Фотопрогулка по Балтийскому побережью

Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами!

5
9 отзывов
Приглашаю вас на фото-променад по одному из двух колоритных городков Балтийского побережья — Светлогорску или Зеленоградску.

В каждом из них вы погрузитесь в уютную атмосферу, полюбуетесь прусской архитектурой, пройдете по променаду и отдохнете на приятном пляже.

А на память о нашей прогулке у вас останутся не только воспоминания, но и душевные фотографии.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Фотопрогулка по Балтийскому побережью

Что вас ожидает

Живые кадры на фоне Балтики.

Из Калининграда мы отправимся в курортный городок, который вы выберете: это может быть укутанный хвойным лесом Светлогорск с фахверковыми особнячками или «кошачий» Зеленоградск с чудесным променадом. Мы прогуляемся по старинным улочкам, спустимся к морю и проведем остаток времени на городском пляже, любуясь балтийскими волнами.

Во время прогулки вы будете отдыхать и знакомиться с новыми местами, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. А результатом станут интересные профессиональные снимки, которые украсят ваш семейный альбом.

Организационные детали

  • После прогулки вы получите около 50 — 100 фотографий в авторской цветокоррекции
  • Через 7-10 дней я отправлю ссылку на облачное хранилище, откуда вы сможете скачать фотографии. Фотографии будут там храниться 1 месяц.
  • Трансфер до Зеленоградска и Светлогорска оплачивается дополнительно. Добраться до курортов можно на электричке (70 — 100 руб. ), рейсовом автобусе (100-150 руб. ), такси (400 — 800 руб. ) или арендованной машине.
  • Дополнительно я могу организовать для вас услуги визажиста и стилиста: от 1000 рублей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я профессиональный фотограф-видеограф. 9 лет назад я приехала в Калининград и так сильно влюбилась в этот город, что осталась жить здесь навсегда. Постараюсь влюбить вас в него также сильно!
Задать вопрос

9 реальных отзывов от туристов

Е
25 сен 2021
Спасибо Евгении. Первая прогулка по Калининграду и первое впечатление оказались очень приятными и позитивными. Общение с гидом помогло распланировать дальнейшее путешествие нашей большой компании. Очень доброжелательная и приятная в общении Евгения подробно отвечала на все многочисленные вопросы, мы получили массу полезных советов, к которым прислушались и не прогадали. А на память остались просто чудесные фотографии из полюбившегося Калининграда.
Отдельное большое спасибо за оперативность при оформлении заказа.
Рекомендую и гида, и экскурсию!
М
16 сен 2021
Все очень понравилось. Евгения очень приятная девушка, открытая, легко было общаться. Дети ей сразу доверились, поэтому получились классные фото. Нет такого «станьте тут, станьте так», есть просто момент, который она фиксирует на камеру:) было здорово, в общем. Спасибо!
О
13 сен 2021
Я в полном восторге от работы Жени! Мы просто гуляли, болтали, а Женя нас фотографировала. Я была уверена, что ничего особенного не получится, ребенок не любит фотографироваться, я сама человек не раскрепощенный. Но то что получилось - это просто изумительно, хочу еще фотосессию с Женей))
Маргарита
10 сен 2021
Мы с дочерью искренне благодарны Евгении за фотосессию в Зеленоградске - она по-новому открыла для нас наш любимый город. Веселая, красивая, крайне позитивная девушка, Женя дарит всем, кто с ней встречается, доброе отношение к миру и к себе самому. Надеюсь еще на прогулку по Амалиенау золотой осенью или зимой:)
Е
26 авг 2021
Я получила интересный опыт и массу позитива от фотопрогулки с Евгенией. Евгения очень легкая в общении, позитивная и поэтому фотографии получились с настоящими эмоциями, наполненные светом (даже когда солнца не было) и радостными впечатлениями.
Елизавета
25 июля 2021
Евгения полностью подстраивается под интересы клиента, старается за экскурсию захватить те локации, которые интересуют, да ещё и без толпы. И, конечно, потрясающие фотографии!
Е
24 июля 2021
Женя - невероятный профессионал и очень приятный человек! Столько радости, улыбок, хорошего настроения она подарила мне во время фотопрогулки:) Все было легко и непринужденно. Я не заметила как пролетело время. Это фантастический опыт и яркие впечатления! Я много путешествую и меня мало чем можно удивить, но Жене это удалось!
С
21 июля 2021
Замечательная прогулка. Чудесные фотографии, приветливая Евгения-это рецепт отличного настроения! Рекомендую!
С
14 июня 2021
Огромное Спасибо Евгении) За теплый день, за прекрасно проведенное время, за чудесные фото)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей📸Фото-прогулки#Светлогорск#Зеленоградск

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
13 500
за 1-18 чел.
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день даст вам представление о разнообразии...
По договоренности
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
4.6
119
1 450
за 1 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России - Балтийск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
5
23
7 500
за 1-4 чел.
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Чудесная природа и необычная архитектура курортов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
4.4
47
2 050
за 1 чел.
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному
С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
7ч 30м
7 500
за 1-4 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Познакомиться с двумя курортами Балтики и побывать на крафтовой сыроварне
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
9 000
за 1-5 чел.
Курортные города Светлогорск и Зеленоградск
Променады, свежесть Балтийского моря, ароматы сосновых лесов и свежая рыба, или один день на курорте
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
10 500
за 1-6 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии — собрать яркие пазлы региона
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
5
11
10520
9 468
за 1-4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Совершить променад по старинным центрам морского отдыха, слушая истории знаковых городов побережья
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Индивидуальная экскурсия
5
6
10 800
за 1-4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Янтарное побережье - поездка к берегам Балтийского моря
4.7
386
1 380
за 1 чел.
Янтарное побережье - поездка к берегам Балтийского моря
Вас ждёт путешествие к берегам Балтийского моря, после которого вы узнаете всё о происхождении,...

Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Индивидуальная фото-прогулка
5
28
1ч 30м
4 000
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Пройтись по атмосферной Рыбной деревне и получить профессиональные кадры на память
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺