В нашем крае есть потрясающие локации — над морскими берегами поднимаются высоченные обрывы. Мы снимаем эти места более 20 лет, и каждый раз они предстают перед нами по-новому. Приглашаем и вас увидеть подлинную красоту Самбии, почувствовать силу моря. А главной изюминкой нашего путешествия будет фотосессия сразу от двух фотографов. И поверьте, это действительно стоит попробовать!

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Описание

Что вас ожидает

Филинская бухта, Отрадное и Донское

В любую погоду это самые фотогеничные места на побережье Балтики, к тому же интереснейшие с точки зрения геологии. Представьте себе срезы пород эпохи кайнозоя или открытые выходы древесного угля на склонах! Природа непостоянна — части берегов откалываются и падают вниз, под морскими волнами и ветром Балтики побережье меняет форму и цвет. Именно в этих местах уместен разговор о времени и истории — главных темах наших фотопутешествий.

Атмосферные фото от двух профессиональных фотографов и душевная компания

Мы любим наш край и хорошо знаем его историю, а в нашем багаже — фотовыставки и книги о природе Калининградской области. Помимо великолепных фотографий, вы увидите море таким, каким его мало кто видит. А так же узнаете, кто такие пруссы, тевтонцы, что такое Самбийский полуостров и откуда вообще взялся ледник!

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus

Дорога из Калининграда до Филинской бухты займёт 1 час, из Светлогорска — 15-20 минут

Через 7-10 дней после фотосессии вы получите не менее 154 фото в авторской обработке в двух форматах — максимальном разрешении и оптимизированные для интернета

Как одеться и что с собой взять