Экскурсии в Рыбную деревню Калининграда

Найдено 57 экскурсий в категории «Рыбная деревня» в Калининграде, цены от 760 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«Рыбная Деревня и мосты острова Кнайпхоф»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
«Пройдете по уютной набережной Замкового пруда, поразмышляете о судьбе Дома Советов, отыщете итальянские мотивы в здании биржи и оцените стилизованную Рыбную деревню»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
182 отзыва
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
«Рыбная деревня и остров Кнайпхоф — места с богатой историей и лучшими видами города»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000 за всё до 5 чел.
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
«В «Рыбной деревне» вы познакомитесь с кошкой Лямуркой и её историями, а в конце экскурсии я подарю вам карту кошачьих троп и вы сможете пройти квест по нетривиальным местам Калининграда»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«Через мостик от острова Канта вас ждёт построенная уже в 21 веке Рыбная деревня — популярный у путешественников квартал с очаровательными домиками и маяком, многочисленными кафе и сувенирными лавками»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Калининград: город в центре Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню, где вы услышите историю появления хомлинов в городе»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«Мы прогуляемся по одному из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где сосредоточились лучшие виды города»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Вы познакомитесь со знаменитой Рыбной деревней — узнаете историю ее возникновения и познакомитесь с особенностями архитектуры»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«В этом маршруте собраны самые яркие и значимые места Калининграда: вы проедете мимо знаменитых городских ворот, обойдете Рыбную деревню и остров Канта, попробуете традиционное местное лакомство и прогуляетесь среди роскошных вилл Амалиенау»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800 за всё до 11 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Вы узнаете историю развития Калининградского порта, погуляете по Рыбной деревне и острову Канта, где увидите восстановленный из руин готический Кафедральный собор»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
89 отзывов
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
«Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
«У нас насыщенная 4-часовая программа — автоэкскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта»
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
«Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
192 отзыва
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Мы остановимся у Рыбной деревни, где молодая трактирщица вечно ждет своего возлюбленного, и отправимся через Медовый мост на остров Канта, где умещался средневековый город Кнайпхоф»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«Кроме того, вы обязательно увидите «открыточную» Рыбную деревню — историко-этнографический и торгово-ремесленный комплекс, где восстановили облик довоенного Кёнигсберга»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Философское приключение в Калининграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
«Пройдем по знаменитым мостам, заглянем в Рыбную деревню и понаблюдаем за современной жизнью Калининграда»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обворожительный Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Наша прогулка начнётся в историческом центре Калининграда: погуляем по острову Канта и соседней Рыбной деревне»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Калининград с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
«Кроме того, разгадаете загадку о семи мостах Кёнигсберга и загадаете желание в стилизованной под старину Рыбной деревне»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000 за всё до 6 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
52 отзыва
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня»»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800 за человека
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: От музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста...
«Прогуляемся по набережной вдоль Рыбной деревни, утопающей в ароматах сладкой выпечки и кофе, и сфотографируемся на фоне уютных ресторанчиков и красивых цветов»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
5 345 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Калининград - город контрастов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
187 отзывов
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
«Прочувствовав атмосферу этого завораживающего и умиротворяющего места, вы окажетесь в людной Рыбной деревне»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300 за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню
Начало: У маяка в Рыбной деревне
«По пути увидим: остров Канта с собором, Медовый мост, Рыбную деревню, бункер Ляша и бывшую Парадную площадь»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 500 за всё до 5 чел.
Кенигсберг в центре Калининграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
81 отзыв
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
«А также побываете в стилизованной Рыбной деревне с симпатичными «немецкими» домами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810 за человека
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«А закончим путешествие в знаменитой Рыбной деревне, среди уютных ресторанчиков, янтарных магазинов и открыточных видов Калининграда»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100 за всё до 5 чел.
Четыре грани города К
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
«Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400 за всё до 4 чел.
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
Увидеть центр города и порт, получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград, Рыбная деревня
«Начнём фотопрогулку с кварталов «Рыбной деревни» и дойдём до Новой синагоги»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:30
70006 300 за всё до 3 чел.
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Вы насладитесь с воды панорамами Рыбной деревни и морского порта, узнаете о Кенигсбергской бирже и особенностях острова Октябрьский»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
«Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта — с этого ракурса получаются отличные снимки»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Калининград в первый раз
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
32 отзыва
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Рыбная деревня — не так давно построенный торгово-ремесленный квартал в немецком стиле, который поможет вам живо представить, каким был город 100 лет назад»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 550 за человека
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
«Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант»
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999 за всё до 8 чел.
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
«Рыбная деревня — торгово-ремесленный этнографический комплекс и прогулочная набережная»
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
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    вертеть головой по сторонам и видеть все, что описывал ведущий, но здесь правила диктует городской трафик, а не желание туристов. За 3 часа мы увидели все самое интересное. На такую экскурсию нужно отправляться в первую очередь, чтобы получить представление о городе и понять какие места хочется рассмотреть тщательнее. Цена демократичная, есть возможность оплатить безналично по qr-коду. В автобусе было душновато, даже после включения кондиционера. Еще не всегда было слышно, что рассказывает гид на улице. В целом на твердую 4.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
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    про историю Калининграда и конкретно нашу семью смог заинтересовать. И даже то, что мы попали под проливной дождь во время поездки и не всегда было видно в окно, где мы проезжаем, не омрачило её. После данной экскурсии посетили ещё 3, но каждый раз вспоминали Антона, как наиболее интересного рассказчика. Так что Антон, респект Вам и удачи!

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
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    историю исторического центра- остров Канта, где все зарождалась. Почему именно Кант? Где располагался первый университет? Почему мост медовый? Как Мюнхгаузен свой ботинок потерял- все это и не только вы узнаете из данной прогулки. Не пожалела, что пошла. Рекомендую к посещению)

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Парадный Калининград: прогулка с фотографом
    Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
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    о всем, что видели и чего не видели!! Расслабились и отдохнули отлично!! Фотографии получились очень красивые! Техника профессиональная!! За небольшую доплату мы получили ссылку на фотографии уже на следующий день)) очень рекомендую воспользоваться фотоэкскурсией по Калининграду) это память на всегда!!!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Сказки старого Калининграда
    Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности. Отличная подача информации и спланированный тайминг всей экскурсии👍
    Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Парадный Калининград: прогулка с фотографом
    Хотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, с которым легко наладить контакт и провести съемку, результатами очень довольна, Юля большая молодец! Большое спасибо за красивые атмосферные фотографии!
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рыбная деревня»

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