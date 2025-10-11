Мои заказы

Прибалтика – экскурсии в Калининграде

Найдено 12 экскурсий в категории «Прибалтика» в Калининграде, цены от 4225 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопутешествие: Пионерский, Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный
На машине
8 часов
10 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие: Пионерский, Светлогорск, Филинская бухта, Янтарный
Однодневная поездка по Балтийскому побережью с фотосъёмкой в красивых местах и счастливых моментах
Начало: Центральная площадь, 2
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
3 часа
13 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Организация пикника на берегу Балтики с атмосферными фото. Выберите локацию, и наслаждайтесь отдыхом. Подходит для девичника или романтического свидания
Начало: На побережье
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Все сокровища Балтики за один день
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Калининграду с гидом
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
17 400 ₽ за всё до 4 чел.
Фотогеничная Балтика (из Калининграда)
На машине
6 часов
47 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Откройте для себя красоту Балтики через объектив: живописные пляжи, старинные улочки и уникальные снимки ждут вас в Калининграде
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
13 335 ₽ за всё до 4 чел.
Авторское фотопутешествие по Куршской косе и Зеленоградску
На машине
6 часов
-
30%
73 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Авторское фотопутешествие по Куршской косе и Зеленоградску
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 300 ₽19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
На машине
6 часов
18 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Коллекция мечты: 10 пляжей Балтики
Насладитесь уникальной фото-прогулкой по Балтике, посетив 10 пляжей за один день. Ощутите дух каждого места и увезите с собой яркие фото
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотосессия
На машине
4 часа
14 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотосессия
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
На машине
6.5 часов
-
35%
11 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Увидеть атмосферные уголки Балтики, испытать искренние эмоции и запечатлеть моменты в кадре
Начало: У отеля Crystal House
Расписание: во вторник, среду и четверг в 08:45, 09:00 и 09:15, в воскресенье в 09:00, 09:15 и 09:30
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
4225 ₽6500 ₽ за человека
На побережье Балтики - за живыми кадрами
На машине
4 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
На побережье Балтики - за живыми кадрами
Провести фотосессию в самых живописных локациях у моря - из Калининграда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 334 ₽ за всё до 6 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Калининграда)
На машине
8 часов
-
10%
125 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 300 ₽17 000 ₽ за всё до 3 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
На машине
9 часов
-
5%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
На машине
10 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска
Откройте для себя уникальные места Калининградского побережья. Приморские курорты, исторические памятники и природные пейзажи ждут вас
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    11 октября 2025
    На побережье Балтики - за живыми кадрами
    Это был волшебный день. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать))) Мы всей семьей были в огромном восторге
    читать дальше

    от экскурсии. Илья просто супер гид. Провел по замечательным местам, рассказал много интересных фактов и мифов, а еще сделал отличные фото, которые будут нам напоминать о нашем мини отпуске в этих прекрасных местах.
    Никакого напряга и навязывания своего мнения (есть с чем сравнить) за всё время путешествия. У нас вообще сложилось впечатление, что мы просто хорошие знакомые, которые давно не виделись. Отдельное спасибо за рекомендации по посещению интересных мест в Калининграде.

    Всем нашим друзьям порекомендовали Илью))) А тем, кто еще сомневается в выборе, на 1000% рекомендуем, вы точно не пожалеете о сделанном выборе.

    Это был волшебный день. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать))) Мы всей семьей были в огромном восторге
  • В
    Валерия
    2 октября 2025
    На побережье Балтики - за живыми кадрами
    Илья, огромное спасибо за этот чудесный день! Комфортная машина, шикарная экскурсия, а фотки просто в самое сердечко ❤️
    Комфортно было, как
    читать дальше

    будто общаешься со старым другом. Мы вернемся в Калининград весной,и обязательно встретимся ещё раз!
    За рекомендацию ресторана,отдельное спасибо!
    Экскурсию брать, она 1000000000 из 100!

    Илья, огромное спасибо за этот чудесный день! Комфортная машина, шикарная экскурсия, а фотки просто в самое сердечко ❤️

