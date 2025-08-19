Мои заказы

Детская обзорная экскурсия в Калининграде «Кто такие хомлины?»

Увидеть главные достопримечательности города и найти сказочных человечков
Мы проедем по главным локациям Калининграда, где спрятались хомлины — любимцы жителей и гостей города. Заглянем в мастерскую, где живёт вся их большая семья.

Я — аттестованный гид с педагогическим образованием, поэтому интересно будет и взрослым, и детям: ребят ждут весёлые задания и призы на каждом этапе.
5
2 отзыва
Детская обзорная экскурсия в Калининграде «Кто такие хомлины?»© Мария
Детская обзорная экскурсия в Калининграде «Кто такие хомлины?»© Мария
Детская обзорная экскурсия в Калининграде «Кто такие хомлины?»© Мария
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

На экскурсии мы отыщем всех членов волшебной семьи хомлинов, каждый из них живёт рядом с важной городской достопримечательностью.

В нашей программе:

  • Музей Янтаря, спрятанный в крепостной башне
  • Рыбная деревня, остров Канта и величественный Кафедральный собор
  • Музей Мирового океана и набережная реки Преголи
  • Район Амалиенау со старинными немецкими виллами
  • Мастерская хомлинов, где можно перевести дух и выпить чашку кофе или какао
  • А в конце — музей марципана с ароматами детства. Я расскажу, куда обязательно стоит вернуться с детьми

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • Программа возможна для группы до 15 человек — доплата 3000 ₽ (бронируется микроавтобус)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 95 туристов
Рада приветствовать! Меня зовут Мария. Аттестованный гид по Калининградской области. Мне посчастливилось родиться и жить в самом западном регионе России, это моя душа и работа. Имею географическое и педагогическое образование
читать дальше

и переквалификацию по специальности «Экскурсовод». Покажу город и самые живописные уголки области, расскажу удивительные факты истории, подскажу секретные места, где вкусно покушать, что купить в подарок и куда сходить самостоятельно. До встречи на Балтике!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дмитрий
19 авг 2025
Мария гид с душой и с огромным талантом. Рассказывае взахлеб, с интересом и очень познавательно.
За 3.5 часа абсолютно не устаешь.
Посетили все основные места.
Ребенку 9 лет очень понравилось. И весь квест с хомлинами запомнился надолго.
Микроавтобус удобный, с водителем. Поэтому Мария во время поездок все рассказывала.
Однозначно рекомендуем Марию и маршрут для семьи с детьми.
В
Валентина
3 авг 2025
Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 13 лет. Экскурсия очень понравилась, Мария смогла заинтересовать не только нас, но и детей) Очень много остановок было, но мы справились) Подача информации была легкой и интересной! Телефон записала для будущих путешествий по Калининграду)
Водителю тоже отдельная благодарность, машина была комфортабельной, салон чистый)
Советую и экскурсию и экскурсовода!
До новых встреч!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Экскурсия-приключение «В поисках хомлинов всей семьёй»
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение в Калининграде: поиски хомлинов с гидом
Захватывающее путешествие для всей семьи: откройте тайны хомлинов и исследуйте Калининград в игровой форме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Квест
до 12 чел.
Квест-экскурсия по Калининграду
Откройте для себя Калининград через призму истории и загадок. Увлекательное путешествие по знаковым местам города с элементами квеста
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1500 ₽ за человека
Калининград. Обзорная экскурсия
На машине
4 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
Познакомиться с городом фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
Начало: По договорённости с организатором
19 ноя в 07:00
20 ноя в 07:00
от 7600 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде