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Фотопрогулка
7 часов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное путешествие по уединенным пляжам Калининграда
Откройте для себя тишину и красоту Балтийского моря в спокойной атмосфере, предназначенной для размышлений и релаксации
Начало: В г. Калининград. Возможен трансфер из другого гор...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря
Начало: У гостиницы Беккер в Янтарном
9 июня в 14:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
5 часов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Очень приятная, легкая прогулка по красивым природным местам и городам на побережье Балтийского моря. Экскурсия организована отлично, все наши пожелания были учтены, остались только положительные впечатления!
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
- ННаталья4 июня 2024Замечаельное путешествие: море, песок, чудесные виды, неспешная прогулка под непринуждённые беседы! Гид Кирилл сделал путешествие максимально комфортным.
- ВВарвара2 июня 2024Провели удивительный день с замечательным гидом Анастасией. Настя лёгкая в общении, прекрасно знает местность и историю. Показала пляжи, где мало
- ВВладимир1 июня 2024Несмотря на прогноз, повезло и с погодой и с гидом. Нестандартная экскурсия и много приятных впечатлений. Просто есть места, куда
- ССветлана23 мая 2024У нас вышла просто чудесная прогулка по парку и пляжу, Екатерина по пути еще щедро делилась хорошими заведениями, проверенными местами и локациями. И еще у нас из путешествия осталось множество прекрасных фоток, где мы всей семьей)))
- ИИрина15 мая 2024Отличная экскурсия!Рекомендуем.
- РРената13 мая 2024Огромная благодарность Екатерине за потрясающую фотопрогулку! Катя очень милая, очаровательная и талантливая девушка, умеет сразу расположить к себе. Фотографии получились
- ААлександра1 мая 2024Ощущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятное общение да ещё и
- ММарина23 апреля 2024Первый раз заказали экскурсию в таком формате. Это лучшее, что с нами произошло за неделю в Калининграде и области. Как
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пляжные»
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