Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
В нашем крае есть потрясающие локации — над морскими берегами поднимаются высоченные обрывы. Мы снимаем эти места более 20 лет, и каждый раз они предстают перед нами по-новому. Приглашаем и вас увидеть подлинную красоту Самбии, почувствовать силу моря. А главной изюминкой нашего путешествия будет фотосессия сразу от двух фотографов. И поверьте, это действительно стоит попробовать!
Ближайшие даты:
8
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10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Филинская бухта, Отрадное и Донское
В любую погоду это самые фотогеничные места на побережье Балтики, к тому же интереснейшие с точки зрения геологии. Представьте себе срезы пород эпохи кайнозоя или открытые выходы древесного угля на склонах! Природа непостоянна — части берегов откалываются и падают вниз, под морскими волнами и ветром Балтики побережье меняет форму и цвет. Именно в этих местах уместен разговор о времени и истории — главных темах наших фотопутешествий.
Атмосферные фото от двух профессиональных фотографов и душевная компания
Мы любим наш край и хорошо знаем его историю, а в нашем багаже — фотовыставки и книги о природе Калининградской области. Помимо великолепных фотографий, вы увидите море таким, каким его мало кто видит. А так же узнаете, кто такие пруссы, тевтонцы, что такое Самбийский полуостров и откуда вообще взялся ледник!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus
- Дорога из Калининграда до Филинской бухты займёт 1 час, из Светлогорска — 15-20 минут
- Через 7-10 дней после фотосессии вы получите не менее 154 фото в авторской обработке в двух форматах — максимальном разрешении и оптимизированные для интернета
Как одеться и что с собой взять
- Одевайтесь так, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы вы нравились себе
- Это Балтика, так что дождевик на всякий случай лучше иметь всегда (к тому же он придаст колорита на фотосессии). И обратите внимание на обувь — она должна быть удобной!
- Причёска, макияж не имеют принципиального значения. Будьте собой!
- Лёгкие платки и шарфы, которые подчеркнут ветер Балтики — это круто!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот берег и море, леса и поля, хорошо знаем историю нашей земли. Эту любовь мы выразили в выставках, выпущенных книгах об нашей прекрасной земле и, конечно, в фотопутешествиях. Мы с нетерпением ждём совместной работы с вами! До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
10 сен 2023
Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет узнать и прочувствовать эти места. Без шаблонов. Легкая атмосфера уединения и соединения с природой. Ребята прекрасные рассказчики и отличные фотографы. Очень любят то, что делают и заражают этим чувством всех вокруг)
Елизавета
10 сен 2023
Удивительное путешествие с увлечёнными людьми и настоящими профессионалами. Места, которые мы увидели, не найти самостоятельно, не добраться до них с обычной экскурсией) Это больше, чем просто экскурсия и фотосессия, это рассуждения о вечном и временном, это возможность увидеть себя настоящего и почувствовать частью природы, которая была здесь миллионы лет до и будет миллионы лет после.
Юлия и Юрий — очень внимательные и заботливые проводники, с ними комфортно и легко с первых минут, нет никаких барьеров) Они бесконечно много знают об истории этой земли и заодно делятся личными воспоминаниями — а это ценнее любой исторической справки)
Время пролетело совершенно незаметно, я даже ни разу не взяла в руки телефон! При этом все было чётко по расписанию и в соответствии с договорённостями.
Невероятный опыт, спасибо!
Юлия и Юрий — очень внимательные и заботливые проводники, с ними комфортно и легко с первых минут, нет никаких барьеров) Они бесконечно много знают об истории этой земли и заодно делятся личными воспоминаниями — а это ценнее любой исторической справки)
Время пролетело совершенно незаметно, я даже ни разу не взяла в руки телефон! При этом все было чётко по расписанию и в соответствии с договорённостями.
Невероятный опыт, спасибо!
В
Вадим
31 авг 2023
Насыщенный и живой тур! Открыл для себя много замечательных и красивых мест с познанием исторических моментов и классных фоток. Экскурсия прошла на одном дыхании. Юлия и Юрий, спасибо за индивидуальный подход, Вашу открытость и профессионализм, получил именно то что хотел даже больше. 11 из 10.
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