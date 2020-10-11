2 отзыва оставили туристы

Дух Старого Калининграда Рыбная деревня и остров 🏝️ Кнайпхоф — места с богатой историей 📖 и лучшими видами города. Вы узнаете о строительстве и восстановлении здесь Кафедрального собора, о жизни и научных трудах Канта и о том, как удалось сохранить здание бывшей Фондовой биржи. А также познакомитесь с мифологическими домовыми «хомлинами» и полюбуетесь чудесными фонтанами и видами на реку Преголя и Медовый мост.
Остановись, мгновение! Декорациями для идеальных фотографий станут красивая набережная с коваными фонарями, витрины уютных кафе и таинственные очертания маяка. Я постараюсь запечатлеть вас с самых лучших ракурсов, помогу подобрать правильные позы, сделаю несколько интересных постановочных портретов и десятки живых и эмоциональных фотографий.
Организационные детали
На следующий день после фотопрогулки вы получите 50 обработанных фото на Яндекс-диск.
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгения, я профессиональный фотохудожник, закончила Балтийский университет имени Канта по специальности «Графический дизайн». С радостью покажу родной город и запечатлею вас в его самых живописных местах!
Все было замечательно. С Евгенией было легко и весело, это очень позитивный человек. Все прошло великолепно. К тому же у меня теперь еще есть и классные фотографии! Спасибо!
Юлия
28 сентября 2020
Всем привет! Если Вам хочется не только экскурсии, но и профессиональных фоток на память о путешествии в Калининград, то рекомендую обратиться к Евгении. Евгения расскажет о городе, не будет захламлять Вас "нудными" историческими цифрами, но зато запечатлит Вас около самых известных мест Калининграда.