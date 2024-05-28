Проплыли по главной артерии города. Увидели достопримечательности с воды и прослушали рассказ о городе.

Огромное спасибо за внимание к клиентам - мы опаздывали, но нам не только позвонили, нас и подождали! Капитан, к сожалению не представился. В целом поездка на катере была увлекательна и познавательна! Много интересной информации о судоходстве и акватории Калининграда.

Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍

«Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один день

Г Галина

«Война и мир» | Озёрск, Багратионовск и еще 3 города за один день

Чтобы познакомиться с Пруссией и Калининградской областью, достаточно побывать в этом путешествии.