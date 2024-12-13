Лора — ваша команда гидов в Калининграде

Провели экскурсии для 43 туристов

Меня зовут Лора. Я представляю дружную команду профессиональных гидов в Калининграде. Мы с радостью покажем самые интересные места нашей области и расскажем много интересного. Вы узнаете, кто такие рыцари, зачем мёд на мосту, каковы на вкус куршские голубки, зачем едят янтарь и многое другое!