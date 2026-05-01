Центр Калининграда с палубы теплохода

Пройти по Преголе мимо главных городских достопримечательностей
Вы подниметесь на борт трёхпалубного теплохода и пройдёте маршрут через сердце Калининграда.

С борта откроются виды на башенки Рыбной деревни, Кафедральный собор, старинную биржу и суда Музея Мирового океана.
Описание экскурсии

Во время прогулки вы увидите:

  • Рыбную деревню — стилизованный уголок старой Европы у воды.
  • Кафедральный собор — один из главных символов Калининграда.
  • здание биржи — памятник архитектуры 19 века.
  • суда-экспонаты Музея Мирового океана.
  • стадион «Калининград».

Организационные детали

  • На теплоходе есть открытая палуба для тех, кто любит ветер и панорамы, и закрытая отапливаемая палуба — на случай непогоды. Также есть спасательные жилеты.
  • Прогулка длится 45 минут.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ветеранов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — ваш гид по Калининградской области: проводник по истории, природе и тихим уголкам Балтики. Предлагаю: индивидуальные и групповые маршруты, адаптированные под ваши интересы. Увлекательные истории, факты и локальные легенды. Комфортный темп, профессиональную организацию и фототочки для лучших снимков. Пойдём туда, где каждый камень хранит историю. Калининград откроется вам по-новому!

