Богатое прошлое городаТакого смешения стилей невозможно увидеть ни в одном другом российском городе. Пройдетесь по острову Иммануила Канта — великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда — Кафедральный собор. Вы увидите мосты старого города, городские ворота, фортификационные сооружения, чудом сохранившиеся кварталы города — «Амалиенау» и «Хуфен». «Самый целый» фортЯрким финалом экскурсии 🧭 станет посещение форта №11 «Дёнхофф», названного в честь известного немецкого рода, память о котором засияла ещё ярче в связи с жизнью «красной графини» Марион Дёнхофф. Форт №11 — «самый целый» форт. Он практически не успел поучаствовать в военных действиях: Первая мировая до него не дошла, а в 1945 г. гарнизон форта практически без боя капитулировал за 2 дня до взятия Кёнигсберга.

Это единственный объект из так называемой «Ночной перины Кёнигсберга», где остались прилично сохранившиеся металлические детали: лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой бронеколпак, из которого последний немецкий гарнизон этого форта наблюдал за горящим Кёнигсбергом. Все детали форта работают: двигаются заслонки, сам колпак вращается при минимальных усилиях, есть даже винтовой стул для наблюдателя.

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