Пляжные – экскурсии в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Пляжные» в Калининграде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
8 отзывов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Индивидуальное путешествие по уединенным пляжам Калининграда
Откройте для себя тишину и красоту Балтийского моря в спокойной атмосфере, предназначенной для размышлений и релаксации
Начало: В г. Калининград. Возможен трансфер из другого гор...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Ваша фотопрогулка в Янтарном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря
Начало: У гостиницы Беккер в Янтарном
9 июня в 14:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 2 чел.
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Очень приятная, легкая прогулка по красивым природным местам и городам на побережье Балтийского моря. Экскурсия организована отлично, все наши пожелания были учтены, остались только положительные впечатления!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Замечаельное путешествие: море, песок, чудесные виды, неспешная прогулка под непринуждённые беседы! Гид Кирилл сделал путешествие максимально комфортным.
  • В
    Варвара
    2 июня 2024
    Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
    Провели удивительный день с замечательным гидом Анастасией. Настя лёгкая в общении, прекрасно знает местность и историю. Показала пляжи, где мало
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    людей и восхитительная природа. Подобрала индивидуальный подход к каждому из нас, несмотря на разницу в возрасте и интересах. Все мы остались в полном восторге и наполненные впечатлениями. Ждём фото и однозначно рекомендуем!

  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
    Несмотря на прогноз, повезло и с погодой и с гидом. Нестандартная экскурсия и много приятных впечатлений. Просто есть места, куда
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    экскурсии не возят и сам не больно доедешь. Ну и фото на память, надеюсь профессиональные, пока не получили. В общем, понравилось. И главное - котенок, убежавший из дома утром, к вечеру нашелся! Мы все переживали😁

    Несмотря на прогноз, повезло и с погодой и с гидом. Нестандартная экскурсия и много приятных впечатленийНесмотря на прогноз, повезло и с погодой и с гидом. Нестандартная экскурсия и много приятных впечатлений
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Ваша фотопрогулка в Янтарном
    У нас вышла просто чудесная прогулка по парку и пляжу, Екатерина по пути еще щедро делилась хорошими заведениями, проверенными местами и локациями. И еще у нас из путешествия осталось множество прекрасных фоток, где мы всей семьей)))
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Путешествие по пляжам Балтийского моря для интровертов
    Отличная экскурсия!Рекомендуем.
  • Р
    Рената
    13 мая 2024
    Ваша фотопрогулка в Янтарном
    Огромная благодарность Екатерине за потрясающую фотопрогулку! Катя очень милая, очаровательная и талантливая девушка, умеет сразу расположить к себе. Фотографии получились
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    замечательными, понравилось, что фотографу удалось поймать живые кадры. Хотелось бы отметить, оперативность работы по обработке фотографий, уже через несколько дней я смогла наслаждаться своими нежными снимками!

    Огромная благодарность Екатерине за потрясающую фотопрогулку! Катя очень милая, очаровательная и талантливая девушка, умеет сразу расположитьОгромная благодарность Екатерине за потрясающую фотопрогулку! Катя очень милая, очаровательная и талантливая девушка, умеет сразу расположить
  • А
    Александра
    1 мая 2024
    В направлении берега. Самбия
    Ощущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятное общение да ещё и
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    фотографии на память останутся. С погодой повезло: ходили по горячему песку босиком, плескались по колено в Балтийском море. Рады, что выбрали именно эту экскурсию-приключение и пополнили свою копилку памяти яркими впечатлениями. Рекомендуем Юлию и Юрия! 👍🏻👍🏻

    Ощущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятноеОщущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятноеОщущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятноеОщущение такое, что было двухдневное путешествие к морю в компании старых знакомых! Смена разнохарактерных локаций, приятное
  • М
    Марина
    23 апреля 2024
    Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
    Первый раз заказали экскурсию в таком формате. Это лучшее, что с нами произошло за неделю в Калининграде и области. Как
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    же здорово наслаждаться красотами Балтики почти один на один с природой (плюс сохранить все это на память, не отвлекаясь на фото). Настя очень легкий в общении человек. Показала чудеснейшие места, дала нагуляться, а сколько эмоций было, когда кормили чаек… Спасибо за все. Ждем фотки) Вспоминаем с теплотой.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пляжные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
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  3. Стильный пикник на берегу Балтики
  4. Ваша фотопрогулка в Янтарном
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Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Пляжные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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