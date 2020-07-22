Услышите о знаменитых горожанах у посвященных им памятников и узнаете об одном из старейших зоопарков России.
Описание экскурсии
Городские сюжеты на площадях и в памятниках
Прогулка начнётся с площади Победы, которую называют современным центром Калининграда. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена, о развитии города-крепости и объясню, почему площадь Победы — это граница между Калининградом и Кёнигсбергом. Прогуляемся по проспекту Мира и увидим скульптуру борющихся зубров перед зданием университета. Чуть позже задержимся у памятника Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион и услышите историю одного из первых и самых крупных зоопарков страны.
Истории на главном проспекте
На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- По вашему желанию и по предварительной договорённости возможно продлить экскурсию и посетить район Амалиенау — подробности уточняйте в переписке с гидом
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽