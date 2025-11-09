Мои заказы

Куршская коса: земля дюн и легенд

Открыть природные сокровища и погрузиться в историю Балтийского побережья
Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами.

Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки национального парка, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию.

А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши, какой подвиг совершил лесничий Мюллер и почему самое большое озеро называется Чайка.
Куршская коса: земля дюн и легенд© Владислав
Куршская коса: земля дюн и легенд© Владислав
Куршская коса: земля дюн и легенд© Владислав
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты самой большой дюны Эфа.

На озере Чайка откроете его удивительную и поучительную историю.

Заглянете в одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес. И увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи.

Посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом.

А ещё узнаете:

  • как королевский инспектор Франц Эфа спас посёлок Морское от песчаной катастрофы
  • как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у посёлка Рыбачий
  • почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter или Volkswagen Multivan
  • Орнитологическая станция работает с 15 апреля по 15 октября

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор — 400 ₽ с человека, включая водителя (дети и пенсионеры — бесплатно при предъявлении соответствующего документа)
  • Билеты на орнитологическую станцию — 300 ₽ с человека

ежедневно в 10:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1216 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги (из Калининграда)
На машине
6 часов
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
История и легенды Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)
На машине
4 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Насыщенное путешествие без пробок и толп из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: У магазина Spar
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
На машине
9 часов
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
20 700 ₽23 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде