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История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»

Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
В этот день вы познакомитесь с невероятной историей 📖 города.

Девятого апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг — столицу Восточной Пруссии.

Ныне — российский Калининград.

В ходе экскурсии 🧭 вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунетесь в удивительную историю города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»
История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»

Что вы увидите

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • площадь Победы
  • район старых немецких особняков (ул. Кутузова)
  • форт №11 «Дёнхофф»
Богатое прошлое городаТакого смешения стилей невозможно увидеть ни в одном другом российском городе. Пройдетесь по острову Иммануила Канта — великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда — Кафедральный собор. Вы увидите мосты старого города, городские ворота, фортификационные сооружения, чудом сохранившиеся кварталы города — «Амалиенау» и «Хуфен». «Самый целый» фортЯрким финалом экскурсии 🧭 станет посещение форта №11 «Дёнхофф», названного в честь известного немецкого рода, память о котором засияла ещё ярче в связи с жизнью «красной графини» Марион Дёнхофф. Форт №11 — «самый целый» форт. Он практически не успел поучаствовать в военных действиях: Первая мировая до него не дошла, а в 1945 г. гарнизон форта практически без боя капитулировал за 2 дня до взятия Кёнигсберга.
Это единственный объект из так называемой «Ночной перины Кёнигсберга», где остались прилично сохранившиеся металлические детали: лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой бронеколпак, из которого последний немецкий гарнизон этого форта наблюдал за горящим Кёнигсбергом. Все детали форта работают: двигаются заслонки, сам колпак вращается при минимальных усилиях, есть даже винтовой стул для наблюдателя.

Важная информация:

  • Доступ на о. Канта с Кафедральным собор закрыт в связи с проводимыми работами по реконструкции территории;
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления. Пожалуйста, приходите заранее!
Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на Форт №11
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская, 57
История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»
История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»
История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
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