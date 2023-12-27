Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Едем в одно из самых красивых направлений Калининградской области за новыми эмоциями — в Правдинск (бывш. Фридланд) и поселок Железнодорожный (Гердауэн). Увидим сохранившуюся кирху Фридланда 14 века и город с высоты птичьего полета.
Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)
Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)
Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)
Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)
Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)
Фридланд и Гердауэн (Правдинск и Железнодорожный)
Ближайшие даты:
27
дек
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Кирха в г. Правдинск
  • Рыночная площадь
  • Мельничный пруд
  • Пос. Железнодорожный: кирха, замок Гердауэн, музей патефонов

Описание

Что вас ожидает: Прогуляемся по старым улочкам, вымощенные брусчаткой. Узнаем, в чем особенность строительства фахверковых домов. Доедем до милого поселка Железнодорожный и узнаем подробнее о городе от местного гида. Важная информация:
Поездка проходит на авто в группе от 1 до 4 человек в комфортном темпе. Заберем вас с вашей локации (апартаменты/отель) в г. Калининград или из др. города (по запросу).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Вода, снеки
  • Дождевики
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Подъем на кирху в г. Правдинске (100 р. /чел)
  • Экскурсия с гидом в п. Железнодорожный (500 р/чел)
Место начала и завершения?
По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Поездка проводится на авто в группе для 4х человек. Авто рассчитано на 5 человек (в учетом водителя). Комфортно в авто будет 3 взрослым или 3 взрослых + 1 ребенок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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