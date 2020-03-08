10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов

Природные достопримечательности и удивительная история заповедника на авто-пешеходной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Куршская коса — это настоящий подарок природы! Вы узнаете, как она зарождалась, почему ее называют «птичьим мостом» и кто такие курши.

Поймете, в чем специфика Балтийского моря и что общего у него с Варяжским морем.

А еще услышите самое интересное о приключениях местных рыбаков, русалках и первых переселенцах.
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего места проживания
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов

Что вас ожидает

История и легенды приморских поселков
Мы проедем через два поселка: Лесной и Рыбачий. Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях. Кроме того, я расскажу о первом рыболовецком колхозе, «кухонных рыбаках», местных суевериях и изменениях в жизни куршей с приходом Тевтонского ордена. А еще вы узнаете, что такое «Альтримо», для чего здесь использовали вымпелы и флюгера и какие рыбные богатства скрывали Куршский залив и Балтийское море до 1945 года.

Высота Эфа, Танцующий лес, озеро Чайка и не только
Вы прогуляетесь до авандюны и восхититесь побережьем Балтийского моря, рассмотрите дом профессора Иоганнеса Тинемана и кирху Росситтена. Узнаете историю названия озера Чайка, подниметесь на высоту Эфа и впечатлитесь причудливыми деревьями в Танцующем лесу. А на орнитологической станции Фрингилла услышите, как и для чего кольцуют птиц, увидите рыбачинские ловушки и поймете, какое отношение ко всему этому имеет зяблик.

Музей русских суеверий и сказочные герои
Я расскажу, как связаны с Куршской косой Братья Гримм и Пушкин и какие боевые действия проходили здесь в конце 1945 года. В завершение вы посетите частный Музей русских суеверий, где познакомитесь с бабой-ягой, лешим и различными духами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк Куршская коса — 150 руб. с человека и 300 руб. за автомобиль, детям до 12 лет бесплатно, пенсионерам скидка 50%, музей суеверий — 100 руб. с человека, орнитологическая станция (работает с апреля по октябрь) — 150 руб. с человека

Дополнительные опции

  • По желанию мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить немецкие фортификационные укрепления, высоту Мюллера, Королевский бор или литовскую часть Куршской косы (при наличии шенгенской визы). Оплата за каждый дополнительный час составит 900 руб.
  • По согласованию возможен трансфер из любого города Калининградской области
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов
Куршская коса — царство моря, дюн и птичьих голосов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего места проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, я люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Если вам интересна природа, красивые виды, море, то нужно ехать на эту экскурссию) Интересный маршрут не оставит вас равнодушным. Экскурсовод Елена замечательный рассказчик, видно, что она любит и знает своё дело) я рад, что выбрал именно её.
9 января 2020
Эту экскурсию рекомендую всем! Очень удобный формат экскурсии - полностью учитываются все пожелания экскурсантов, их интересы, возраст и т.п. Гид Елена необычайно увлеченный и позитивный человек! Нам было с ней интересно узнать все о Куршской косе и не только. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!
6 января 2020
4 января были на экскурсии с Еленой. Все было отлично: замечательный рассказчик, хороший водитель и прекрасное настроение!
6 января 2020
Очень благодарны Елене за экскурсию. День получился насыщенным, впечатления только положительные. Добрались с комфортом, никаких задержек не было. Елена рассказала много не только про саму Куршскую косу, но и про Калининград и про окрестности. Спасибо огромное!
2 января 2020
Вчера вместе с Еленой мы посетили Куршскую косу. Экскурсия нам запомнится во первых природными красотами а во вторых общением с этим увлечённым человеком, глубоко знающим материал и щедро делящимся своими знаниями с другими. Мы получили ответы на все свои вопросы. В следующий раз обязательно обратимся к ней.
4 декабря 2019
Ездили на экскурсию с детьми 5 и 7 лет. Елена очень понравилась как экскурсовод и человек, который умеет найти подход к объяснению материала не только взрослым, но и детям. Наш маршрут был скорректирован с учётом недомогания старшего ребёнка, однако это не помешало нам узнать о самых интересных местах Куршской косы и их воочию увидеть. Очень приятно было, что в машине был чай с небольшим перекусом. На обратном пути продлили экскурсию в Зеленоградск, посетили музей скелетов и кошек. Елена, спасибо большое!
16 ноября 2019
Были с Еленой на экскурсии на Куршской косе. Очень понравилась экскурсия своим содержанием, обьемом и губокими знаниями экскурсовода Елены. Она очень интересный рассказчик и приятный собеседник. Спасибо ей огромное за полученные впечатления. Рекомендуем всем туристам.
15 ноября 2019
Экскурсия удивительная! Просто шквал эмоций! Елена прекрасный человек и гид. Много информации, но в прекрасном, легком формате. Дети в восторге!Действительно " искупались" в Балтийском море) .Очень приятно было , когда после прогулки, Елена ,нас, мокрых и замерзших,напоила горячим чаем с печеньем. Хотим приехать еще, и обязательно к Елене!
31 октября 2019
Добрый день, вчера были на превосходной экскурсии - Куршская коса, с замечательным экскурсоводом Еленой. Это невероятное и уникальное явление природы! Море, песчаные дюны, залив, чистейший воздух, балтийский ветер, танцующие деревья,орнитологическая станция, прекраснейшие пляжи и, конечно, история и эпохи развития... Елена подстраивала весь маршрут под наши интересы и предпочтения. Весь день, от рассвета и до заката, пролетел на одном дыхании. Елена невероятный человек, рассказала и показала все с любовью и огромными познаниями в своем деле, слушали ее раскрыв рты! На обратном пути заглянули в Зеленоградск. Это реально город кошек! Еще раз огромное спасибо и до новых встреч!
30 октября 2019
Огромная благодарность Елене за экскурсию на Куршскую Косу! На экскурсию отправились всей семьей! Рассказ был интересен всем , и детям, и взрослым! Елена грамотно повела маршрут, меняя его в зависимости от погоды! Мы убежали от дождика! Дети получили знания и впечатления от посещения орнитологической станции и озёра чайки с его прекрасными обитателями- семейством лебедей! По нашей просьбе , Елена завезла нас в музеи Зеленоградска! Спасибо за вкусный чай с печеньем! Влюбились в Куршскую косу! Думаю, ещё вернёмся!!! Если кто-то выбирает гида -рекомендую!

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Озерный Кенигсберг: прогулка сквозь векаОзерный Кенигсберг: прогулка сквозь векаОзерный Кенигсберг: прогулка сквозь века
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Погрузиться в средневековые, довоенные и современные будни города у Верхнего и Нижнего озер
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Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
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248 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
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скидка15%
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6 часов
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Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
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Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
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Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
скидка20%
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