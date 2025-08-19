Детская обзорная экскурсия в Калининграде «Кто такие хомлины?»

Мы проедем по главным локациям Калининграда, где спрятались хомлины — любимцы жителей и гостей города. Заглянем в мастерскую, где живёт вся их большая семья.
Я — аттестованный гид с педагогическим образованием, поэтому интересно будет и взрослым, и детям: ребят ждут весёлые задания и призы на каждом этапе.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
На экскурсии мы отыщем всех членов волшебной семьи хомлинов, каждый из них живёт рядом с важной городской достопримечательностью.
В нашей программе:
- Музей Янтаря, спрятанный в крепостной башне
- Рыбная деревня, остров Канта и величественный Кафедральный собор
- Музей Мирового океана и набережная реки Преголи
- Район Амалиенау со старинными немецкими виллами
- Мастерская хомлинов, где можно перевести дух и выпить чашку кофе или какао
- А в конце — музей марципана с ароматами детства. Я расскажу, куда обязательно стоит вернуться с детьми
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Программа возможна для группы до 15 человек — доплата 3000 ₽ (бронируется микроавтобус)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 95 туристов
Рада приветствовать! Меня зовут Мария. Аттестованный гид по Калининградской области. Мне посчастливилось родиться и жить в самом западном регионе России, это моя душа и работа. Имею географическое и педагогическое образованиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
19 авг 2025
Мария гид с душой и с огромным талантом. Рассказывае взахлеб, с интересом и очень познавательно.
За 3.5 часа абсолютно не устаешь.
Посетили все основные места.
Ребенку 9 лет очень понравилось. И весь квест с хомлинами запомнился надолго.
Микроавтобус удобный, с водителем. Поэтому Мария во время поездок все рассказывала.
Однозначно рекомендуем Марию и маршрут для семьи с детьми.
В
Валентина
3 авг 2025
Были на экскурсии с двумя детьми 5 и 13 лет. Экскурсия очень понравилась, Мария смогла заинтересовать не только нас, но и детей) Очень много остановок было, но мы справились) Подача информации была легкой и интересной! Телефон записала для будущих путешествий по Калининграду)
Водителю тоже отдельная благодарность, машина была комфортабельной, салон чистый)
Советую и экскурсию и экскурсовода!
До новых встреч!
Входит в следующие категории Калининграда
