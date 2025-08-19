Уникальная возможность отправиться в фотопутешествие по Калининградской области.
Путешествие начинается с древнего прусского городища Варген, где среди дубовой рощи создаются атмосферные снимки.
Далее маршрут ведет к пляжам Янтарного, известного своими песчаными дюнами и богатейшими залежами янтаря.
На протяжении всей поездки вас сопровождают два профессиональных фотографа, что гарантирует разнообразие и качество снимков. Путешествие на автомобиле Ford Focus позволяет быстро и комфортно перемещаться между локациями
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Два фотографа для максимального охвата
- 🏖️ Уникальные локации для фотосессий
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 📅 Гибкий график и индивидуальный подход
- 🌿 Погружение в историю и природу региона
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Прусское городище Варген
- Центральная улочка Янтарного
- Песчаные дюны Янтарного
Описание фото-прогулки
Наша фотосессия начнётся на месте древнего прусского городища среди дубовой рощи. Затем мы поедем к морскому побережью, именно туда, где добывается больше всего янтаря в мире, и нашей фотолокацией станет великолепный пляж Янтарного (бывшего Пальмникена) и песчаные дюны у моря. А в самом городке мы с вами окажемся у старых каменных стен, сложенных из валунов, принесённых на эту землю ледником. Так что разнообразные и оригинальные фотографии вам гарантированы!
Наш маршрут:
- прусское городище Варген с необыкновенной историей и рельефом
- центральная улочка Янтарного с сохранившейся архитектурой, старой кирхой и прекрасной сувенирной лавочкой
- красивейший морской берег с широким пляжем и уютными песчаными дюнами — основной объект фотосессии
Организационные детали
- В течение 10-14 дней вы получите порядка 100 фото в формате jpg в двух размерах — 20 на 30 и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой
- Одевайтесь по погоде, но не забудьте, что в пути нас ждут фотосеты в необыкновенных местах. Так что пусть ваш костюм будет эффектным!
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 621 туриста
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этотЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
19 авг 2025
Очень красивое путешествие с отличным гидом. Прекрасно водит машину, рассказывает, снимает. Заезжали в лес с огромными деревьями и сказочным озером, побывали в развалинах старой конюшни, окунали пятки в море, бегали
Екатерина
13 авг 2025
Юля и Юрий - наше вам восхищение и огромная благодарность! Вечная проблема когда кто-то из семьи в кадре, а кто-то за кадром - решена на суперпрофессиональном уровне!
Маршрут подстроили под нас. Угостили вкусняшным чаем. А уж рассказы в дороге - это отдельная песня. Фотоархив пополнил любимую семьей фоторамку. Успехов вам и творческих задач!!!
Ольга
11 июл 2025
Фотопутешествие - просто невероятное! Потрясающие рассказчики, гении съемки! Не смотря на погодные условия, все прошло легко, непринужденно и комфортно. Получили массу впечатлений, информации. Ребята - большие молодцы, и выдумщики! Искренне желаем им творческих успехов!
Съемка с двух камер - это так необычно. Рекомендуем все, кто еще не определился с выбором - всем сюда! Надо!
Елена
20 июн 2025
Благодарю от всей души Юлию и Юрия!
Е
Елена
26 мая 2025
У нас была потрясающая поездка! Время пролетело незаметно. Юлия и Юрий чудесные, легкие люди, с ними было ооочень комфортно, как будто с давними друзьями встретились. А какие невероятные фотографии мы сделали😍😍😍 это восторг!
Анастасия
18 сен 2024
100 из 10!
С
Сергей
21 июл 2024
Замечательная семейная пара профессиональных фотографов и путешественников. Побывали на редком туристическом маршруте. Получили массу позитива и информации об области, из исторического прошлого и природы края. Каждый наш шаг экскусоводы запечатлели в фотографиях. Благодарны Юрию и Юлия за отличную познавательную поездку, всем советую!
Е
Елена
10 июл 2024
Потрясающе интересная и красивая поездка. Юлия и Юрий очень много знают, отличные собеседники и действительно профессиональные фотографы, научили не зажиматься перед камерой, подобрали красивые локации для съемки. Это была скорее не экскурсия с гидом, а поездка в компании хороших друзей, прекрасно разбирающихся в истории Калининграда и окрестностей. Спасибо большое за полученные эмоции.
