Хомлины — это своеобразные мифологические домовые. По легенде они живут рядом с людьми много лет и создают изделия из янтаря. Всего в городе насчитывается семь персонажей. Фигурки устанавливались на самых посещаемых и популярных у горожан и туристов площадках. Таким образом: увидел семь хомлинов — увидел семь самых популярных мест Калининграда.

Описание экскурсии

Что вас ожидает На экскурсии мы увидим главные достопримечательности города, насладимся красивыми видами, прикоснемся к истории и узнаем множество загадок и легенд Кёнигсберга. Полюбуемся уникальной архитектурой и зелеными парковыми зонами. И конечно же, «соберем» полную коллекцию из семи милейших сиволов Калининграда — найдем всех представителей легендарного семейства хомлинов, от дедушки Карла до Антошки. В завершение экскурсии мы с вами посетим уютное кафе со сказочным интерьером, винтажной мебелью и картинами авторства создательницы хомлинов Натальи Шевченко, где вы сможете купить сувениры или отведать вкусной еды.