Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями

Начало: В одной из 6 точек на выбор

«А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И»