Елена очень классный гид! Брали индивидуальную экскурсию! Приехала на комфортном минивэне, вовремя, терпеливо подождала нас, потому что мы опаздывали. Провела нас по Куршской косе так, чтобы мы не встретились с большими группами других туристов, приезжающих на автобусе.

Информации давала много, очень интересной, без воды! И по Косе, и про исторические факты, и о жизни жителей Калининграда ответила на мои вопросы. Мне понравилось, что подача информации была не только в режиме экскурсовода, но и в основном в режиме беседы.

С Еленой в дороге было очень комфортно, она полностью подстраивалась под наши нужды и график, где нужно деликатно подгоняла (мы очень много фотографировались, важно было не застревать))))

Фотографировала нас, предлагала сама, даже просить не нужно было, чувствовала, когда предложить участие.

По нашей просьбе отвезла нас на пляж и мы даже искупались в море! Погода нам в тот день улыбалась! Море было +18-19 градусов, температура воздуха на пляже ощущалась как +25!

Рассказала много интересных фактов про Дюны, про сохранение Косы, про острые моменты взаимодействия людей с природным чудом, находящемся под охраной ЮНЕСКО.



Выбирали Елену, как гида, по отзывам, но ещё и интуитивно! Не прогадали!

В поездке ощущали себя как в компании приятного друга, который заботился о нашем времяпрепровождении всю дорогу.



Бонусом, подсказала нам что и в каком порядке лучше посмотреть в Светлогорске и самом Калининграде! Порекомендовала места, где поесть.

Могу долго петь оды.



Очень рекомендую Елену как гида!