27 июля 2021
Вчера мы с Еленой посетили Куршскую косу, куда я давно стремилась. Из предложенных гидом вариантов времени выезда мы выбрали вечерний, и это для нас оказалось самым лучшим. Сначала, увидев в прогнозе возможный дождь и облачность, я расстроилась. Но, на самом деле, без прямого солнца было гораздо комфортнее.
Мы увидели все самые важные точки маршрута, даже лис по дороге удалось сфотографировать.
Вкусно и обильно поужинали в хорошем ресторане, где Елена предварительно забронировала стол.
И искупались на закате в тёплом и спокойном море.
Впечатления от поездки самые положительные, Елена хороший водитель и рассказчик. Стоит прислушиваться к её рекомендациям.
От всей души могу советовать эту экскурсию.
С
23 июля 2021
Замечательный гид. Учитывает пожелания экскурсантов. Очень доброжелательна, пунктуальна. Не пришлось использовать такси, Елена на своей машине забрала от места проживания. С нами были дети 10 и 16 лет, которые остались довольны.
А
23 июля 2021
Огромная благодарность Елене! Экскурсия действительно прошла в нашем темпе! Елена составила маршрут исходя из наших предпочтений. Даже учла время на купание в море. Рекомендую!
А
20 июля 2021
Елена очень профессионально и интересно провела для нас экскурсию. Мы узнали много интересных фактов не только о Куршской косе, но и о самом Калининграде и близлежащих населённых пунктах. Несмотря на длительность экскурсии, мы не почувствовали усталости, настолько интересно Елена рассказывала материал. Рекомендуем экскурсию!
К
13 июля 2021
Спасибо за отличный день. )
Ещё 3 отзыва

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