Птица счастья – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Птица счастья» в Калининграде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
    Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.
  • В
    Василий
    4 мая 2024
    Знакомство с историей Калининграда на САПе
    Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
  • М
    Марина
    20 сентября 2023
    «Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один день
    Все понравилось)
  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    История Кёнигсберга-Калининграда + форт №11 «Дёнхофф»
    Интересная экскурсия, очень хороший экскурсовод, советуем посетить!
  • Г
    Галина
    6 августа 2023
    «Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один день
    Чтобы познакомиться с Пруссией и Калининградской областью, достаточно побывать в этом путешествии.
  • О
    Оксана
    22 июля 2023
    Путешествие в средневековый замок Шаакен и деревню викингов Кауп
    Очень содержательная и вкусная экскурсия. Рекомендуем к посещению.
  • К
    Карина
    16 июля 2023
    Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
    С радостью делюсь впечатлением от пешеходной экскурсии по Калининграду «Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору»: было динамично, познавательно, интересно! Огромная благодарность нашему гиду Татьяне за чудесную прогулку по Кенигсбергу-Калининграду!
  • А
    Алла
    3 июня 2022
    Большое путешествие по Кёнигсбергу
    Самые хорошие впечатления,очень познавательно,информативно,много новой информации. Гид Андрей грамотно организовал весь процесс.
  • М
    Марина
    17 марта 2021
    Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
    Экскурсию проводила Елена Шувалова, нам всем понравилось очень. Даже при том, что почти все время шел снег, рассказ был настолько
    читать дальше

    интересный, что на погоду мы не обращали внимание. Мы услышали массу интересного, как непосредственно по теме экскурсии, так и в общем про город и область. И было видно, что все это интересно самой Елене. Просто прекрасно мы провели праздник 8 марта, спасибо огромное.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Птица счастья»

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  1. Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
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  3. Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
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  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Птица счастья" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 668 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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