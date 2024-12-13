Квест «Кёнигсберг в Калининграде»

Узнать историю особенного города в особом интерактивном формате
Наша главная идея — отойти от шаблонных экскурсий и познакомить вас с городом в лёгкой увлекательной форме, вовлечь в истории прекрасного Калининграда и научить вглядываться в детали. За 3 часа мы откроем для вас тот самый старинный немецкий Кёнигсберг — колоритный и атмосферный.
5
1 отзыв
Квест «Кёнигсберг в Калининграде»
Квест «Кёнигсберг в Калининграде»
Квест «Кёнигсберг в Калининграде»
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев24
фев25
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание квеста

  • Мы соберём все бусинки истории «города двух К».
  • Пересечём Вальное укрепление, которое строилось ещё в 17 веке.
  • Пройдём по пляжу с морским песком в центре города.
  • Обсудим, как в начале 20 века самые богатые горожане Кёнигсберга жили в районе роскошных вилл Амалиенау.
  • Поймём, почему центр города называют дворянским гнездом и откуда эти дворяне здесь появились.
  • Выясним, когда в Кёнигсберг привезли брусчатку, отчего она разная, и почему кирпич красный и не только.
  • Отыщем пушку, на ядре которой летал барон Мюнхгаузен.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mazda 3.
  • Можем организовать программу для группы из 4 человек с доплатой 1900 ₽.
  • В рамках программы возможен трансфер в/из аэропорта до Калининграда за доплату — 900 ₽, из Калининграда до Зеленоградска — 1400 ₽, до Светлогорска — 2300 ₽, до Янтарного или Балтийска — 2900 ₽.
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Е
13 дек 2024
Лора - прекрасный экскурсовод, материал преподает со знанием своего дела и в очень увлекательной форме, слушать - одно удовольствие. Для обзорной экскурсии материала более чем достаточно. Очень всё понравилось и могу смело советовать, точно не пожалеете!
Лора - прекрасный экскурсовод, материал преподает со знанием своего дела и в очень увлекательной форме, слушать

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