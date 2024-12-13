Наша главная идея — отойти от шаблонных экскурсий и познакомить вас с городом в лёгкой увлекательной форме, вовлечь в истории прекрасного Калининграда и научить вглядываться в детали. За 3 часа мы откроем для вас тот самый старинный немецкий Кёнигсберг — колоритный и атмосферный.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание квеста
- Мы соберём все бусинки истории «города двух К».
- Пересечём Вальное укрепление, которое строилось ещё в 17 веке.
- Пройдём по пляжу с морским песком в центре города.
- Обсудим, как в начале 20 века самые богатые горожане Кёнигсберга жили в районе роскошных вилл Амалиенау.
- Поймём, почему центр города называют дворянским гнездом и откуда эти дворяне здесь появились.
- Выясним, когда в Кёнигсберг привезли брусчатку, отчего она разная, и почему кирпич красный и не только.
- Отыщем пушку, на ядре которой летал барон Мюнхгаузен.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mazda 3.
- Можем организовать программу для группы из 4 человек с доплатой 1900 ₽.
- В рамках программы возможен трансфер в/из аэропорта до Калининграда за доплату — 900 ₽, из Калининграда до Зеленоградска — 1400 ₽, до Светлогорска — 2300 ₽, до Янтарного или Балтийска — 2900 ₽.
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лора — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 43 туристов
Меня зовут Лора. Я представляю дружную команду профессиональных гидов в Калининграде. Мы с радостью покажем самые интересные места нашей области и расскажем много интересного. Вы узнаете, кто такие рыцари, зачем мёд на мосту, каковы на вкус куршские голубки, зачем едят янтарь и многое другое!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евстигнеев
13 дек 2024
Лора - прекрасный экскурсовод, материал преподает со знанием своего дела и в очень увлекательной форме, слушать - одно удовольствие. Для обзорной экскурсии материала более чем достаточно. Очень всё понравилось и могу смело советовать, точно не пожалеете!
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