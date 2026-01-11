На прогулке вы разберетесь, какая эпоха стоит за каждым архитектурным стилем на проспектах Мира и Ленинском. Где все еще живет Кёнигсберг, а где — уже его преемник. Услышите о знаменитых горожанах у посвященных им памятников и узнаете об одном из старейших зоопарков России.

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Описание экскурсии

Городские сюжеты на площадях и в памятниках

Прогулка начнётся с площади Победы, которую называют современным центром Калининграда. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена, о развитии города-крепости и объясню, почему площадь Победы — это граница между Калининградом и Кёнигсбергом. Прогуляемся по проспекту Мира и увидим скульптуру борющихся зубров перед зданием университета. Чуть позже задержимся у памятника Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион и услышите историю одного из первых и самых крупных зоопарков страны.

Истории на главном проспекте

На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.

Организационные детали