Что вас ожидает

Живые кадры на фоне Балтики.

Из Калининграда мы отправимся в курортный городок, который вы выберете: это может быть укутанный хвойным лесом Светлогорск с фахверковыми особнячками или «кошачий» Зеленоградск с чудесным променадом. Мы прогуляемся по старинным улочкам, спустимся к морю и проведем остаток времени на городском пляже, любуясь балтийскими волнами.

Во время прогулки вы будете отдыхать и знакомиться с новыми местами, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. А результатом станут интересные профессиональные снимки, которые украсят ваш семейный альбом.

Организационные детали