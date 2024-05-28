1 чел.
По популярности
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 мая 2024Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
- ССветлана25 мая 2024Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
- ВВасилий4 мая 2024Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
- ММарина20 сентября 2023«Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один деньВсе понравилось)
- ЕЕлена14 августа 2023История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»Интересная экскурсия, очень хороший экскурсовод, советуем посетить!
- ГГалина6 августа 2023«Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один деньЧтобы познакомиться с Пруссией и Калининградской областью, достаточно побывать в этом путешествии.
- ООксана22 июля 2023Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов КаупОчень содержательная и вкусная экскурсия. Рекомендуем к посещению.
- ККарина16 июля 2023С радостью делюсь впечатлением от пешеходной экскурсии по Калининграду «Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору»: было динамично, познавательно, интересно! Огромная благодарность нашему гиду Татьяне за чудесную прогулку по Кенигсбергу-Калининграду!
- ААлла3 июня 2022Большое путешествие по КёнигсбергуСамые хорошие впечатления,очень познавательно,информативно,много новой информации. Гид Андрей грамотно организовал весь процесс.
- ММарина17 марта 2021Экскурсию проводила Елена Шувалова, нам всем понравилось очень. Даже при том, что почти все время шел снег, рассказ был настолько
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Птица счастья»
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