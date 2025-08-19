Детская обзорная экскурсия в Калининграде «Кто такие хомлины?»

Мария гид с душой и с огромным талантом. Рассказывае взахлеб, с интересом и очень познавательно. За 3.5 часа абсолютно не устаешь. Посетили все основные места. Ребенку 9 лет очень понравилось. И весь квест с хомлинами запомнился надолго. Микроавтобус удобный, с водителем. Поэтому Мария во время поездок все рассказывала. Однозначно рекомендуем Марию и маршрут для семьи с детьми.

Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 13 лет. Экскурсия очень понравилась, Мария смогла заинтересовать не только нас, но и детей) Очень много остановок было, но мы справились) Подача информации была легкой и интересной! Телефон записала для будущих путешествий по Калининграду)

Водителю тоже отдельная благодарность, машина была комфортабельной, салон чистый)

Советую и экскурсию и экскурсовода!

До новых встреч!