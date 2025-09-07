Погрузитесь в атмосферу Калининграда, прогуливаясь по его историческим районам и открывая тайны прошлого
В Калининграде обитают милые хомлины, и их поиск превращается в увлекательное путешествие по знаковым местам города.
От роскошного района Амалиенау до живописной Рыбной деревни - маршрут охватывает все главные достопримечательности.
экскурсии посетители узнают об истории Росгартенских ворот, прогуляются по Площади Победы и заглянут в Музей Марципана. На острове Канта можно увидеть могилу философа Иммануила Канта и впечатляющий органный комплекс. В завершение экскурсии участники найдут всех семерых хомлинов и сделают памятные фотографии
Центральный район — один из самых престижных в Калининграде.
Росгартенские ворота. Они стоят там же, где были одноимённые ворота начала 17 века.
Площадь Победы — главная в городе. Расположена в самом центре.
Амалиенау — уцелевший район Кёнигсберга, застроенный виллами богатых людей в соответствии с концепцией город-сад.
Рыбная деревня — квартал, здания которого имитируют довоенную восточно-прусскую застройку.
Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Заглянем внутрь! Это самый молодой музей в Калининграде. А ворота уникальные — они до сих пор используются по прямому назначению.
Остров Канта. Здесь похоронен философ Иммануил Кант, а в Кафедральном соборе с непростой историей находится самый большой органный комплекс России.
Вы найдёте всю семью хомлинов — дедушку Карла, бабушку Марту, папу Лео, маму Варвару, маленького Витю, крошку Улю и малыша Антона. И заберёте с собой новые знания о Калининграде и фотографии причудливых малышей на память!
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе Mercedes-Benz. Экскурсия с остановками и выходами
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый читать дальше
федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.
И
Ирина
8 сен 2025
Экскурсию проводила Наталья, нам все понравилось, грамотно спланированный маршрут, все было интересно и не утомительно. С удовольствием порекомендую эту экскурсию для знакомства с Калининградом
Виктория
6 сен 2025
Экскурсия интересная, прекрасно подобран материал, нам с мамой очень понравилось!
М
Марина
6 авг 2025
Очень насыщенно провели время. Прошлись по основным достопримечательностям города. Самостоятельно вышло бы на несколько дней. На автобусе было комфортно, не так устаешь, и в дождь особенно хорошо. Наталья ярко и бодро провела экскурсию. Нам рассказали почти про каждое здание или улицу по пути. Очень интересно. Кафе Хомлинов и Музей марципана по пути хороши, чтобы погреться и выбрать сувениры
Галина
6 авг 2025
Великолепная экскурсия, даже дождик не испортил впечатление. Наталья увлекла своим рассказом на протяжении всего нашего пути следования. Прям на одном дыхании прошла экскурсия, обращала на те моменты, которые сами мы путешественники не видим, когда гуляем по городу. Водитель Сергей отличный водитель! Хомлинов всех нашли😊
Елена
15 мая 2025
Отличный экскурсовод Сергей. Увлекательно рассказывает, очень интересно слушать. Отвечает на любые вопросы. Экскурсия прошла отлично. Удобно, что передвигались небольшой группой и внимание уделял каждому человеку. Посетили очень милое местечко, где вы найдете кое-что интересное. Еще раз спасибо!