Что вас ожидает
Живые кадры на фоне Балтики.
Из Калининграда мы отправимся в курортный городок, который вы выберете: это может быть укутанный хвойным лесом Светлогорск с фахверковыми особнячками или «кошачий» Зеленоградск с чудесным променадом. Мы прогуляемся по старинным улочкам, спустимся к морю и проведем остаток времени на городском пляже, любуясь балтийскими волнами.
Во время прогулки вы будете отдыхать и знакомиться с новыми местами, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. А результатом станут интересные профессиональные снимки, которые украсят ваш семейный альбом.
Организационные детали
- После прогулки вы получите около 50 — 100 фотографий в авторской цветокоррекции
- Через 7-10 дней я отправлю ссылку на облачное хранилище, откуда вы сможете скачать фотографии. Фотографии будут там храниться 1 месяц.
- Трансфер до Зеленоградска и Светлогорска оплачивается дополнительно. Добраться до курортов можно на электричке (70 — 100 руб. ), рейсовом автобусе (100-150 руб. ), такси (400 — 800 руб. ) или арендованной машине.
- Дополнительно я могу организовать для вас услуги визажиста и стилиста: от 1000 рублей