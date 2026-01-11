Прогулка начнётся с площади Победы, которую называют современным центром Калининграда. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена, о развитии города-крепости и объясню, почему площадь Победы — это граница между Калининградом и Кёнигсбергом. Прогуляемся по проспекту Мира и увидим скульптуру борющихся зубров перед зданием университета. Чуть позже задержимся у памятника Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион и услышите историю одного из первых и самых крупных зоопарков страны.
Истории на главном проспекте
На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится
По вашему желанию и по предварительной договорённости возможно продлить экскурсию и посетить район Амалиенау — подробности уточняйте в переписке с гидом
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1335 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3718 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой читать дальшеуменьшить
и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
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Мария
Замечательная экскурсия, много исторических фактов, которые перекликаются реальностью. Галина отличный рассказчик и очень позитивный человек, увлеченный историей своего города. Экскурсовода однозначно рекомендую!
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Лариса
Экскурсию посетила 6 июня 2025 года, гид Галина очень понравилась, красивая, интересная, веселая девушка! Галина владеет знаниями о городе, может показать интересные места, в которые не водят толпы туристов) Хотелось бы более длительный маршрут с Галиной и узнать больше уникальных мест.
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Александр
Ксения, которая заменила Галину, заслуживает самой высокой оценки, как гид! Во-первых, она оперативно пошла нам навстречу в вопросе перенесения времени и места начала экскурсии. И сразу же стало понятно отличие читать дальшеуменьшить
супер-гида от просто хорошего гида. Не знаю, какой была бы наша экскурсия в её "стандартном" варианте, но в "нестандартном" Ксения её провела блестяще! Глубокое знание истории и географии Калининграда, множество исторических фактов из разных эпох, мастерство и легкость подачи, уважение и внимание к туристам - все был она высшем уровне! Три часа вечером, сразу после перелета, пролетели незаметно и исключительно интересно. Однозначно рекомендую Ксению всем, кто интересуется историей Калининградской земли! Как я понял, Ксения и другие гиды из их команды проводят экскурсии на различные темы.
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