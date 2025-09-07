В Калининграде обитают милые хомлины, и их поиск превращается в увлекательное путешествие по знаковым местам города.От роскошного района Амалиенау до живописной Рыбной деревни - маршрут охватывает все главные достопримечательности.В ходе

экскурсии посетители узнают об истории Росгартенских ворот, прогуляются по Площади Победы и заглянут в Музей Марципана. На острове Канта можно увидеть могилу философа Иммануила Канта и впечатляющий органный комплекс. В завершение экскурсии участники найдут всех семерых хомлинов и сделают памятные фотографии

Время начала: 09:00, 17:30

Описание экскурсии

Центральный район — один из самых престижных в Калининграде.

Росгартенские ворота. Они стоят там же, где были одноимённые ворота начала 17 века.

Площадь Победы — главная в городе. Расположена в самом центре.

Амалиенау — уцелевший район Кёнигсберга, застроенный виллами богатых людей в соответствии с концепцией город-сад.

Рыбная деревня — квартал, здания которого имитируют довоенную восточно-прусскую застройку.

Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Заглянем внутрь! Это самый молодой музей в Калининграде. А ворота уникальные — они до сих пор используются по прямому назначению.

Остров Канта. Здесь похоронен философ Иммануил Кант, а в Кафедральном соборе с непростой историей находится самый большой органный комплекс России.

Вы найдёте всю семью хомлинов — дедушку Карла, бабушку Марту, папу Лео, маму Варвару, маленького Витю, крошку Улю и малыша Антона. И заберёте с собой новые знания о Калининграде и фотографии причудливых малышей на память!

Организационные детали