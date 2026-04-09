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Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню.

Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!
5
352 отзыва
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек

Описание экскурсии

Дорогие путешественники, в этот день будьте готовы к полному релаксу и увлекательным прогулкам!

Дорога на Куршскую косу через Зеленоградск

Из Калининграда мы поедем не по скоростной трассе, а по живописной старой немецкой дороге, где гнездятся аисты. Вы поймете, кого называют «последними солдатами рейха».

Наши первые остановки — в городе Зеленоградск, около лютеранской кирхи 1896 года и старинной водонапорной башни (сейчас это забавный музей кошек «Мурариум»). В этот красивый курортный город мы также вернемся вечером. Вы полюбуетесь закатом с морского променада, при желании покатаетесь на колесе обозрения, попьете лечебной воды из бювета королевы Луизы и заглянете в 5-звездочную гостиницу для кошек.

Главное сокровище Калининградской области

На Куршской косе, которая охраняется ЮНЕСКО, у нас следующая программа:

  • Королевский бор — лес с самыми высокими туями, где охотились прусские правители;
  • Орнитологическая станция, где с апреля по октябрь ученые продемонстрируют вам, как отлавливают мигрирующих птиц в огромные сети-ловушки, проводят их регистрацию и кольцевание;
  • Высота Мюллера — самая высокая точка на Куршской косе. С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка;
  • Высота Эфа. Вдоль вековых благоухающих сосен мы поднимемся на 63 метра над уровнем моря, вновь полюбуемся морскими просторами и дюнами. Я расскажу о здешних трагических событиях 200 лет назад и о том, как сегодня сохраняют фауну этого уникального места.
  • Поселок Морское. Настанет время отдохнуть, искупаться и позагорать на самом широком пляже Балтийского моря, в 2 км от границы с Литвой. Именно здесь вы прочувствуете, почему пески Балтики называют «поющими».
  • Озеро Чайка, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей.
  • Танцующий лес. На прогулке по уютным деревянным мостикам мы обсудим разные версии феномена спиралевидных стволов деревьев.
  • Поселок Рыбачий, где вас ждет обед в колоритном ресторане — изобилие блюд из свежепойманного балтийского судака, лосося и угря.

Подкрепившись, сделаем небольшой экскурс по рыбацкой деревушке и отправимся в обратный путь через Зеленоградск. По дороге также остановимся у замка Нессельбек — современного отеля-ресторана в средневековом стиле. В замке вы по желанию посетите музей инквизиции и отведаете пива, сваренного по прусским рецептам.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы:
    — въезд в национальный парк — 400 ₽ с чел., в том числе и за гида. Школьникам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, участникам боевых действий проезд бесплатно по предъявлению документа инспектору на КПП
    — еда и напитки
    — входные билеты в музеи (посещение по желанию).
  • Длительность экскурсии — 8 часов. Мы никуда не будем спешить: вы вдоволь насладитесь красотой Куршской косы и просторами Балтики
  • Поездка проходит на просторном автомобиле с панорамной крышей — Hunday i-40, 2018 г.
  • По договоренности за дополнительную оплату экскурсию можно начать и закончить в одном из прибрежных городов или аэропорту. Если экскурсия начинается из прибрежных городов, то замок Нессельбек мы не посещаем
  • По предварительному согласованию экскурсию можно провести для компании до 4 человек, доплата за 4-го участника составит 1500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2551 туриста
Приветствую вас! Меня зовут Евгений. Калининград — моя родина и родина моих родителей. Именно они привили мне любовь к природе, рыбалке и охоте. Я постоянно открываю для себя новые уголки
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нашего края, хотя, кажется, объездил все вдоль и поперек. С 2012 года организую экскурсии на Куршскую косу и в курортные города Янтарного побережья. С радостью расскажу о нашем крае самое интересное и сделаю все, чтобы вы полюбили эти удивительные места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 352 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Дата посещения: 8 апр 2026
Спасибо, Евгению за замечательное путешествие. Все было супер👍
Спасибо, Евгению за замечательное путешествие. Все было супер👍
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Е
Дата посещения: 12 мар 2026
Все было отлично ! Если вернемся в Калининград - то обязательно за экскурсиями пойдем к Евгению
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М
Большая благодарность Евгению за интересную поездку! Получили огромное удовольствие от поездки с таким великолепным гидом. Живо, нескучно, с юмором, с заботой о поссажирах! Были на экскурсиях с другими гидами, но Евгений - лучший! Однозначно рекомендуем!)
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И
Брали у Евгения 2 экскурсии: на Куршскую косу, Зеленоградск (21 мая) и в Балтийск, Янтарное, Светлогорск (23 мая). Евгений очень позитивный человек, замечательный собеседник с прекрасным чувством юмора! Интересно преподносит материал. Как местный житель знает историю области, все ходы и выходы. Спасибо Евгению за 2 насыщенных дня и незабываемые впечатления! Рекомендуем!
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Ксения
Отличная экскурсия!
Евгений очень интересно и непринужденно рассказывал истории, легенды. Всегда обширно и доходчиво давал ответы на наши вопросы.
Мы остались под очень хорошим впечатлением после экскурсии.
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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Е
Гид Евгений замечательный. Поездка была увлекательная и интересная. Показал много интересных мест. Не торопил. Рекомендуем. Нам очень понравилось.
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