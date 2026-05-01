Приглашаю на душевную и познавательную фотопрогулку по самой узнаваемой части Калининграда. Вас ждут любопытные истории и самые яркие локации для фото.
В любую погоду и время года я постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали себя легко, весело и комфортно. Полюбили Калининград и узнали о нём что-то новое. А ещё получили на память красивые фотовоспоминания.
Описание фото-прогулки
Мы пройдёмся самыми живописными тропинками и полюбуемся главными достопримечательностями острова Кнайпхоф. Фоном для снимков станут:
- Величественный кафедральный Собор
- Яркая Синагога
- Набережная Рыбной Деревни и Маяк
- «Венецианский» музей искусств
- Уютные уличные кофейни с ароматом кренделей и корицы
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II или Canon EOS 6D
- У каждого участника получится 50–100 снимков в авторской цветокоррекции — в зависимости от активности на сьёмке
- Фото я пришлю ссылкой на облачное хранение в течении недели после встречи
- Начало в кафе-пекарне, где вы при желании выпьете кофе перед прогулкой или возьмёте с собой — не входит в стоимость
- В случае плохой погоды согласуем перенос прогулки, но лёгкий дождь — не помеха
ежедневно в 10:30
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Пара
|4560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кофейни-пекарни Сrunch
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1510 туристов
Я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининграде и Кёнигсберге, в самой красивой его части — историческом районе Амалиенау. Люблю свой город и уже давно
