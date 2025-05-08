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факты, возможно исторические рассказы, чего мне показалось мало. Плюсом было довольно обидно, что в момент посещения, узнали, что Танцующий лес закрыт (мне кажется, что эту информацию стоило указать, либо заменить другой локацией, их ведь настолько много!). Плюсом, не очень понравилось, что экскурсовод не пошёл с нами на Высоту Эфа — приходилось «присоединяться» к другим группам и подслушивать информацию у других людей. Прогулка по Зеленоградску показалась вообще неуместной, так как про город толком ничего не рассказали: все свелось к тому, что нам нужно посмотреть направо и налево.

Несмотря на это, прогулка в маленькой группе показалась мне крайне удобной и комфортной, не нужно ходить в толпе и притиснуться к людям, чтобы что-то услышать. При этом чувствовался индивидуальный подход на протяжении экскурсии. Информацию рассказывали в очень легкой форме, у экскурсовода крайне хорошая речь, он отвечал на наши вопросы. Ну и, конечно, сама локация проведения — просто уникальное место, которое определенно стоит посетить!