Что вас ожидает: Прогуляемся по старым улочкам, вымощенные брусчаткой. Узнаем, в чем особенность строительства фахверковых домов. Доедем до милого поселка Железнодорожный и узнаем подробнее о городе от местного гида. Важная информация:

Поездка проходит на авто в группе от 1 до 4 человек в комфортном темпе. Заберем вас с вашей локации (апартаменты/отель) в г. Калининград или из др. города (по запросу).