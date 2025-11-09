Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки национального парка, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию. А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши, какой подвиг совершил лесничий Мюллер и почему самое большое озеро называется Чайка.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Ваш гид в Калининграде

Владислав Ваш гид в Калининграде

Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты самой большой дюны Эфа.

На озере Чайка откроете его удивительную и поучительную историю.

Заглянете в одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес. И увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи.

Посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом.

А ещё узнаете:

как королевский инспектор Франц Эфа спас посёлок Морское от песчаной катастрофы

как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у посёлка Рыбачий

почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью

и многое другое!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter или Volkswagen Multivan

Орнитологическая станция работает с 15 апреля по 15 октября

Дополнительные расходы