Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни

За 4 часа мы с вами совершим интересную и познавательную экскурсию по Калининграду - прогуляемся по набережной Верхнего

5
1 отзыв
Индивидуальная
За 4 часа мы с вами совершим интересную и познавательную экскурсию по Калининграду – прогуляемся по набережной Верхнего пруда, пройдем по «горбатому» мосту у башни Дона, увидим самые красивые городские ворота Кенигсберга и роскошные виллы района Амалиенау, оборонительный вал и фортификационные сооружения XIX века, сохранившиеся до наших дней, узнаем, сколько задолжал Мюнхгаузен пивоварам Кенигсберга и где он потерял свой сапог.
Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни
Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни
Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни
Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни
Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни
Ознакомительная экскурсия по Калининграду с посещением водонапорной башни

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Советов
  • Королевская улица
  • Пожарная часть 1900 года
  • Королевские ворота
  • Оборонительный вал
  • Казарма Кронпринц
  • Бастион Грольман
  • Росгартенские ворота
  • Башня Дона
  • Набережная Верхнего озера
  • Площадь Победы
  • Храм Христа Спасителя
  • Борющиеся зубры
  • Зоопарк
  • Музей в водонапорной башне
  • Луизеналлея
  • Район вилл Амалиенау
  • Район Ратсхоф
  • Двухъярусный мост
  • Бранденбургские Ворота
  • Музей марципана
  • Кенигсбергская биржа
  • Биржевой сквер
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Могила Иммануила Канта
  • Новая Синагога
  • Рыбная Деревня

Об экскурсии

За 4 часа мы с вами совершим интересную и познавательную экскурсию по Калининграду – прогуляемся по набережной Верхнего пруда, пройдем по «горбатому» мосту у башни Дона, увидим самые красивые городские ворота Кенигсберга и роскошные виллы района Амалиенау, оборонительный вал и фортификационные сооружения XIX века, сохранившиеся до наших дней, узнаем, сколько задолжал Мюнхгаузен пивоварам Кенигсберга и где он потерял свой сапог.
Посетим район Миттельхуфен и увидим самую красивую улицу Калининграда, а также узнаем, кто такая Горгулья. Но наша экскурсия не только о средневековой истории Кенигсберга. Мы посетим и действующую немецкую водонапорную башню Хардерсхоф и узнаем, как же строились инженерные системы города!
Также мы увидим экспонаты Музея Мирового океана – научно-исследовательское судно Витязь, плавучий маяк Ирбенский и судно космической связи Виктор Пацаев.
Сделаем фото на фоне самого красивого здания и, конечно, прогуляемся по острову Канта, где я расскажу вам историю этого места, на котором сохранился лишь величественный Кафедральный собор с самым большим в России органом.
После окончания нашей экскурсии согласно расписанию вам будет удобно посетить органный мини-концерт в соборе, что станет приятным завершением этого удивительного знакомства с городом контрастов!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь у Дома советов
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По средам в 10:00

Отзывы от туристов

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