Об экскурсии

За 4 часа мы с вами совершим интересную и познавательную экскурсию по Калининграду – прогуляемся по набережной Верхнего пруда, пройдем по «горбатому» мосту у башни Дона, увидим самые красивые городские ворота Кенигсберга и роскошные виллы района Амалиенау, оборонительный вал и фортификационные сооружения XIX века, сохранившиеся до наших дней, узнаем, сколько задолжал Мюнхгаузен пивоварам Кенигсберга и где он потерял свой сапог.

Посетим район Миттельхуфен и увидим самую красивую улицу Калининграда, а также узнаем, кто такая Горгулья. Но наша экскурсия не только о средневековой истории Кенигсберга. Мы посетим и действующую немецкую водонапорную башню Хардерсхоф и узнаем, как же строились инженерные системы города!

Также мы увидим экспонаты Музея Мирового океана – научно-исследовательское судно Витязь, плавучий маяк Ирбенский и судно космической связи Виктор Пацаев.

Сделаем фото на фоне самого красивого здания и, конечно, прогуляемся по острову Канта, где я расскажу вам историю этого места, на котором сохранился лишь величественный Кафедральный собор с самым большим в России органом.

После окончания нашей экскурсии согласно расписанию вам будет удобно посетить органный мини-концерт в соборе, что станет приятным завершением этого удивительного знакомства с городом контрастов!