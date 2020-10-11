2 отзыва оставили туристы

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Фотопрогулка «Чарующий Калининград»

Исследовать живописные места исторического центра и получить на память профессиональные снимки

5
2 отзыва
Евгения
Евгения – Гид из Калининграда
Я познакомлю вас с одним из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревней и островом Кнайпхоф — расскажу самое интересное из истории 📖 города и помогу ощутить его самобытный характер.

А также сделаю для вас десятки ярких фотографий, которые станут чудесным напоминанием о путешествии.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»

Что вас ожидает

Дух Старого Калининграда
Рыбная деревня и остров 🏝️ Кнайпхоф — места с богатой историей 📖 и лучшими видами города. Вы узнаете о строительстве и восстановлении здесь Кафедрального собора, о жизни и научных трудах Канта и о том, как удалось сохранить здание бывшей Фондовой биржи. А также познакомитесь с мифологическими домовыми «хомлинами» и полюбуетесь чудесными фонтанами и видами на реку Преголя и Медовый мост.

Остановись, мгновение!
Декорациями для идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе и таинственные очертания маяка. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.

Организационные детали

На следующий день после фотопрогулки вы получите 50 обработанных фото на Яндекс-диск.

Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Евгения
Евгения
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгения, я профессиональный фотохудожник, закончила Балтийский университет имени Канта по специальности «Графический дизайн». С радостью покажу родной город и запечатлею вас в его самых живописных местах!
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2 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Все было замечательно. С Евгенией было легко и весело, это очень позитивный человек. Все прошло великолепно. К тому же у меня теперь еще есть и классные фотографии! Спасибо!
28 сентября 2020
Всем привет! Если Вам хочется не только экскурсии, но и профессиональных фоток на память о путешествии в Калининград, то рекомендую обратиться к Евгении. Евгения расскажет о городе, не будет захламлять Вас "нудными" историческими цифрами, но зато запечатлит Вас около самых известных мест Калининграда.

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