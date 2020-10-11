2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Дух Старого Калининграда

Рыбная деревня и остров 🏝️ Кнайпхоф — места с богатой историей 📖 и лучшими видами города. Вы узнаете о строительстве и восстановлении здесь Кафедрального собора, о жизни и научных трудах Канта и о том, как удалось сохранить здание бывшей Фондовой биржи. А также познакомитесь с мифологическими домовыми «хомлинами» и полюбуетесь чудесными фонтанами и видами на реку Преголя и Медовый мост.

Остановись, мгновение!

Декорациями для идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе и таинственные очертания маяка. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.

Организационные детали

На следующий день после фотопрогулки вы получите 50 обработанных фото на Яндекс-диск.