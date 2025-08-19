E Elena читать дальше по с песчаному пляжу. Заходили в милый магазинчик, и, конечно, купили красивые вещицы из янтаря. Фотографировала Юлия нас во всех локациях, очень здорово получилось. Красиво, со вкусом и настроением. Рекомендуем положиться на мнение оператора во всех кадрах. По времени вышло дольше, чем планировали, пробки, но все было замечательно!

На следующий день сами зашли в магазин недалеко от кукольного театра, который нам по дороге показала Юлия, и купили сувениры, сделанные местным художником. Очень красивое путешествие с отличным гидом. Прекрасно водит машину, рассказывает, снимает. Заезжали в лес с огромными деревьями и сказочным озером, побывали в развалинах старой конюшни, окунали пятки в море, бегали

Екатерина Юля и Юрий - наше вам восхищение и огромная благодарность! Вечная проблема когда кто-то из семьи в кадре, а кто-то за кадром - решена на суперпрофессиональном уровне!

Маршрут подстроили под нас. Угостили вкусняшным чаем. А уж рассказы в дороге - это отдельная песня. Фотоархив пополнил любимую семьей фоторамку. Успехов вам и творческих задач!!!

Ольга Фотопутешествие - просто невероятное! Потрясающие рассказчики, гении съемки! Не смотря на погодные условия, все прошло легко, непринужденно и комфортно. Получили массу впечатлений, информации. Ребята - большие молодцы, и выдумщики! Искренне желаем им творческих успехов!

Съемка с двух камер - это так необычно. Рекомендуем все, кто еще не определился с выбором - всем сюда! Надо!

Елена Благодарю от всей души Юлию и Юрия!

Это было незабываемо!!!

Получили с дочкой массу впечатлений и удовольствия!!!

В общении ребята очень лёгкие, комфортные!

Сложилось впечатление, будто знаем их сто лет))

Е Елена У нас была потрясающая поездка! Время пролетело незаметно. Юлия и Юрий чудесные, легкие люди, с ними было ооочень комфортно, как будто с давними друзьями встретились. А какие невероятные фотографии мы сделали😍😍😍 это восторг!

Анастасия 100 из 10!

Чудесное путешествие с уникальными людьми❤️

Юрий и Юлия - профессионалы своего дела, очень интересные, легкие

К таким хочется возвращаться снова, что я и сделаю 🥰

С Сергей Замечательная семейная пара профессиональных фотографов и путешественников. Побывали на редком туристическом маршруте. Получили массу позитива и информации об области, из исторического прошлого и природы края. Каждый наш шаг экскусоводы запечатлели в фотографиях. Благодарны Юрию и Юлия за отличную познавательную поездку, всем советую!