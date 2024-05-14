Отправляйтесь с нами на экскурсию, чтобы услышать военно-оборонительную историю Кёнигсберга, прогуляться и ощутить дух внутри фортификационных сооружений XIX века, узнать тайны и увидеть ключевые локации города крепости.
А еще вы сможете выпить кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта Денхофф.
А еще вы сможете выпить кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта Денхофф.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- Форт №11 (Денхофф)
- Фридландские ворота
- Королевские ворота
- Бастион «Грольман»
- Казарма «Кронпринц»
- Бастион «Обертайх»
- Башня Дона и Росгартенские ворота
- Башня Врангеля
Описание экскурсии
Знакомство с оборонительным кольцом Кёнигсберга мы начнём с самого аутентичного и сохранившегося форта Кёнигсберга — Денхофф (№11). Нас ждёт экскурсия с профессиональным гидом. Узнаем историю форта, посетим его пропитанные тайнами подземные лабиринты, увидим множество исторических артефактов. После прогулки у нас будет достаточно свободного времени. Успеем сделать яркие фото, а также выпить кофе и перекусить в атмосферных заведениях, расположенных прямо внутри форта. Важная информация:
- Бронирование тура происходит только после полной оплаты.
- Входной билет в форт Денхофф оплачивается отдельно: 400 руб.
- для взрослых, 200 руб.
- для школьников, студентов и пенсионеров.
По понедельникам и субботам в 09:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 090 ₽
|Детский (3-18)
|1 050 ₽
|Пенсионный
|1 050 ₽
|Студенты
|1 050 ₽
|Детский (0-3)
|1 050 ₽
|Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны)
|1 050 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт №11 (Денхофф)
- Фридландские ворота
- Королевские ворота
- Бастион «Грольман»
- Казарма «Кронпринц»
- Бастион «Обертайх»
- Башня Дона и Росгартенские ворота
- Башня Врангеля
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в форт Денхофф: 400 руб. - для взрослых, 200 руб. - для школьников, студентов и пенсионеров
Место начала и завершения?
Рыбная Деревня, и еще 4 места на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и субботам в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Входной билет в форт Денхофф оплачивается дополнительно: 400р. для взрослых
- 200р. для школьников
- Студентов и пенсионеров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 196 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 мая 2024
О
Ольга
14 мая 2024
Очень понравилось. Спасибо.
Е
Евгения
13 мая 2024
Насыщенная программа, посмотрели все заявленные локации. В восхищении от профессионализма и увлеченности данной темой гида Евгения! Погрузились в историю с головой. Больше всего впечатлил форт Денхофф. Аутентично и интересно невероятно! Просто необходимая экскурсия для знакомства с Калининградом. Спасибо большое!!!
А
Александр
2 мая 2024
Хотелось бы больше свободного времени внутри форта, не удалось посмотреть его полностью
Ю
Юлия
24 апр 2024
Хороший экскурсовод. Евгений, спасибо! Бюро можно было бы не жадничать и толпу по 40 человек не собирать.
В
Владимир
24 апр 2024
Е
Елена
23 апр 2024
Не понравилось, что автобус опоздал на 15 минут, смс-ку об опоздании получили когда автобус уже подъезжал. На улице было холодно, а т. к мы пришли заранее, то очень замёрзли ждать.
Е
Екатерина
15 апр 2024
Великолепный гид Евгений, очень было приятно его слушать, всё чётко и понятно, хороший водитель и автобус, экскурсия очень интересная, но…. Снизила оценку только за то, что организаторы совсем не подумали о том, что 50 человек для посещения форта это слишком много, не развернуться, все друг другу дышут в спину очень не комфортно
V
Victor
12 апр 2024
Отличная экскурсия, интересный рассказ экскурсовода.
С
Светлана
9 янв 2024
Экскурсия по фортам сегодня, 8 января, была великолепной. Нам очень повезло с гидом Акимом – он очень увлечённый, творческий человек, настоящий профессионал своего дела! Экскурсия была очень интересной, эмоциональной. И
А
Александр
6 янв 2024
С
Светлана
28 ноя 2023
Экскурсия по фортам старого Кёнигсберга была превосходной, узнала много нового для себя, в том числе о том, как наши войска взяли неприступный город в 1945 году. Экскурсовод Евгений отлично владеет материалом, умеет подавать информацию в простой, понятной и запоминающейся форме, с чувством юмора)) Очень понравилось мужу, он интересуется военной историей. Зимой на экскурсии одевайтесь тепло, может быть весьма холодно!
Н
Наталья
10 ноя 2023
Е
Екатерина
31 окт 2023
Экскурсия по бастионам 30.10 супер! Евгений супер знаток своего дела. Мальчишки и мы были в восторге! Впечатленные экскурсией сразу поехали в зеленоградск 31.10 Ирина то же супер профессионсл. Все замечательно, рекомендую!
О
Ольга
18 окт 2023
Дёнхофф сохранился идеально, экскурсия оооочень интересная, познавательная. Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Евгению, рассказывает очень понятно и увлекательно!!!! Однозначно рекомендую к посещению именно экскурсию по фортам Калининграда!!!! Не пожалеете!!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
19 июня в 22:00
23 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000₽ за человека