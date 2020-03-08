10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды приморских поселков

Мы проедем через два поселка: Лесной и Рыбачий. Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях. Кроме того, я расскажу о первом рыболовецком колхозе, «кухонных рыбаках», местных суевериях и изменениях в жизни куршей с приходом Тевтонского ордена. А еще вы узнаете, что такое «Альтримо», для чего здесь использовали вымпелы и флюгера и какие рыбные богатства скрывали Куршский залив и Балтийское море до 1945 года.

Высота Эфа, Танцующий лес, озеро Чайка и не только

Вы прогуляетесь до авандюны и восхититесь побережьем Балтийского моря, рассмотрите дом профессора Иоганнеса Тинемана и кирху Росситтена. Узнаете историю названия озера Чайка, подниметесь на высоту Эфа и впечатлитесь причудливыми деревьями в Танцующем лесу. А на орнитологической станции Фрингилла услышите, как и для чего кольцуют птиц, увидите рыбачинские ловушки и поймете, какое отношение ко всему этому имеет зяблик.

Музей русских суеверий и сказочные герои

Я расскажу, как связаны с Куршской косой Братья Гримм и Пушкин и какие боевые действия проходили здесь в конце 1945 года. В завершение вы посетите частный Музей русских суеверий, где познакомитесь с бабой-ягой, лешим и различными духами.