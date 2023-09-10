В направлении берега. Самбия

Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами

5
3 отзыва
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В нашем крае есть потрясающие локации — над морскими берегами поднимаются высоченные обрывы. Мы снимаем эти места более 20 лет, и каждый раз они предстают перед нами по-новому. Приглашаем и вас увидеть подлинную красоту Самбии, почувствовать силу моря. А главной изюминкой нашего путешествия будет фотосессия сразу от двух фотографов. И поверьте, это действительно стоит попробовать!
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
В направлении берега. Самбия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Филинская бухта, Отрадное и Донское

В любую погоду это самые фотогеничные места на побережье Балтики, к тому же интереснейшие с точки зрения геологии. Представьте себе срезы пород эпохи кайнозоя или открытые выходы древесного угля на склонах! Природа непостоянна — части берегов откалываются и падают вниз, под морскими волнами и ветром Балтики побережье меняет форму и цвет. Именно в этих местах уместен разговор о времени и истории — главных темах наших фотопутешествий.

Атмосферные фото от двух профессиональных фотографов и душевная компания

Мы любим наш край и хорошо знаем его историю, а в нашем багаже — фотовыставки и книги о природе Калининградской области. Помимо великолепных фотографий, вы увидите море таким, каким его мало кто видит. А так же узнаете, кто такие пруссы, тевтонцы, что такое Самбийский полуостров и откуда вообще взялся ледник!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus
  • Дорога из Калининграда до Филинской бухты займёт 1 час, из Светлогорска — 15-20 минут
  • Через 7-10 дней после фотосессии вы получите не менее 154 фото в авторской обработке в двух форматах — максимальном разрешении и оптимизированные для интернета

Как одеться и что с собой взять

  • Одевайтесь так, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы вы нравились себе
  • Это Балтика, так что дождевик на всякий случай лучше иметь всегда (к тому же он придаст колорита на фотосессии). И обратите внимание на обувь — она должна быть удобной!
  • Причёска, макияж не имеют принципиального значения. Будьте собой!
  • Лёгкие платки и шарфы, которые подчеркнут ветер Балтики — это круто!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
10 сен 2023
Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет узнать и прочувствовать эти места. Без шаблонов. Легкая атмосфера уединения и соединения с природой. Ребята прекрасные рассказчики и отличные фотографы. Очень любят то, что делают и заражают этим чувством всех вокруг)
Елизавета
10 сен 2023
Удивительное путешествие с увлечёнными людьми и настоящими профессионалами. Места, которые мы увидели, не найти самостоятельно, не добраться до них с обычной экскурсией) Это больше, чем просто экскурсия и фотосессия, это рассуждения о вечном и временном, это возможность увидеть себя настоящего и почувствовать частью природы, которая была здесь миллионы лет до и будет миллионы лет после.
Юлия и Юрий — очень внимательные и заботливые проводники, с ними комфортно и легко с первых минут, нет никаких барьеров) Они бесконечно много знают об истории этой земли и заодно делятся личными воспоминаниями — а это ценнее любой исторической справки)
Время пролетело совершенно незаметно, я даже ни разу не взяла в руки телефон! При этом все было чётко по расписанию и в соответствии с договорённостями.
Невероятный опыт, спасибо!
В
31 авг 2023
Насыщенный и живой тур! Открыл для себя много замечательных и красивых мест с познанием исторических моментов и классных фоток. Экскурсия прошла на одном дыхании. Юлия и Юрий, спасибо за индивидуальный подход, Вашу открытость и профессионализм, получил именно то что хотел даже больше. 11 из 10.

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