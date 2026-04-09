Вы насладитесь бескрайними белыми дюнами и услышите легенду о песках, поглотивших целую деревню. Рассмотрите изогнутые в кольца и спирали деревья в Танцующем лесу и подниметесь на самую высокую и живописную точку Куршской косы. А еще понаблюдаете за кольцеванием птиц и покормите лебедей на озере Чайка!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорогие путешественники, в этот день будьте готовы к полному релаксу и увлекательным прогулкам!

Дорога на Куршскую косу через Зеленоградск

Из Калининграда мы поедем не по скоростной трассе, а по живописной старой немецкой дороге, где гнездятся аисты. Вы поймете, кого называют «последними солдатами рейха».

Наши первые остановки — в городе Зеленоградск, около лютеранской кирхи 1896 года и старинной водонапорной башни (сейчас это забавный музей кошек «Мурариум»). В этот красивый курортный город мы также вернемся вечером. Вы полюбуетесь закатом с морского променада, при желании покатаетесь на колесе обозрения, попьете лечебной воды из бювета королевы Луизы и заглянете в 5-звездочную гостиницу для кошек.

Главное сокровище Калининградской области

На Куршской косе, которая охраняется ЮНЕСКО, у нас следующая программа:

Королевский бор — лес с самыми высокими туями, где охотились прусские правители;

— лес с самыми высокими туями, где охотились прусские правители; Орнитологическая станция , где с апреля по октябрь ученые продемонстрируют вам, как отлавливают мигрирующих птиц в огромные сети-ловушки, проводят их регистрацию и кольцевание;

, где с апреля по октябрь ученые продемонстрируют вам, как отлавливают мигрирующих птиц в огромные сети-ловушки, проводят их регистрацию и кольцевание; Высота Мюллера — самая высокая точка на Куршской косе. С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка;

— самая высокая точка на Куршской косе. С ее смотровых площадок вы впечатлитесь панорамой реликтового леса, Балтийского моря, Куршского залива и озера Чайка; Высота Эфа . Вдоль вековых благоухающих сосен мы поднимемся на 63 метра над уровнем моря, вновь полюбуемся морскими просторами и дюнами. Я расскажу о здешних трагических событиях 200 лет назад и о том, как сегодня сохраняют фауну этого уникального места.

. Вдоль вековых благоухающих сосен мы поднимемся на 63 метра над уровнем моря, вновь полюбуемся морскими просторами и дюнами. Я расскажу о здешних трагических событиях 200 лет назад и о том, как сегодня сохраняют фауну этого уникального места. Поселок Морское . Настанет время отдохнуть, искупаться и позагорать на самом широком пляже Балтийского моря, в 2 км от границы с Литвой. Именно здесь вы прочувствуете, почему пески Балтики называют «поющими».

. Настанет время отдохнуть, искупаться и позагорать на самом широком пляже Балтийского моря, в 2 км от границы с Литвой. Именно здесь вы прочувствуете, почему пески Балтики называют «поющими». Озеро Чайка , где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей.

, где мы полюбуемся береговыми пейзажами и покормим лебедей. Танцующий лес . На прогулке по уютным деревянным мостикам мы обсудим разные версии феномена спиралевидных стволов деревьев.

. На прогулке по уютным деревянным мостикам мы обсудим разные версии феномена спиралевидных стволов деревьев. Поселок Рыбачий, где вас ждет обед в колоритном ресторане — изобилие блюд из свежепойманного балтийского судака, лосося и угря.

Подкрепившись, сделаем небольшой экскурс по рыбацкой деревушке и отправимся в обратный путь через Зеленоградск. По дороге также остановимся у замка Нессельбек — современного отеля-ресторана в средневековом стиле. В замке вы по желанию посетите музей инквизиции и отведаете пива, сваренного по прусским рецептам.

Организационные детали