Хомлины — это своеобразные мифологические домовые. По легенде они живут рядом с людьми много лет и создают изделия из янтаря. Всего в городе насчитывается семь персонажей. Фигурки устанавливались на самых посещаемых и популярных у горожан и туристов площадках. Таким образом: увидел семь хомлинов — увидел семь самых популярных мест Калининграда.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает На экскурсии мы увидим главные достопримечательности города, насладимся красивыми видами, прикоснемся к истории и узнаем множество загадок и легенд Кёнигсберга. Полюбуемся уникальной архитектурой и зелеными парковыми зонами. И конечно же, «соберем» полную коллекцию из семи милейших сиволов Калининграда — найдем всех представителей легендарного семейства хомлинов, от дедушки Карла до Антошки. В завершение экскурсии мы с вами посетим уютное кафе со сказочным интерьером, винтажной мебелью и картинами авторства создательницы хомлинов Натальи Шевченко, где вы сможете купить сувениры или отведать вкусной еды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Иммануила Канта
- Кафедральный собор
- Медовый мост
- Музей изобразительных искусств
- Башня Дона
- Росгартенские ворота
- Башня Врангеля
- Калининградский зоопарк
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Еда и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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