Едем в одно из самых красивых направлений Калининградской области за новыми эмоциями — в Правдинск (бывш. Фридланд) и поселок Железнодорожный (Гердауэн). Увидим сохранившуюся кирху Фридланда 14 века и город с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
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янв
янв
2
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Кирха в г. Правдинск
- Рыночная площадь
- Мельничный пруд
- Пос. Железнодорожный: кирха, замок Гердауэн, музей патефонов
Описание
Что вас ожидает: Прогуляемся по старым улочкам, вымощенные брусчаткой. Узнаем, в чем особенность строительства фахверковых домов. Доедем до милого поселка Железнодорожный и узнаем подробнее о городе от местного гида. Важная информация:
Поездка проходит на авто в группе от 1 до 4 человек в комфортном темпе. Заберем вас с вашей локации (апартаменты/отель) в г. Калининград или из др. города (по запросу).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Вода, снеки
- Дождевики
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Подъем на кирху в г. Правдинске (100 р. /чел)
- Экскурсия с гидом в п. Железнодорожный (500 р/чел)
- Место начала и завершения?
- По запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Поездка проводится на авто в группе для 4х человек. Авто рассчитано на 5 человек (в учетом водителя). Комфортно в авто будет 3 взрослым или 3 взрослых + 1 ребенок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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