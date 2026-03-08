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Фотопрогулка по Балтийскому побережью

Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Приглашаю вас на фото-променад по одному из двух колоритных городков Балтийского побережья — Светлогорску или Зеленоградску.

В каждом из них вы погрузитесь в уютную атмосферу, полюбуетесь прусской архитектурой, пройдете по променаду и отдохнёте на приятном пляже. А на память о нашей прогулке у вас останутся не только воспоминания, но и душевные фотографии.
5
42 отзыва
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью

Описание фото-прогулки

Живые кадры на фоне Балтики!

Мы отправимся в один из 2 курортных городков на ваш выбор: это может быть укутанный хвойным лесом Светлогорск с фахверковыми особнячками или «кошачий» Зеленоградск с чудесным променадом. Мы прогуляемся по улочкам города, а потом спустимся к морю. Проведём остаток времени на городском пляже, любуясь балтийскими волнами.

Во время прогулки вы будете отдыхать и знакомиться с новыми местами, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. А результатом станут интересные профессиональные снимки, которые украсят ваш семейный альбом.

Советы по подготовке к съёмке:

— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.
— Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста.
— Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом.
— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее.
— Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на прогулке, чтобы они были морально готовы.

Организационные детали

  • Через 10–14 дней после прогулки вы получите около 100 фотографий в авторской цветокоррекции. Сразу скажу, я не использую фотошоп
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
  • Трансфер до Зеленоградска и Светлогорска оплачивается дополнительно. Добраться до курортов можно на электричке (70–100 ₽), рейсовом автобусе (100–150 ₽), такси (800–1000 ₽) или арендованной машине

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зеленоградске или Светлогорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1126 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю
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дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
Дмитрий
Отличная фотопрогулка. Евгения проффессионал своего дела. Не только как фотограф, но и как историк. Любит свой край и передает эту любовь гостям города. А еще она очень обоятельная и красивая. В общем рекомендуем.
Отличная фотопрогулка. Евгения проффессионал своего дела. Не только как фотограф, но и как историк. Любит свой
Отличная фотопрогулка. Евгения проффессионал своего дела. Не только как фотограф, но и как историк. Любит свой
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Ю
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя - настоящий профессионал, сразу расположила нас к себе своей искренней, солнечной улыбкой и дружелюбием.
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Время пролетело незаметно. Мы с мужем много смеялись, резвились по морским волнам, просто гуляли и общались, а Женя водила нас по красивейшим городским локациям, делилась с нами интересными фактами о городах Калининградской области, давала полезные советы для нашего отдыха и, конечно, запечатлела нас на память. Снимки получились потрясающими - такие живые, такие нежные и милые! Даже мужу они очень понравились, а он редко когда нравится себе на фото) Это настоящий успех)

Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя+2
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
Это были невероятно веселые, позитивные, увлекательные и наполненные добрыми эмоциями полтора часа из нашего отпуска) Женя
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Наталия
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то довольно скептически отнеслась к большому количеству хвалебных отзывов. Но теперь и я в числе
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поклонников Жениного творчества! Очень милая девушка с восхитительной открытой улыбкой! Моментально сдружилась с моей 5-ти летней дочкой! А дочка у меня задала жару в прогулку, веселясь по полной программе! Спасибо Жене, что подхватила детский задор и умудрилась непринужденно и незаметно для дочки сделать веселые атмосферные фотки! Обожаем рассматривать фотографии того дня и вспоминать наши ежевечерние прогулки вдоль Балтийского моря. Теперь эта фотопрогулка занимает почетное место в нашей огромной коллекции фото)

Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
Удивительно! но фотографии Жени на самом деле живые!!! Динамичные! Позитивные! Солнечные! Когда я покупала фотопрогулку, то
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А
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то умножайте всё это на 100 и получите результат встречи с Евгенией! 🥳 вся наша команда в восторге!!! Спасибо ещё раз большое! ♥️
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то
Если вы ожидаете от фотографа классного настроения, невероятно красивых фотографий, интересных локаций и нестандартный подход, то
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Екатерина
Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения - открытая, приятная и легкая в общении, быстро расположила к себе всех участников прогулки. Рекомендовала куда и как встать, показывала эффектные локации. Фотографии очень понравились! Женя - отличный фотограф! Очень рекомендую!
Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения
Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения
Фото прогулка по Зеленоградску была замечательная! Не утомительный маршрут по городу, через парк к побережью. Евгения
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О
Шикарная прогулка про Зеленоградску, перетекающая в любование МОРЕМ. Женя, рассказывая о богатейшей истории края, параллельно делала крутые фотографии! Даже захотелось распечатать их)) Все очень понравилось!
Шикарная прогулка про Зеленоградску, перетекающая в любование МОРЕМ. Женя, рассказывая о богатейшей истории края, параллельно делала
Шикарная прогулка про Зеленоградску, перетекающая в любование МОРЕМ. Женя, рассказывая о богатейшей истории края, параллельно делала
Шикарная прогулка про Зеленоградску, перетекающая в любование МОРЕМ. Женя, рассказывая о богатейшей истории края, параллельно делала
Шикарная прогулка про Зеленоградску, перетекающая в любование МОРЕМ. Женя, рассказывая о богатейшей истории края, параллельно делала
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