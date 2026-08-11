10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и природой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться на экскурсию, однако стоит учесть, что погода может быть переменчивой, а некоторые объекты, такие как орнитологическая станция, работают ограниченно. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и сокращенному световому дню.

Куршская коса в Калининграде - это не просто экскурсия, это путешествие в мир, где история и природа переплетаются в едином танце.Посетители узнают о зарождении Куршской косы, ее роли как «птичьего

моста», исследуют Танцующий лес и высоту Эфа, раскроют секреты Балтийского моря. Экскурсия включает посещение орнитологической станции и Музея русских суеверий, где каждый сможет прикоснуться к древним легендам и сказаниям. Это уникальная возможность увидеть Калининград с другой стороны и унести с собой незабываемые впечатления

Описание экскурсии

История и легенды приморских поселков

Мы проедем через два поселка: Лесной и Рыбачий. Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях. Кроме того, я расскажу о первом рыболовецком колхозе, «кухонных рыбаках», местных суевериях и изменениях в жизни куршей с приходом Тевтонского ордена. А еще вы узнаете, что такое «Альтримо», для чего здесь использовали вымпелы и флюгера и какие рыбные богатства скрывали Куршский залив и Балтийское море до 1945 года.

Высота Эфа, Танцующий лес, озеро Чайка и не только

Вы прогуляетесь до авандюны и восхититесь побережьем Балтийского моря, рассмотрите дом профессора Иоганнеса Тинемана и кирху Росситтена. Узнаете историю названия озера Чайка, подниметесь на высоту Эфа и впечатлитесь причудливыми деревьями в Танцующем лесу. А на орнитологической станции Фрингилла услышите, как и для чего кольцуют птиц, увидите рыбачинские ловушки и поймете, какое отношение ко всему этому имеет зяблик.

Музей русских суеверий и сказочные герои

Я расскажу, как связаны с Куршской косой Братья Гримм и Пушкин и какие боевые действия проходили здесь в конце 1945 года. В завершение вы посетите частный Музей русских суеверий, где познакомитесь с бабой-ягой, лешим и различными духами.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы: въезд в национальный парк Куршская коса — 300 руб. с человека и 450 руб. за автомобиль, детям до 18 лет и пенсионерам (при наличии паспорта или пенсионного удостоверения) бесплатно, музей суеверий — 100 руб. с человека, орнитологическая станция (работает с апреля по октябрь) — 200 руб. с человека

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