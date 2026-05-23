2 отзыва оставили туристы

Я познакомлю вас с одним из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревней и островом Кнайпхоф. Мы прогуляемся по дендрарию острова и найдём самые красивые локации для ваших снимков. Я сделаю для вас сотни ярких фотографий, которые станут чудесным напоминанием о путешествии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Дух Старого Калининграда

Рыбная деревня и остров Кнайпхоф богаты историей и лучшими видами города. Мы прогуляемся по тем местам, где Кёнигсберг стал Калининградом. Увидим хомлина и обязательно с ним сфотографируемся. Полюбуемся чудесными фонтанами, рекой Преголя и Медовым мостом.

Остановись, мгновение!

Декорациями для идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе и таинственные очертания маяка. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.

Организационные детали