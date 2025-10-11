читать дальше

от экскурсии. Илья просто супер гид. Провел по замечательным местам, рассказал много интересных фактов и мифов, а еще сделал отличные фото, которые будут нам напоминать о нашем мини отпуске в этих прекрасных местах.

Никакого напряга и навязывания своего мнения (есть с чем сравнить) за всё время путешествия. У нас вообще сложилось впечатление, что мы просто хорошие знакомые, которые давно не виделись. Отдельное спасибо за рекомендации по посещению интересных мест в Калининграде.



Всем нашим друзьям порекомендовали Илью))) А тем, кто еще сомневается в выборе, на 1000% рекомендуем, вы точно не пожалеете о сделанном выборе.