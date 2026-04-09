Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!
Описание экскурсии
Дорогие путешественники, в этот день будьте готовы к полному релаксу и увлекательным прогулкам!
Дорога на Куршскую косу через Зеленоградск
Из Калининграда мы поедем не по скоростной трассе, а по живописной старой немецкой дороге, где гнездятся аисты. Вы поймете, кого называют «последними солдатами рейха».
Наши первые остановки — в городе Зеленоградск, около лютеранской кирхи 1896 года и старинной водонапорной башни (сейчас это забавный музей кошек «Мурариум»). В этот красивый курортный город мы также вернемся вечером. Вы полюбуетесь закатом с морского променада, при желании покатаетесь на колесе обозрения, попьете лечебной воды из бювета королевы Луизы и заглянете в 5-звездочную гостиницу для кошек.
Главное сокровище Калининградской области
На Куршской косе, которая охраняется ЮНЕСКО, у нас следующая программа:
- Королевский бор — лес с самыми высокими туями, где охотились прусские правители;
- Орнитологическая станция, где с апреля по октябрь ученые продемонстрируют вам, как отлавливают мигрирующих птиц в огромные сети-ловушки, проводят их регистрацию и кольцевание;
- Высота Мюллера — самая высокая точка на Куршской косе. С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка;
- Высота Эфа. Вдоль вековых благоухающих сосен мы поднимемся на 63 метра над уровнем моря, вновь полюбуемся морскими просторами и дюнами. Я расскажу о здешних трагических событиях 200 лет назад и о том, как сегодня сохраняют фауну этого уникального места.
- Поселок Морское. Настанет время отдохнуть, искупаться и позагорать на самом широком пляже Балтийского моря, в 2 км от границы с Литвой. Именно здесь вы прочувствуете, почему пески Балтики называют «поющими».
- Озеро Чайка, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей.
- Танцующий лес. На прогулке по уютным деревянным мостикам мы обсудим разные версии феномена спиралевидных стволов деревьев.
- Поселок Рыбачий, где вас ждет обед в колоритном ресторане — изобилие блюд из свежепойманного балтийского судака, лосося и угря.
Подкрепившись, сделаем небольшой экскурс по рыбацкой деревушке и отправимся в обратный путь через Зеленоградск. По дороге также остановимся у замка Нессельбек — современного отеля-ресторана в средневековом стиле. В замке вы по желанию посетите музей инквизиции и отведаете пива, сваренного по прусским рецептам.
Организационные детали
- Дополнительные расходы:
— въезд в национальный парк — 400 ₽ с чел., в том числе и за гида. Школьникам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, участникам боевых действий проезд бесплатно по предъявлению документа инспектору на КПП
— еда и напитки
— входные билеты в музеи (посещение по желанию).
- Длительность экскурсии — 8 часов. Мы никуда не будем спешить: вы вдоволь насладитесь красотой Куршской косы и просторами Балтики
- Поездка проходит на просторном автомобиле с панорамной крышей — Hunday i-40, 2018 г.
- По договоренности за дополнительную оплату экскурсию можно начать и закончить в одном из прибрежных городов или аэропорту. Если экскурсия начинается из прибрежных городов, то замок Нессельбек мы не посещаем
- По предварительному согласованию экскурсию можно провести для компании до 4 человек, доплата за 4-го участника составит 1500 ₽
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Евгений очень интересно и непринужденно рассказывал истории, легенды. Всегда обширно и доходчиво давал ответы на наши вопросы.
Мы остались под очень хорошим впечатлением после экскурсии.