Куршская коса запомнится вам волшебными морскими пейзажами, запахом сосен и золотыми дюнами.
Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки национального парка, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию.
А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши, какой подвиг совершил лесничий Мюллер и почему самое большое озеро называется Чайка.
Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки национального парка, погуляете по Танцующему лесу и заглянете на орнитологическую станцию.
А я расскажу, как образовалась коса, как жили древние курши, какой подвиг совершил лесничий Мюллер и почему самое большое озеро называется Чайка.
Описание экскурсии
Вы насладитесь потрясающими видами на Большую дюнную гряду, Куршский залив и Балтийское море с высоты самой большой дюны Эфа.
На озере Чайка откроете его удивительную и поучительную историю.
Заглянете в одно из самых таинственных мест Куршской косы — Танцующий лес. И увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи.
Посетите первую в Европе станцию кольцевания птиц Фрингилла, основанную священником Тинеманом.
А ещё узнаете:
- как королевский инспектор Франц Эфа спас посёлок Морское от песчаной катастрофы
- как лесничий Мюллер закрепил странствующую дюну Крутая у посёлка Рыбачий
- почему вход в священные рощи древних куршей и пруссов карался смертной казнью
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter или Volkswagen Multivan
- Орнитологическая станция работает с 15 апреля по 15 октября
Дополнительные расходы
- Экологический сбор — 400 ₽ с человека, включая водителя (дети и пенсионеры — бесплатно при предъявлении соответствующего документа)
- Билеты на орнитологическую станцию — 300 ₽ с человека
ежедневно в 10:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1216 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.Задать вопрос
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Куршской косы с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Насыщенное путешествие без пробок и толп из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: У магазина Spar
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и архитектура Балтийского побережья (Куршская коса - Зеленоградск - Светлогорск)
Начало: Калининград (отель/апартаменты клиента)
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
20 700 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.