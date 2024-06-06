1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А после прогуляемся по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф: здесь вас ждет увлекательный рассказ гида об историях и легендах, связанных с великим философом И»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«Рыбная Деревня и мосты острова Кнайпхоф»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
«Пройдете по уютной набережной Замкового пруда, поразмышляете о судьбе Дома Советов, отыщете итальянские мотивы в здании биржи и оцените стилизованную Рыбную деревню»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
«Рыбная деревня и остров Кнайпхоф — места с богатой историей и лучшими видами города»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
«В «Рыбной деревне» вы познакомитесь с кошкой Лямуркой и её историями, а в конце экскурсии я подарю вам карту кошачьих троп и вы сможете пройти квест по нетривиальным местам Калининграда»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«Через мостик от острова Канта вас ждёт построенная уже в 21 веке Рыбная деревня — популярный у путешественников квартал с очаровательными домиками и маяком, многочисленными кафе и сувенирными лавками»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню, где вы услышите историю появления хомлинов в городе»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«Мы прогуляемся по одному из самых фотогеничных районов Калининграда — Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, где сосредоточились лучшие виды города»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Вы познакомитесь со знаменитой Рыбной деревней — узнаете историю ее возникновения и познакомитесь с особенностями архитектуры»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«В этом маршруте собраны самые яркие и значимые места Калининграда: вы проедете мимо знаменитых городских ворот, обойдете Рыбную деревню и остров Канта, попробуете традиционное местное лакомство и прогуляетесь среди роскошных вилл Амалиенау»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Вы узнаете историю развития Калининградского порта, погуляете по Рыбной деревне и острову Канта, где увидите восстановленный из руин готический Кафедральный собор»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
«Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
«У нас насыщенная 4-часовая программа — автоэкскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта»
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
«Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Мы остановимся у Рыбной деревни, где молодая трактирщица вечно ждет своего возлюбленного, и отправимся через Медовый мост на остров Канта, где умещался средневековый город Кнайпхоф»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«Кроме того, вы обязательно увидите «открыточную» Рыбную деревню — историко-этнографический и торгово-ремесленный комплекс, где восстановили облик довоенного Кёнигсберга»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
«Пройдем по знаменитым мостам, заглянем в Рыбную деревню и понаблюдаем за современной жизнью Калининграда»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Наша прогулка начнётся в историческом центре Калининграда: погуляем по острову Канта и соседней Рыбной деревне»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
«Кроме того, разгадаете загадку о семи мостах Кёнигсберга и загадаете желание в стилизованной под старину Рыбной деревне»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
«Прогуливаясь по набережной знаменитой Рыбной деревни, вы полюбуетесь на маяк, речную пристань и поздороваетесь со старым Шкипером и его обезьянкой»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня»»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: От музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста...
«Прогуляемся по набережной вдоль Рыбной деревни, утопающей в ароматах сладкой выпечки и кофе, и сфотографируемся на фоне уютных ресторанчиков и красивых цветов»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
5 345₽ за всё до 6 чел.
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
«Прочувствовав атмосферу этого завораживающего и умиротворяющего места, вы окажетесь в людной Рыбной деревне»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню
Начало: У маяка в Рыбной деревне
«По пути увидим: остров Канта с собором, Медовый мост, Рыбную деревню, бункер Ляша и бывшую Парадную площадь»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
«А также побываете в стилизованной Рыбной деревне с симпатичными «немецкими» домами»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«А закончим путешествие в знаменитой Рыбной деревне, среди уютных ресторанчиков, янтарных магазинов и открыточных видов Калининграда»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
«Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
Увидеть центр города и порт, получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград, Рыбная деревня
«Начнём фотопрогулку с кварталов «Рыбной деревни» и дойдём до Новой синагоги»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:30
70006 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Вы насладитесь с воды панорамами Рыбной деревни и морского порта, узнаете о Кенигсбергской бирже и особенностях острова Октябрьский»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
«Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«С борта вам откроется вид на исторический центр города — от Рыбной деревни до порта — с этого ракурса получаются отличные снимки»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Рыбная деревня — не так давно построенный торгово-ремесленный квартал в немецком стиле, который поможет вам живо представить, каким был город 100 лет назад»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
«Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант»
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
«Рыбная деревня — торгово-ремесленный этнографический комплекс и прогулочная набережная»
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
- ЮЮлия5 июня 2024Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
- ЮЮлия5 июня 2024Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
- ААнастасия5 июня 2024Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
- ВВиктория5 июня 2024Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
- ЕЕлена5 июня 2024Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
- ЮЮлия5 июня 2024Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
- ИИрина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности. Отличная подача информации и спланированный тайминг всей экскурсии👍
- ННаталья4 июня 2024Хотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, с которым легко наладить контакт и провести съемку, результатами очень довольна, Юля большая молодец! Большое спасибо за красивые атмосферные фотографии!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рыбная деревня»
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