10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками и природой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться на экскурсию, однако стоит учесть, что погода может быть переменчивой, а некоторые объекты, такие как орнитологическая станция, работают ограниченно. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но стоит быть готовым к холодам и сокращенному световому дню.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Высота Эфа
Танцующий лес
Озеро Чайка
Дом профессора Иоганнеса Тинемана
Кирха Росситтена
Орнитологическая станция Фрингилла
Музей русских суеверий
Описание экскурсии
История и легенды приморских поселков
Мы проедем через два поселка: Лесной и Рыбачий. Вы раскроете историю этих мест и услышите о величайшей трагедии, случившейся на Куршской косе, и ее последствиях. Кроме того, я расскажу о первом рыболовецком колхозе, «кухонных рыбаках», местных суевериях и изменениях в жизни куршей с приходом Тевтонского ордена. А еще вы узнаете, что такое «Альтримо», для чего здесь использовали вымпелы и флюгера и какие рыбные богатства скрывали Куршский залив и Балтийское море до 1945 года.
Высота Эфа, Танцующий лес, озеро Чайка и не только
Вы прогуляетесь до авандюны и восхититесь побережьем Балтийского моря, рассмотрите дом профессора Иоганнеса Тинемана и кирху Росситтена. Узнаете историю названия озера Чайка, подниметесь на высоту Эфа и впечатлитесь причудливыми деревьями в Танцующем лесу. А на орнитологической станции Фрингилла услышите, как и для чего кольцуют птиц, увидите рыбачинские ловушки и поймете, какое отношение ко всему этому имеет зяблик.
Музей русских суеверий и сказочные герои
Я расскажу, как связаны с Куршской косой Братья Гримм и Пушкин и какие боевые действия проходили здесь в конце 1945 года. В завершение вы посетите частный Музей русских суеверий, где познакомитесь с бабой-ягой, лешим и различными духами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы: въезд в национальный парк Куршская коса — 300 руб. с человека и 450 руб. за автомобиль, детям до 18 лет и пенсионерам (при наличии паспорта или пенсионного удостоверения) бесплатно, музей суеверий — 100 руб. с человека, орнитологическая станция (работает с апреля по октябрь) — 200 руб. с человека
Дополнительные опции
По желанию мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить немецкие фортификационные укрепления, высоту Мюллера, Королевский бор или литовскую часть Куршской косы (при наличии шенгенской визы). Оплата за каждый дополнительный час составит 1000 руб.
По согласованию возможен трансфер из любого города Калининградской области
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2061 туриста
Рада приветствовать вас, уважаемые гости! Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
168
4
1
3
–
2
–
1
–
Дмитрий
Благодарим Елену за замечательную поездку. очень интересно и познавательно. Нам очень понравилось 👌
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Замечательное путешествие. Много информации, интересных мест. Посмотрели как кольцуют птиц, танцующий лес (много мелких деталей, на которые сам можешь не обратить внимание), высоту Эфа(удачно попали, не было толпы людей), пляж у моря(шикарный вид), ресторан. Сверх программы заехали в Зеленоградск. Елена много рассказала по дороге. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Поездка очень понравилась, прекрасная подача материала. Елена рассказала и о формировании косы, и о народах, населявших ее, об освоении косы уже нашими соотечественниками, о флоре, фауне и многом другом! Мы читать дальшеуменьшить
ездили в ноябре, орнитологическая станция была закрыта, потому поехали на высоту Мюллера и там виды совершенно иные, нежели на высоте Эфа. Подъезжали в обоим берегам - и моря и залива. Разнообразные птицы, зверушки (видели лису), загогулины танцующего леса - все это делает косу уникальным памятником природы, обязательным к посещению, а Елена - отличный проводник в этом путешествии, компанейский, заботливый и искренне увлеченный своим делом!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Потрясающая организация маршрута! Очень много узнали о национальном парке и истории Куршской косы. Рекомендую данного гида. Обаятельная и невероятно эрудированная женщина 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Много интересной и полезной информации. Подача информации началась сразу после посадки в машину в Калининграде и закончилась только с высадкой. Можно задавать вопросы по истории и географии края, выходящие за рамки экскурсии, Елена давала ответы на все вопросы. Мы остались очень довольны! Елена, Андрей, Алексей и Светлана.
Вам был полезен этот отзыв?
Щеблыкина
Я очень долго выбирала гида и экскурсию, и считаю, что сделала единственно правильный выбор. Елена - очень приятный в общении, эрудированный гид, умеющий правильно организовать экскурсию в моменте так, чтобы читать дальшеуменьшить
по максимуму увидеть все запланированное. Мы выехали из Калининграда в ливень и всю дорогу погода не радовала. Елена мониторила погоду на он-лайн сервисах и поменяла очерёдность локаций, чтобы мы успели посмотреть красоту Красной дюны и Балтийского моря без дождя. Вообще, Елена так строила маршрут, что все интересные места мы успевали посмотреть без толп людей, и это круто. Можно смотреть на красоту вокруг, наслаждаться ею и не толкаться среди таких же туристов как и мы. Все было очень комфортно, в нашем темпе, где нужно было нам, мы тормозили, на пляже Балтийского моря провели столько времени, сколько хотели без напоминаний о времени. Очень много интересного услышали от Елены о косе, о природе и вообще о местах, которые мы проезжали. Безумно интересная подача материала, Елену как гида рекомендую на все 100%. В конце экскурсии Елена забронировала нам столик в хорошем рыбном ресторане с очень вкусными блюдами. Спасибо за отлично проведённый день и кучу приятных воспоминаний.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Куршская коса - царство моря, дюн и птичьих голосов»