2 отзыва оставили туристы

Я познакомлю вас с одним из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревней и островом Кнайпхоф. Мы прогуляемся по дендрарию острова и найдём самые красивые локации для ваших снимков. Я сделаю для вас сотни ярких фотографий, которые станут чудесным напоминанием о путешествии.
Описание фото-прогулки
Дух Старого Калининграда
Рыбная деревня и остров Кнайпхоф богаты историей и лучшими видами города. Мы прогуляемся по тем местам, где Кёнигсберг стал Калининградом. Увидим хомлина и обязательно с ним сфотографируемся. Полюбуемся чудесными фонтанами, рекой Преголя и Медовым мостом.
Остановись, мгновение!
Декорациями для идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе и таинственные очертания маяка. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.
Организационные детали
- Через 3-5 дней после фотопрогулки вы получите от 100 до 200 обработанных фото на Яндекс-диск
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III или Canon EOS 6D Mark II
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1357 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгения, я профессиональный фотохудожник, закончила Балтийский университет имени Канта по специальности «Графический дизайн». С радостью покажу родной город и запечатлею вас в его самых живописных местах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 224 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Фотопрогулка удалась! Евгения оказалась обаятельной и разговорчивой девушкой со знанием своего дела. Прогулка оказалась легкой, непринужденной, но познавательной. С погодой в этот день очень повезло, так что в тандеме с профессионалом фото получились яркими, позитивными, непринужденными и живыми.
Спасибо за фотопрогулку.
Однозначно рекомендуем.
Спасибо за фотопрогулку.
Однозначно рекомендуем.
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо за такой классный отзыв ❤️
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Т
Легкая прогулка по центру города, по рыбной деревне, острову Канта и набережной ❤️
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М
Евгения очень приятная девушка, распологает к себе. Встретились в указанное время, быстро пролетело время- фотосессия с исторической справкой о городе. Однозначно рекомендуем.
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Ю
Прекрасно провели время с Евгенией: и погуляли и поговорили, просветились историей и пофотографировались. Рекомендую! 💙
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Я в Калининграде первый раз, по работе. И в первый же день пребывания загорелся желанием сделать памятные индивидуальные фотографии. Спасибо этому сайту, за то что я нашел такую классную, умную,
+2
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Евгения очень выручила, когда другой фотограф отменила фотопрогулку из-за погодных условий - дождя и ветра (бывает такое осенью), объяснив это одним словом «не комфортно». Нашла на Трипстере Евгению, заказала на
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