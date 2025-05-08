Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая познакомит вас с двумя столицами одного края — Кёнигсбергом и Калининградом.
Вы узнаете, как один город сменил другой, и увидите, как разные эпохи оставили свой
Вы узнаете, как один город сменил другой, и увидите, как разные эпохи оставили свой
Описание экскурсииКёнигсберг и Калининград - две столицы одной земли Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок хранит историю двух столиц - Кёнигсберга и современного Калининграда. Наша экскурсия позволит вам окунуться в богатую историю этого уникального региона, увидеть его архитектурные сокровища и почувствовать атмосферу прошлого. Что вас ждет: Погружение в историю Кёнигсберга: Мы начнем с рассказа о том, как возник Кёнигсберг, и как он развивался на протяжении веков. Вы узнаете о рыцарских орденах, масонских ложах и других интересных фактах из истории города. Визитные карточки Калининграда: Посетим главные символы Калининграда, такие как шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и уникальный двухъярусный мост. Амалиенау: дух старого города: Прогуляемся по району Амалиенау, который сохранил атмосферу довоенного Кёнигсберга. Здесь вы сможете представить, каким был быт разных социальных слоев Восточной Пруссии в начале 20 века. Неизвестные уголки Калининграда: Отыщем интересные памятники и скульптуры, поговорим об их проникновенных и даже трагических историях. Важная информация: Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.
Ежедневно в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Россгартенские ворота
- Башня дер Дона
- Скульптура «Борющиеся зубры»
- Северный и Южный Амалиенау
- Ратсхоф
- Порт Шихау, Шнековая мельница
- Бранденбургские ворота
- Фридландские ворота
- Закхаймские ворота
- Королевские ворота
- Бастион Кронпринц
- Остров Канта, Кафедральный собор
- Хомлины
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение.
Что не входит в цену
- Въезд на Куршскую косу (300 руб. за каждого взрослого пассажира и 150 руб. за машину)
- Входные билеты в музеи, на станции кольцевания птиц
- Питание
- Сувениры.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музей Янтаря, ПЛ.М. Василевского, д. 1
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования
- Если оно вам необходимо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия прошла отлично на комфортном новом авто и пеших прогулках. Классная подача исторических данных, интересные локации, быстрая реакция на задаваемые вопросы и приятное общение. Получил рекомендации по ресторанам и кафе. Рекомендую для выбора.
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А
В целом экскурсия и организация мне понравились. Но снимаю один балл из-за того, что показался некий недостаток информации. Это моя отнюдь не первая поездка на Косу, но ожидала услышать интересные
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А
В целом экскурсия и организация мне понравились. Но снимаю один балл из-за того, что показался некий недостаток информации. Это моя отнюдь не первая поездка на Косу, но ожидала услышать интересные
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T
Отличный маршрут, приятная экскурсоводка, к тому же она — ответственный водитель.
Помимо тех мест, где мы были, она отвечала на вопросы о Калининграде и области. Получился классный день. Рекомендую к посещению
Помимо тех мест, где мы были, она отвечала на вопросы о Калининграде и области. Получился классный день. Рекомендую к посещению
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Е
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду! Везде довез, все рассказал:)
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Е
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду! Везде довез, все рассказал:)
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