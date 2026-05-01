Вы подниметесь на борт трёхпалубного теплохода и пройдёте маршрут через сердце Калининграда.
С борта откроются виды на башенки Рыбной деревни, Кафедральный собор, старинную биржу и суда Музея Мирового океана.
С борта откроются виды на башенки Рыбной деревни, Кафедральный собор, старинную биржу и суда Музея Мирового океана.
Описание экскурсии
Во время прогулки вы увидите:
- Рыбную деревню — стилизованный уголок старой Европы у воды.
- Кафедральный собор — один из главных символов Калининграда.
- здание биржи — памятник архитектуры 19 века.
- суда-экспонаты Музея Мирового океана.
- стадион «Калининград».
Организационные детали
- На теплоходе есть открытая палуба для тех, кто любит ветер и панорамы, и закрытая отапливаемая палуба — на случай непогоды. Также есть спасательные жилеты.
- Прогулка длится 45 минут.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ветеранов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — ваш гид по Калининградской области: проводник по истории, природе и тихим уголкам Балтики. Предлагаю: индивидуальные и групповые маршруты, адаптированные под ваши интересы. Увлекательные истории, факты и локальные легенды. Комфортный темп, профессиональную организацию и фототочки для лучших снимков. Пойдём туда, где каждый камень хранит историю. Калининград откроется вам по-новому!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Центр Калининграда с палубы теплохода»
Групповая
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Расписание: Ежедневно днем
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 14 чел.
Полюбить Калининград за 3 часа
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1199 ₽
1410 ₽ за человека
Групповая
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
Начало: В Рыбной деревне
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Калининград: город в центре Европы
Погрузитесь в историю Калининграда, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры. Уникальная экскурсия для всех любителей истории
Начало: У Музея янтаря
Завтра в 10:00
31 мая в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-10%
до 16 июня
1200 ₽ за человека