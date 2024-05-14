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Гид сначала не хотел впускать в автобус до оплаты, после протестов туристов пустил и дал возможность оплатить уже в тепле. Экскурсовод не обозначал точки где сколько будем стоять, где будет возможность посетить туалет, т. к были с ребенком это было важно. Сам форд понравился, но свободного времени вообще не оставили, если бы нас предупредили заранее, часть времени потратили бы на самостоятельное изучение.