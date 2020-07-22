Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города

Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам
На прогулке вы разберетесь, какая эпоха стоит за каждым архитектурным стилем на проспектах Мира и Ленинском. Где все еще живет Кёнигсберг, а где — уже его преемник.

Услышите о знаменитых горожанах у посвященных им памятников и узнаете об одном из старейших зоопарков России.
5
1 отзыв
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда - в Кёнигсберг по главным улицам города
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв
Время начала: 10:00, 12:30, 15:00

Описание экскурсии

Городские сюжеты на площадях и в памятниках

Прогулка начнётся с площади Победы, которую называют современным центром Калининграда. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена, о развитии города-крепости и объясню, почему площадь Победы — это граница между Калининградом и Кёнигсбергом. Прогуляемся по проспекту Мира и увидим скульптуру борющихся зубров перед зданием университета. Чуть позже задержимся у памятника Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион и услышите историю одного из первых и самых крупных зоопарков страны.

Истории на главном проспекте

На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • По вашему желанию и по предварительной договорённости возможно продлить экскурсию и посетить район Амалиенау — подробности уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
22 июл 2020
Ксения, которая заменила Галину, заслуживает самой высокой оценки, как гид! Во-первых, она оперативно пошла нам навстречу в вопросе перенесения времени и места начала экскурсии. И сразу же стало понятно отличие
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супер-гида от просто хорошего гида. Не знаю, какой была бы наша экскурсия в её "стандартном" варианте, но в "нестандартном" Ксения её провела блестяще! Глубокое знание истории и географии Калининграда, множество исторических фактов из разных эпох, мастерство и легкость подачи, уважение и внимание к туристам - все был она высшем уровне! Три часа вечером, сразу после перелета, пролетели незаметно и исключительно интересно. Однозначно рекомендую Ксению всем, кто интересуется историей Калининградской земли! Как я понял, Ксения и другие гиды из их команды проводят экскурсии на различные темы.

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