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Кёнигсберг и Калининград - две столицы одной земли

Пешеходная экскурсия по Куршской косе: удивительные места и свежая копченая рыба
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая познакомит вас с двумя столицами одного края — Кёнигсбергом и Калининградом.

Вы узнаете, как один город сменил другой, и увидите, как разные эпохи оставили свой
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след на его облике. Мы посетим самые знаковые места Калининграда и Кёнигсберга, такие как Кафедральный собор, Бранденбургские ворота, Музей янтаря и другие. Наш гид расскажет вам об истории города, его культуре, архитектуре и традициях.

Вы сможете сделать красивые фотографии и поделиться впечатлениями с друзьями. Не упустите возможность познакомиться с Кёнигсбергом и Калининградом поближе!

4.4
13 отзывов
Кёнигсберг и Калининград - две столицы одной земли
Кёнигсберг и Калининград - две столицы одной земли
Кёнигсберг и Калининград - две столицы одной земли

Описание экскурсии

Кёнигсберг и Калининград - две столицы одной земли Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок хранит историю двух столиц - Кёнигсберга и современного Калининграда. Наша экскурсия позволит вам окунуться в богатую историю этого уникального региона, увидеть его архитектурные сокровища и почувствовать атмосферу прошлого. Что вас ждет: Погружение в историю Кёнигсберга: Мы начнем с рассказа о том, как возник Кёнигсберг, и как он развивался на протяжении веков. Вы узнаете о рыцарских орденах, масонских ложах и других интересных фактах из истории города. Визитные карточки Калининграда: Посетим главные символы Калининграда, такие как шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и уникальный двухъярусный мост. Амалиенау: дух старого города: Прогуляемся по району Амалиенау, который сохранил атмосферу довоенного Кёнигсберга. Здесь вы сможете представить, каким был быт разных социальных слоев Восточной Пруссии в начале 20 века. Неизвестные уголки Калининграда: Отыщем интересные памятники и скульптуры, поговорим об их проникновенных и даже трагических историях. Важная информация: Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.

Ежедневно в 8:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Россгартенские ворота
  • Башня дер Дона
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Северный и Южный Амалиенау
  • Ратсхоф
  • Порт Шихау, Шнековая мельница
  • Бранденбургские ворота
  • Фридландские ворота
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Бастион Кронпринц
  • Остров Канта, Кафедральный собор
  • Хомлины
Что включено
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
  • Въезд на Куршскую косу (300 руб. за каждого взрослого пассажира и 150 руб. за машину)
  • Входные билеты в музеи, на станции кольцевания птиц
  • Питание
  • Сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей Янтаря, ПЛ.М. Василевского, д. 1
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования
  • Если оно вам необходимо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
3
2
1
И
Экскурсия прошла отлично на комфортном новом авто и пеших прогулках. Классная подача исторических данных, интересные локации, быстрая реакция на задаваемые вопросы и приятное общение. Получил рекомендации по ресторанам и кафе. Рекомендую для выбора.
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А
В целом экскурсия и организация мне понравились. Но снимаю один балл из-за того, что показался некий недостаток информации. Это моя отнюдь не первая поездка на Косу, но ожидала услышать интересные
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факты, возможно исторические рассказы, чего мне показалось мало. Плюсом было довольно обидно, что в момент посещения, узнали, что Танцующий лес закрыт (мне кажется, что эту информацию стоило указать, либо заменить другой локацией, их ведь настолько много!). Плюсом, не очень понравилось, что экскурсовод не пошёл с нами на Высоту Эфа — приходилось «присоединяться» к другим группам и подслушивать информацию у других людей. Прогулка по Зеленоградску показалась вообще неуместной, так как про город толком ничего не рассказали: все свелось к тому, что нам нужно посмотреть направо и налево.
Несмотря на это, прогулка в маленькой группе показалась мне крайне удобной и комфортной, не нужно ходить в толпе и притиснуться к людям, чтобы что-то услышать. При этом чувствовался индивидуальный подход на протяжении экскурсии. Информацию рассказывали в очень легкой форме, у экскурсовода крайне хорошая речь, он отвечал на наши вопросы. Ну и, конечно, сама локация проведения — просто уникальное место, которое определенно стоит посетить!

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А
В целом экскурсия и организация мне понравились. Но снимаю один балл из-за того, что показался некий недостаток информации. Это моя отнюдь не первая поездка на Косу, но ожидала услышать интересные
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факты, возможно исторические рассказы, чего мне показалось мало. Плюсом было довольно обидно, что в момент посещения, узнали, что Танцующий лес закрыт (мне кажется, что эту информацию стоило указать, либо заменить другой локацией, их ведь настолько много!). Плюсом, не очень понравилось, что экскурсовод не пошёл с нами на Высоту Эфа — приходилось «присоединяться» к другим группам и подслушивать информацию у других людей. Прогулка по Зеленоградску показалась вообще неуместной, так как про город толком ничего не рассказали: все свелось к тому, что нам нужно посмотреть направо и налево.
Несмотря на это, прогулка в маленькой группе показалась мне крайне удобной и комфортной, не нужно ходить в толпе и притиснуться к людям, чтобы что-то услышать. При этом чувствовался индивидуальный подход на протяжении экскурсии. Информацию рассказывали в очень легкой форме, у экскурсовода крайне хорошая речь, он отвечал на наши вопросы. Ну и, конечно, сама локация проведения — просто уникальное место, которое определенно стоит посетить!

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T
Отличный маршрут, приятная экскурсоводка, к тому же она — ответственный водитель.
Помимо тех мест, где мы были, она отвечала на вопросы о Калининграде и области. Получился классный день. Рекомендую к посещению
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Е
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду! Везде довез, все рассказал:)
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Е
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду! Везде довез, все рассказал:)
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